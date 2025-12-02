Ρεύμα: Σταθερές χρεώσεις για τα τιμολόγια Δεκεμβρίου – Έρχοναι τα νέα πορτοκαλί από το 2026

Σε σταθερή τροχιά κινήθηκαν τα «πράσινα» τιμολόγια στη λιανική αγορά ρεύματος για τον Δεκέμβριο, με τη μέση τιμή να υποχωρεί οριακά. Την ίδια στιγμή, η αγορά προετοιμάζεται για την επόμενη μεγάλη αλλαγή, τα δυναμικά «πορτοκαλί» τιμολόγια, που έρχονται από το 2026 και θα συνδέουν απευθείας τη χρέωση του καταναλωτή με τη χονδρεμπορική αγορά σε ωριαία βάση.

Πώς διαμορφώνονται τα «πράσινα» τον Δεκέμβριο

Με βάση τις ανακοινώσεις των προμηθευτών, τα πράσινα τιμολόγια για τον Δεκέμβριο κινούνται σε εύρος από περίπου 13,9 έως 25,3 λεπτά/kWh. Η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 18,5 λεπτά/kWh, ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με τον Νοέμβριο, όταν είχε βρεθεί στα 19 λεπτά/kWh – μια μείωση της τάξης του 3%.

Η αποκλιμάκωση αυτή συνδέεται άμεσα με τη χονδρεμπορική αγορά, καθώς η μέση τιμή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας για τον Νοέμβριο έκλεισε γύρω στα 106,45 €/MWh, περίπου 5% χαμηλότερα από τα 112,3 €/MWh του Οκτωβρίου. Ήπιος καιρός, περιορισμένη ζήτηση και ισχυρή παρουσία των ΑΠΕ στο μίγμα ηλεκτροπαραγωγής –σχεδόν 44% της παραγωγής– συνέβαλαν στο να μείνουν οι τιμές υπό έλεγχο, παρά το γεγονός ότι το φυσικό αέριο «τράβηξε» ανοδικά στο πρώτο μισό του μήνα.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι περισσότεροι προμηθευτές επέλεξαν να κρατήσουν γραμμή σταθερότητας. Σε αρκετά προϊόντα οι τιμές έμειναν ως έχουν, σε άλλα καταγράφηκαν μικρές μειώσεις.

Χαρακτηριστικά:

Η ΔΕΗ διατήρησε την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWh, στα ίδια επίπεδα με τον Νοέμβριο, με στόχο –όπως σημειώνει– να παραμείνει ανταγωνιστική και προβλέψιμη για τα νοικοκυριά. Στις ζώνες μειωμένης χρέωσης (νυχτερινό), η τιμή μένει στα 0,127 €/kWh.

Η Protergia κρατά σταθερό στα 15,9 λεπτά/kWh το Home Value Special (με έκπτωση συνέπειας).

Ο ΗΡΩΝ διατηρεί το Basic Home στα 14,76 λεπτά/kWh, επίσης χωρίς αλλαγή.

Η Enerwave (πρώην Elpedison) κρατά 15,241 λεπτά/kWh για τις πρώτες 100 kWh, ενώ από την 101η και πάνω η χρέωση μειώνεται σε 23,194 λεπτά/kWh, 12% κάτω από τα 26,4 λεπτά του Νοεμβρίου.

Η Ελίν ρίχνει αισθητά την τιμή του Power On! Home Green, με μείωση περίπου 20% (15,671 λεπτά/kWh από 19,488).

Η «Φυσικό Αέριο» ανεβάζει το ειδικό «Ρεύμα Οικιακό» στα 20,9 λεπτά/kWh (αύξηση 6% σε σχέση με τα 19,7 του Νοεμβρίου).

Volton και ZeniΘ κρατούν πρακτικά αμετάβλητα τα πράσινα προϊόντα τους, κοντά στα 19,96 και 25,25 λεπτά/kWh αντίστοιχα.

Τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ δείχνουν ότι, παρά τις αυξομειώσεις, τα πράσινα τιμολόγια παραμένουν η κυρίαρχη επιλογή: καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους συγκεντρώνουν πάνω από το 60% των οικιακών παροχών, αν και το μερίδιό τους υποχωρεί σταδιακά.

Τα «μπλε» κερδίζουν έδαφος

Την ίδια στιγμή, τα σταθερά «μπλε» τιμολόγια ανεβαίνουν σταθερά. Από περίπου 14,7% των παροχών τον Ιανουάριο, φτάνουν κοντά στο 23,4% τον Αύγουστο. Σε απόλυτους αριθμούς, προσθέτουν πάνω από 500.000 μετρητές μέσα σε οκτώ μήνες.

Η τάση αυτή αποδίδεται τόσο στην επιθυμία για προβλεψιμότητα στους λογαριασμούς όσο και στις έντονες διακυμάνσεις της χονδρικής, που κάνουν πολλούς καταναλωτές επιφυλακτικούς απέναντι στα κυμαινόμενα προϊόντα. Τα κίτρινα τιμολόγια, που ακολουθούν πιο στενά την αγορά, παραμένουν γύρω στο 14%, απευθυνόμενα κυρίως σε πιο «ενημερωμένους» πελάτες που παρακολουθούν από κοντά τις τιμές.

Τα πορτοκαλί δυναμικά τιμολόγια: Η επόμενη μέρα

Πάνω σε αυτή τη μεταβατική εικόνα έρχονται να προστεθούν από το 2026 και τα νέα «πορτοκαλί» τιμολόγια – η τρίτη, πλέον, κατηγορία προϊόντων στη λιανική. Πρόκειται για δυναμικά τιμολόγια που θα χρεώνουν τον καταναλωτή με βάση την ωριαία εξέλιξη της χονδρεμπορικής αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι στο ακίνητο έχει εγκατασταθεί «έξυπνος» μετρητής.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που έχει ήδη δημοσιευθεί, τα πορτοκαλί τιμολόγια θα είναι διαθέσιμα από 1η Φεβρουαρίου 2026 για μεγάλους καταναλωτές, και από 1η Απριλίου 2026 για τα νοικοκυριά και τους μικρούς επαγγελματίες. Η ΡΑΑΕΥ έχει ήδη θέσει σε διαβούλευση τις απαραίτητες αλλαγές στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου και στο Εγχειρίδιο Μετρητών, ώστε ο ΔΕΔΔΗΕ να μπορεί να υποστηρίξει τεχνικά τη δυναμική τιμολόγηση.

Τα νέα αυτά τιμολόγια θα «καθρεφτίζουν» άμεσα το κόστος προμήθειας στη χονδρική, το κόστος λειτουργίας του προμηθευτή και ένα εύλογο περιθώριο κέρδους. Το πλεονέκτημα για τον καταναλωτή θα είναι ότι, εφόσον μπορεί να μεταφέρει κατανάλωση σε ώρες με χαμηλές τιμές (π.χ. νυχτερινές ή με έντονη παραγωγή ΑΠΕ), θα έχει τη δυνατότητα να πετυχαίνει σημαντικά χαμηλότερο μέσο κόστος κιλοβατώρας.

Κρίσιμο στοιχείο, επίσης, είναι ότι η μετακίνηση προς και από τα πορτοκαλί τιμολόγια θα είναι απολύτως ελεύθερ, οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρέωση «τέλους αποχώρησης» θεωρείται καταχρηστική. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής θα μπορεί να δοκιμάσει τη δυναμική τιμολόγηση και, αν διαπιστώσει ότι δεν τον εξυπηρετεί, να επιστρέψει σε πράσινο, κίτρινο ή μπλε προϊόν χωρίς «πέναλτι».





