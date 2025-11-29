Ρεύμα: Μικρή «ανάσα» στα τιμολόγια Δεκεμβρίου

Μια ήπια αλλά αισθητή αποκλιμάκωση προεξοφλεί η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για τα τιμολόγια του Δεκεμβρίου, την ώρα που οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα και πιο μαζικά στα σταθερά συμβόλαια, αναζητώντας προβλεψιμότητα ενόψει χειμώνα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά (DAM) διαμορφώνεται μέχρι στιγμής στα 106, 65 €/MWh, έναντι 111–112 €/MWh τον Οκτώβριο, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 3,5%–4%. Το ποσοστό μπορεί να μην εντυπωσιάζει, ωστόσο έρχεται μετά από ένα φθινόπωρο έντονων διακυμάνσεων και σηματοδοτεί μια φάση σχετικής σταθεροποίησης, που δημιουργεί «χώρο» για μικρές μειώσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγια.

Παρόλα αυτά, δεν λείπουν οι ανησυχίες ότι στους επόμενους χειμερινούς μήνες η χονδρική τιμή του ρεύματος θα δεχθεί ανοδικές πιέσεις, τόσο λόγω των καιρικών συνθηκών όσο και της αυξημένης ζήτησης που αναμένεται από την Ουκρανία.

Τι σημαίνει αυτό για τον Δεκέμβριο

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι τα προγράμματα που ακολουθούν στενά την πορεία της χονδρικής (τα λεγόμενα πράσινα/κίτρινα τιμολόγια) θα μπορούσαν να εμφανίσουν μειώσεις της τάξης του 1–3 €/MWh. Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό μεταφράζεται σε ελαφρώς χαμηλότερες χρεώσεις ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις, χωρίς όμως θεαματικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον Νοέμβριο.

Την ίδια στιγμή, οι προμηθευτές καταστρώνουν την εμπορική τους πολιτική με το βλέμμα όχι μόνο στον επόμενο μήνα, αλλά στο σύνολο της χειμερινής περιόδου, όπου παραδοσιακά η κατανάλωση –και συχνά και η χονδρική τιμή– κινούνται ανοδικά.

Αυτό σημαίνει ότι δεν αποκλείονται διαφοροποιήσεις στρατηγικής, με κάποιες εταιρείες να κρατούν σταθερές τις τιμές, άλλες να τις μειώσουν οριακά και άλλες να επιλέξουν πιο συντηρητική προσέγγιση. Γενικός «κανόνας», πάντως, θεωρείται πως τα τιμολόγια του Δεκεμβρίου θα κινηθούν κοντά στα τρέχοντα επίπεδα, με ελαφρά πτωτική τάση δεδομένου ότι στη λιανική αγορά αρκετοί πάροχοι επέλεξαν το προηγούμενο διάστημα να «φρενάρουν» τις αυξήσεις, απορροφώντας μεγάλο μέρος της ανόδου του κόστους.

Γιατί υποχωρεί η χονδρική

Η εικόνα στη χονδρεμπορική αγορά διαμορφώνεται από έναν συνδυασμό παραγόντων. Τις χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, την υψηλή συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα και την ομαλοποίηση της λειτουργίας των θερμικών μονάδων, χωρίς μεγάλες βλάβες ή παρατεταμένες εκτός λειτουργίας καταστάσεις.

Επιπλέον, η Ελλάδα φαίνεται να ωφελείται και από τις καιρικές συνθήκες. Ενώ το κύμα ψύχους και η χαμηλή αιολική παραγωγή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες οδήγησαν υψηλότερα τις τιμές τους, η εγχώρια αγορά παρέμεινε σε πιο ήπια επίπεδα.

Έτσι, τον Νοέμβριο η χώρα υποχώρησε αρκετές θέσεις στον άτυπο «πίνακα» των ακριβότερων αγορών ηλεκτρισμού στην Ευρώπη, με μια σειρά χωρών, όπως Αυστρία, Ιταλία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία και άλλες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, να κινούνται ακριβότερα.