Ρεύμα: «Σήμα» για μειώσεις τιμών τον Σεπτέμβριο - Τι αλλάζει με τα νέα κόκκινα τιμολόγια

Με χαμηλότερες χρεώσεις θα εμφανιστούν τα «πράσινα» τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας τον Σεπτέμβριο, καθώς η σημαντική αποκλιμάκωση της χονδρικής αγοράς τον Αύγουστο δημιουργεί περιθώρια για μειώσεις.

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή χονδρικής για τις πρώτες 27 ημέρες του Αυγούστου διαμορφώθηκε στα 73,76 €/MWh, μειωμένη κατά 26,66% σε σχέση με τον Ιούλιο (100,57 €/MWh). Η πτώση αυτή επηρεάζει άμεσα τα πράσινα τιμολόγια, τα οποία ακολουθούν τις μεταβολές της χονδρικής με καθυστέρηση ενός μήνα.

Με φόντο την ισχυρή πτώση της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο, αναμένεται ότι και η πλειονότητα των παρόχων θα προχωρήσει σε μειώσεις στα ειδικά προϊόντα τους.

Οι προβλέψεις για τον Σεπτέμβριο παραμένουν πτωτικές, καθώς η ζήτηση αναμένεται περιορισμένη μετά την έξοδο από τους θερινούς καύσωνες. Παράλληλα, η υψηλή παραγωγή από ΑΠΕ – αυξημένη κατά 27% σε σχέση με πέρσι – και η μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (-9%) έχουν περιορίσει τη συμμετοχή των θερμικών μονάδων (-12%) και των υδροηλεκτρικών (-26%), ενισχύοντας περαιτέρω το «πράσινο» μερίδιο στην αγορά.

Στις μειωμένες τιμές ρεύματος που αναμένονται τον Σεπτέμβρη αναφέρθηκε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στ. Παπασταύρου, τονίζοντας ότι «αυτό το καλοκαίρι, ευτυχώς, δεν είδαμε την επανάληψη του περσινού φαινομένου, όπου οι τιμές στη νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν διπλάσιες από αυτές της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. «Περιμένουμε αυτή η μείωση της ψαλίδας της χονδρικής (περίπου 25-26% σε σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι) να αποτυπωθεί στα τιμολόγια λιανικής του Σεπτεμβρίου», τόνισε ο κ. Παπασταύρου.

Όσον αφορά το εύρος των μειώσεων στα τιμολόγια, οι εκτιμήσεις που κάνουν λόγο για πτώση των χρεώσεων κατά τουλάχιστον 10%, γεγονός που αναμένεται να μεταφραστεί σε άμεση ανακούφιση για τους καταναλωτές.

Η τάση αυτή ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των πράσινων τιμολογίων, που συνεχίζουν να προτιμώνται από πάνω από το 60% των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, παρά το γεγονός ότι παραμένουν ακριβότερα σε σχέση με τα «κίτρινα» και «μπλε».

Τι αλλάζει με τα νέα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Στο μεταξύ, ante portas είναι τα νέα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος. Πρόκειται για τα ευέλικτα τιμολόγια τα οποία δεν συνδέονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο με διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς, αλλά η χρέωση προμήθειας περιλαμβάνει ένα εκ των προτέρων οριζόμενο στοιχείο, «ευέλικτο στοιχείο», το οποίο δύναται να μεταβάλλεται λόγω στοιχείων που δεν καθορίζονται από τον προμηθευτή, όπως επί παραδείγματι από την κατανάλωση.

Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος του κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ, Δημήτρης Φούρλαρης, λέγοντας ότι «στην ουσία πρόκειται για ευέλικτα τιμολόγια, όπου η τελική χρέωση εξαρτάται από την κατανάλωση του νοικοκυριού». Όπως τόνισε, θα είναι κάτι «μεταξύ αμιγώς σταθερού και κυμαινόμενου» διευκρινίζοντας, παράλληλα, το πώς θα διαμορφώνονται οι χρεώσεις.

Τα νέα προϊόντα θα προσφέρουν προκαθορισμένες τιμές ανά κλίμακα κατανάλωσης (π.χ. διαφορετική χρέωση για τις πρώτες 200 κιλοβατώρες, άλλη για τις επόμενες 400 κ.ο.κ.). Έτσι, ο καταναλωτής γνωρίζει εκ των προτέρων το εύρος της χρέωσης, χωρίς όμως να έχει το «κλείδωμα» μιας ενιαίας τιμής σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όπως συμβαίνει στα μπλε τιμολόγια.

Η ΡΑΑΕΥ αποφάσισε την εισαγωγή των «κόκκινων» προϊόντων για να συμβαδίζει με τις ευρωπαϊκές οδηγίες περί διαφάνειας και συγκρισιμότητας. «Θέλαμε να δώσουμε στους καταναλωτές μια επιλογή που να είναι πιο ευέλικτη από τα αμιγώς σταθερά τιμολόγια, αλλά και πιο ασφαλής από τα κυμαινόμενα», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της Αρχής.

Η νέα αυτή κατηγορία θα τεθεί σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, που λήγει στις 31 Αυγούστου.