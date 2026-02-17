Σ. Παπασταύρου: Οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη από τους υδρογονάνθρακες

Στην σημασία των συμφωνιών που υπεγράφησαν χθες για έρευνες υδρογονανθράκων στις περιοχές νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης, αλλά και στην ανάγκη να επικρατήσει ο ενεργειακός ρεαλισμός, αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε ομιλία του απόψε σε εκδήλωση των «Διαλόγων της Νισύρου» στην Αθήνα.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στα οικονομικά αλλά και τα γεωστρατηγικά οφέλη για τη χώρα μας, τονίζοντας ότι η αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πηγών αποτελεί εθνικό στόχο. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην συμβολή προηγούμενων κυβερνήσεων για τις έρευνες υδρογονανθράκων. Επανέλαβε πως το 40% των κερδών των εταιρειών που θα προκύψουν από την εκμετάλλευση πιθανών κοιτασμάτων, θα καταλήξει στο ελληνικό Δημόσιο, καθώς και ότι οι πιο ώριμες περιοχές είναι στο Ιόνιο και ακολουθεί η Κρήτη.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει αντίφαση μεταξύ των στόχων για απανθρακοποίηση και της εξόρυξης υδρογονανθράκων, ο υπουργός τόνισε ότι ο τελικός στόχος δεν αλλάζει, όμως γίνεται πιο ευέλικτος. «Η υποστήριξη από την κοινωνία είναι απαραίτητη. Δεν μπορεί να πιέζει κάποιος για πράσινη μετάβαση αγνοώντας την κοινωνική συνοχή και τις τιμές της ενέργειας. Χρειάζεται να επικρατήσει ο ενεργειακός ρεαλισμός ο οποίος είναι αποδεκτός και στην Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε.