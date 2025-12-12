Προμηθευτές ενέργειας: Αξιόπιστα μετρητικά δεδομένα και σύγχρονο Δίκτυο οι προϋποθέσεις για την ενεργειακή μετάβαση

Τις θέσεις του για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τους «έξυπνους» μετρητές στους οποίους βασίζονται τα ευέλικτα («πορτοκαλί») τιμολόγια κατέθεσε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας στη Ρυθμιστική Αρχή στο πλαίσιο των σχετικών διαβουλεύσεων.
Στις επιστολές του, ο ΕΣΠΕΝ υπογραμμίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή των συμβάσεων δυναμικής τιμολόγησης και η ουσιαστική ενεργοποίηση των καταναλωτών προϋποθέτουν:
- έγκαιρη και σταθερή παροχή ημερήσιων 15λεπτων πιστοποιημένων μετρητικών δεδομένων,
- σαφή ορισμό και πλήρη αξιοποίηση των «έξυπνων» μετρητών,
- δυνατότητα πρόσβασης προμηθευτών και χρηστών σε δεδομένα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο,
- καθώς και άρση των τεχνικών περιορισμών που μειώνουν σήμερα τα οφέλη της τηλεμέτρησης
Παράλληλα, ο Σύνδεσμος ζητά:
- αποσαφήνιση του κόστους του πρόσθετου εξοπλισμού που απαιτείται για την παροχή μετρητικών δεδομένων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και του ποιος το επωμίζεται,
- ένταξη όλων των παροχών Χαμηλής Τάσης με έξυπνους μετρητές στο Κεντρικό Σύστημα Τηλεμέτρησης,
- σαφές χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης ανά περιοχή, καθώς και
- μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς την πρόοδο εγκατάστασης έξυπνων μετρητών, την επέκταση της τηλεμέτρησης και την αντιμετώπιση των απωλειών Δικτύου, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.