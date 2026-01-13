Με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ήδη ξεκινήσει για την λειτουργία της πρώτης μπαταρίας αποθήκευσης, ο όμιλος HELLENiQ ENERGY περνά σε μια νέα φάση του ενεργειακού του μετασχηματισμού. Η αποθήκευση ενέργειας, σε συνδυασμό με την επιτάχυνση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, διαμορφώνει πλέον τον κεντρικό άξονα της στρατηγικής του ομίλου, με την Enerwave να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο ως ο νέος «κόμβος» διαχείρισης και ανάπτυξης των έργων ΑΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Liberal, έως τα τέλη Απριλίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η πρώτη μπαταρία του ομίλου ισχύος 100 MW. Θα ακολουθήσει η κατασκευή δεύτερης μονάδας 50 MW, ενώ πλέον όλα τα νέα έργα ΑΠΕ του ομίλου σχεδιάζονται εξαρχής ως υβριδικά, με ενσωματωμένες μπαταρίες.

Η Enerwave στον πυρήνα των ΑΠΕ του ομίλου

Από τις αρχές του έτους, η Enerwave έχει αναλάβει τη διαχείριση των «ελεύθερων» ΑΠΕ της Helleniq Renewables, καθώς και των έργων σε Βουλγαρία και Ρουμανία που μπαίνουν σταδιακά σε λειτουργία. Σήμερα, ο όμιλος διαθέτει περίπου 500 MW ΑΠΕ σε λειτουργία, ενώ άλλα τόσα βρίσκονται υπό κατασκευή, επιταχύνοντας τον στόχο για 1 GW πολύ νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Η επόμενη φάση περιλαμβάνει έξι νέα έργα σε Ελλάδα και Βαλκάνια, με αιχμή την Αλεξανδρούπολη, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Όπως επισημαίνουν πηγές του ομίλου στο Liberal, «στρατηγική προτεραιότητα είναι η επιτάχυνση στις ΑΠΕ και την αποθήκευση, παρά το αγκάθι των περικοπών». Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η ολοκλήρωση των μπαταριών σε Θεσσαλονίκη και Φλώρινα, αλλά και η εκκίνηση δεύτερου αιολικού έργου στη Ρουμανία έως το τέλος του έτους.

Ο συνολικός σχεδιασμός στοχεύει σε χαρτοφυλάκιο 1,5 GW σε λειτουργία έως το 2028, ενισχύοντας τη γεωγραφική διασπορά, την ανθεκτικότητα και τις αποδόσεις του ομίλου.

«Green Hub North»: H πράσινη στροφή του διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης

Κομβικό ρόλο στον μετασχηματισμό παίζει το «Green Hub North», ένα σύνθετο project που φιλοδοξεί να αλλάξει τον ενεργειακό χάρτη του διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης. Στην καρδιά του βρίσκεται φωτοβολταϊκό πάρκο 250 MW στο Κιλκίς, σε συνδυασμό με αποθήκευση, που στην πρώτη φάση θα καλύπτει έως και το 70% των ενεργειακών αναγκών του διυλιστηρίου.

Η επένδυση για την αρχική φάση εκτιμάται στα 200 εκατ. ευρώ, ενώ σε πλήρη ανάπτυξη μπορεί να αγγίξει τα 500 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να εξετάζει και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Όπως τονίζεται από τη διοίκηση, το έργο θα προχωρήσει σταδιακά, καθώς αγορές όπως αυτή του υδρογόνου δεν θεωρούνται ακόμη ώριμες. Εφόσον τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, η τελική επενδυτική απόφαση αναμένεται έως το τέλος του έτους, με πιθανή έναρξη λειτουργίας της πρώτης φάσης προς το τέλος του 2028.

Επαναλειτουργία του αγωγού με Σκόπια μετά από 13 χρόνια

Την ίδια στιγμή, ο όμιλος ενισχύει τον παραδοσιακό ενεργειακό του πυλώνα. Όπως αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης κατά την εορταστική εκδήλωση με τα ΜΜΕ, από την Πρωτοχρονιά του 2026 επαναλειτούργησε ο αγωγός μεταφοράς ντίζελ Vardax, που συνδέει το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης με τα διυλιστήρια ΟΚΤΑ στη Βόρεια Μακεδονία, έπειτα από 13 χρόνια αδράνειας.

Ο κ. Σιάμισιης, υπογράμμισε ότι πέρα από το οικονομικό και γεωπολιτικό όφελος, η επαναλειτουργία μειώνει δραστικά τη μεταφορά καυσίμων με βυτιοφόρα, βελτιώνοντας την καθημερινότητα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Με τον αγωγό σε πλήρη λειτουργία, ανοίγει ο δρόμος και για εξαγωγές προς Νότια Σερβία και Κόσοβο, διευρύνοντας περαιτέρω την εξαγωγική δραστηριότητα που ήδη αντιστοιχεί στο 50% των πωλήσεων.

FSRU Θεσσαλονίκης, BP και υδρογονάνθρακες

Στον τομέα του φυσικού αερίου, μέσω της Enerwave, ο όμιλος συνεχίζει να ωριμάζει αδειοδοτικά και μελετητικά το σχέδιο για πλωτό σταθμό αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG (FSRU) στον Κόλπο της Θεσσαλονίκης. Αν και δεν έχει ληφθεί τελική επενδυτική απόφαση, η κεντρική θέση της πόλης στο εθνικό σύστημα φυσικού αερίου θεωρείται στρατηγικό πλεονέκτημα για εξαγωγές, σε μια αγορά που παραμένει έντονα επηρεασμένη από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Παράλληλα, προχωρά η αναβάθμιση της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στη Θίσβη Βοιωτίας, επένδυση 50 εκατ. ευρώ που στοχεύει όχι στην αύξηση ισχύος αλλά στη μεγαλύτερη ευελιξία του συστήματος έως τα μέσα του 2027.

Στην εμπορία καυσίμων, ο κ. Σιάμισιης ανακοίνωσε την ανανέωση της δεκαετούς σύμβασης με την BP, τη μοναδική στην Ευρώπη που επέλεξε να επεκτείνει η βρετανική εταιρεία.

Όσον αφορά τους υδρογονάνθρακες, εντός 12–18 μηνών αναμένεται ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο, ενώ συνεχίζονται οι σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης σε συνεργασία με τη Chevron.

Μεταξύ πράσινης μετάβασης και ενεργειακού ρεαλισμού

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή ενός ομίλου που επενδύει επιθετικά στην πράσινη ενέργεια και την αποθήκευση, χωρίς να εγκαταλείπει τον ρόλο των ορυκτών καυσίμων στη μεταβατική περίοδο. Όπως σημειώνει η διοίκηση, το υψηλό κόστος και οι περικοπές στις ΑΠΕ καθιστούν αναγκαίο έναν ισορροπημένο ενεργειακό μίγμα.

Με EBITDA που το 2026 ενδέχεται να προσεγγίσουν ακόμη και τα 1,5 δισ. ευρώ, η HELLENiQ ENERGY επιχειρεί να συνδυάσει την ενεργειακή ασφάλεια με την πράσινη μετάβαση, χτίζοντας ένα νέο μοντέλο που εκτείνεται από τις μπαταρίες και τα green hubs έως τους αγωγούς, το LNG και τις διεθνείς αγορές.