A. Σιάμισιης (Helleniq Energy): Τέλος του έτους το shutdown στο διυλιστήριο Θεσσαλονίκης – Ρεκόρ επενδύσεων και EBITDA άνω του €1 δισ.

Το στίγμα για τις επόμενες επενδυτικές κινήσεις της HELLENiQ ENERGY έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης, μιλώντας στους αναλυτές κατά το σημερινό conference call για τα αποτελέσματα του δ’ τριμήνου του 2025, χαρακτηρίζοντας τη χρονιά «ιδιαίτερα καλή» και «ισχυρών οικονομικών επιδόσεων».

Στο σκέλος του προγραμματισμού, η διοίκηση προανήγγειλε ότι οι εργασίες συντήρησης στο διυλιστήριο στον Ασπρόπυργο ολοκληρώνονται στα τέλη Μαρτίου, με τις τελευταίες παρεμβάσεις να απαιτούν λίγες ακόμη ημέρες. Για το 2026, στο επίκεντρο μπαίνει και προγραμματισμένο shutdown στη Θεσσαλονίκη, το οποίο τοποθετήθηκε εντός του τέταρτου τριμήνου, με το ακριβές χρονοδιάγραμμα και τη διάρκειά του να οριστικοποιούνται με βάση την εμπορική διαχείριση και το πρόγραμμα παραγωγής.

Ξεπέρασαν το €1 δισ. τα Συγκρίσιμα EBITDA για τέταρτη συνεχή χρονιά

Η διοίκηση παρουσίασε μια ακόμη χρονιά ισχυρών επιδόσεων. Το 2025 αποτέλεσε τέταρτο συνεχόμενο έτος με Συγκρίσιμα EBITDA άνω του €1 δισ., τα οποία διαμορφώθηκαν στα €1,13 δισ., ενώ τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν στα €503 εκατ..

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Σιάμισιης, τόνισε πως οι επιδόσεις αποτυπώνουν τη βελτιωμένη δυναμική του Ομίλου και αποτελούν ενδεικτικό στοιχείο της επιτυχημένης ολοκλήρωσης του πρώτου κύκλου στρατηγικού μετασχηματισμού VISION 2025.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην στρατηγική επιλογή για το shutdown στην Ελευσίνα κατά το β’ τρίμηνο του 2025, η οποία αποδείχθηκε παραπάνω από ευνοϊκή. Η αναβάθμιση της λειτουργίας του διυλιστηρίου επέτρεψε στον Όμιλο να εκμεταλλευθεί τις βελτιωμένες συνθήκες της αγοράς στο Γ’ τρίμηνο, ενισχύοντας τα περιθώρια και την παραγωγική του απόδοση.

Παράλληλα, ορόσημα για το 2025 χαρακτήρισε την επαναλειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης- Σκοπίων αλλά και τις πρόσφατες υπογραφές στον τομέα των υδρογονανθράκων με τη Chevron και την ExxonMobil.

Η παραγωγή πετρελαιοειδών διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, φθάνοντας τους 15 εκατ. τόνους, ενώ οι πωλήσεις άγγιξαν τους 15,6 εκατ. τόνους σε ετήσια βάση. Ενδεικτικό της εξωστρέφειας είναι ότι οι εξαγωγές αντιστοιχούν στο 54% των συνολικών πωλήσεων, επιβεβαιώνοντας τη διευρυμένη διεθνή παρουσία.

Η εταιρεία επανέλαβε ότι στοχεύει 3 δισ. EBITDA έως το 2030 από τις δραστηριότητες ηλεκτρισμού, ΑΠ, φυσικού αερίου αλλά και σε χαρτοφυλάκιο 1,5 GW στις ΑΠΕ, με πρόσθετο pipeline έργων.

Ιστορικά υψηλά σε Εγχώρια και Διεθνή Εμπορία

Νέα ιστορικά υψηλά κερδοφορίας κατέγραψαν τόσο η Εγχώρια Εμπορία, με αύξηση 46%, όσο και η Διεθνής Εμπορία, με άνοδο 18%. Οι βελτιωμένοι όγκοι, το ποιοτικότερο μείγμα πωλήσεων και η ανάπτυξη υπηρεσιών πρατηρίων εκτός καυσίμων ενίσχυσαν περαιτέρω τα Συγκρίσιμα EBITDA.

Ιδιαίτερη σημασία απέκτησε και η καθετοποιημένη πλατφόρμα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ιδίως μετά την ενοποίηση της Enerwave το Β’ εξάμηνο. Ο νέος αυτός πυλώνας κατέγραψε προσαρμοσμένα Συγκρίσιμα EBITDA €100 εκατ., αναδεικνυόμενος σε βασικό μοχλό μελλοντικής ανάπτυξης.

Ρεκόρ επενδύσεων και ισχυρό μέρισμα

Το 2025 αποτέλεσε και χρονιά ιστορικού υψηλού επενδύσεων. Περιλαμβανομένης της εξαγοράς της Enerwave, οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν στα €757 εκατ., επιβεβαιώνοντας την επιτάχυνση του μετασχηματισμού.

Η διοίκηση προτείνει συνολικό μέρισμα €0,60 ανά μετοχή, που μεταφράζεται σε μερισματική απόδοση άνω του 7% με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο τέλος του έτους.

Παράλληλα, μετά την ενοποίηση της Enerwave στο β’ εξάμηνο, η καθετοποιημένη πλατφόρμα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου αναδείχθηκε σε νέο σημαντικό πυλώνα κερδοφορίας, με προσαρμοσμένα Συγκρίσιμα EBITDA €100 εκατ. το 2025.

Ολοκληρώθηκε το «Vision 2025» – Έτοιμη για τη νέα ενεργειακή εποχή

Το 2025 σηματοδοτεί και την επιτυχή ολοκλήρωση του 5ετούς στρατηγικού πλάνου «Vision 2025», το οποίο ολοκληρώθηκε νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Σύμφωνα με τη διοίκηση, αποτέλεσε ορόσημο για τη μετεξέλιξη της HELLENiQ ENERGY σε έναν βιώσιμο και τεχνολογικά προηγμένο Όμιλο.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος επιτεύχθηκαν: