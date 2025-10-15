Πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης - Πώς θα κινηθεί η αγορά

Από σήμερα, Τρίτη 15 Οκτωβρίου, ξεκινά επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, σηματοδοτώντας την έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Η φετινή πρεμιέρα βρίσκει την αγορά με τιμές στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας πενταετίας, γεγονός που δίνει μια «ανάσα» στα νοικοκυριά αλλά ενώ οι επιχειρήσεις του κλάδου προσδοκούν ανάκαμψη στις πωλήσεις τους μετά από δύο δύσκολα χρόνια.

Η τιμή εκκίνησης και η εικόνα της αγοράς

Από τα μεσάνυχτα, οι μεγάλες εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών άνοιξαν τις αντλίες τους με τιμές που κυμαίνονται από 1,09 έως 1,10 ευρώ το λίτρο. Πρόκειται για μια μείωση περίπου 8% σε σχέση με πέρυσι, όταν η διάθεση ξεκινούσε στα 1,198 ευρώ το λίτρο.

Η τιμή αυτή αποτελεί τη χαμηλότερη της πενταετίας, καθώς ακόμη και τα χρόνια της ενεργειακής κρίσης (2022-2023) το πετρέλαιο θέρμανσης είχε φτάσει να πωλείται έως και 1,40 ευρώ/λίτρο. Τότε, οι εταιρείες είχαν αναγκαστεί να προσφέρουν εκπτώσεις και προγράμματα επιβράβευσης για να συγκρατήσουν το κόστος για τους καταναλωτές.

Γιατί πέφτουν οι τιμές φέτος

Η πτώση του πετρελαίου θέρμανσης συνδέεται με τη διεθνή αποκλιμάκωση των τιμών του αργού. Το Brent κινείται αυτή τη στιγμή στα 61-62 δολάρια το βαρέλι, επίπεδα που θυμίζουν προ κρίσης εποχές.

Η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή έχει μειώσει το γεωπολιτικό ρίσκο, ενώ η αγορά φαίνεται να έχει στραφεί σε ένα σενάριο υπερπροσφοράς προς το τέλος του έτους. Ακόμη και η συγκρατημένη αύξηση παραγωγής του OΠEK+ (κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως) δεν δείχνει ικανή να ανατρέψει τη γενική τάση αποκλιμάκωσης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές στα 1,09–1,10 ευρώ/λίτρο για σημαντικό χρονικό διάστημα, όσο η διεθνής τιμή του αργού Brent κινείται περί τα 61–62 δολάρια το βαρέλι.

Δύο «ταχύτητες» στην αγορά

Η ζήτηση παρουσιάζει διπλή εικόνα: στη Βόρεια Ελλάδα, όπου το κρύο έκανε ήδη την εμφάνισή του, οι πρώτες παραγγελίες έχουν ξεκινήσει δυναμικά. Αντίθετα, στην Αθήνα και στα μεγάλα αστικά κέντρα της Νότιας Ελλάδας, η ήπια θερμοκρασία κρατά ακόμη τα νοικοκυριά σε αναμονή.

Πάντως, αρκετοί καταναλωτές που είχαν αποθηκεύσει ποσότητες πετρελαίου στο τέλος της περσινής σεζόν —όταν η τιμή είχε «κλείσει» στα 1,13 ευρώ/λίτρο— εμφανίζονται φέτος πιο συγκρατημένοι στις πρώτες τους αγορές.

Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι, εφόσον δεν υπάρξουν ανατροπές στη διεθνή τιμή του αργού, το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραμείνει σταθερό στα 1,09–1,10 ευρώ/λίτρο για αρκετό διάστημα.

Η συγκυρία θεωρείται θετική τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τον κλάδο, που βλέπει σταθεροποίηση μετά από δύο χρόνια έντονων διακυμάνσεων.

Για τα ελληνικά νοικοκυριά, ο φετινός χειμώνας ξεκινά με ένα σπάνιο πλεονέκτημα: χαμηλότερες τιμές και ήπιο καιρό, στοιχεία που δίνουν μια μικρή αλλά ουσιαστική οικονομική «ανάσα».