Πότε έρχεται το νέο σχήμα για φθηνότερο ρεύμα στα ευάλωτα νοικοκυριά

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η νέα εκδοχή του προγράμματος «Απόλλων», που φιλοδοξεί να προσφέρει ουσιαστική και μόνιμη ελάφρυνση στους λογαριασμούς ρεύματος των πιο ευάλωτων νοικοκυριών.

Το πράσινο φως για την εκκίνηση των πρώτων διαγωνισμών του προγράμματος «Απόλλων» έδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, εγκρίνοντας τα τεύχη για δύο ξεχωριστές ανταγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 400 MW και φωτοβολταϊκούς σταθμούς με συστήματα αποθήκευσης ισχύος 200 MW. Με τη σχετική απόφαση, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις επόμενες ημέρες, ανοίγει και επίσημα ο δρόμος για την υποβολή προσφορών.

Tο επιτελείο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει θέσει το project αυτό ψηλά στην ατζέντα του, καθώς στοχεύει απευθείας στους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου Α (ΚΟΤ Α), δηλαδή στα νοικοκυριά που πλήττονται περισσότερο από τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η περίοδος κατάθεσης φακέλων τοποθετείται χρονικά μεταξύ τέλους Φεβρουαρίου και αρχών Μαρτίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της πρώτης φάσης ενός σχήματος που στοχεύει να μειώσει το κόστος ηλ. ενέργειας για τους κοινωνικά ευάλωτους καταναλωτές.

Single-step δημοπρασία και αυστηρά κριτήρια

Σε αντίθεση με προηγούμενους διαγωνισμούς ΑΠΕ, η ΡΑΑΕΥ επιλέγει αυτή τη φορά το μοντέλο του single–step static auction. Με απλά λόγια, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα καταθέσουν μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας έναν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, συνοδευόμενο από μία και μοναδική οικονομική προσφορά, χωρίς διαδοχικά στάδια πλειοδοσίας.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν αποκλειστικά έργα που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης. Στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε σταθμούς που δεν διαθέτουν εξαρχής σύστημα αποθήκευσης, υπό την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν, θα προχωρήσουν εγκαίρως στην τροποποίηση των αδειών τους ώστε να ενσωματώσουν μπαταρία.

Χρονοδιάγραμμα έως την «τελική λίστα»

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των προσφορών, η ΡΑΑΕΥ θα προχωρήσει στον έλεγχο πληρότητας και στην αξιολόγηση των φακέλων, καταρτίζοντας τις προσωρινές λίστες επιλεγέντων έργων.

Θα ακολουθήσει περίοδος ενστάσεων και, στη συνέχεια, η ανακοίνωση των οριστικών καταλόγων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα Απριλίου, οπότε και θα «κλειδώσουν» τα έργα που θα λάβουν ενίσχυση μέσω του προγράμματος.

Τιμές εκκίνησης και όροι ανταγωνισμού

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις τιμές εκκίνησης, οι οποίες έχουν καθοριστεί σε επίπεδα που θεωρούνται ελκυστικά για την αγορά. Για τα αιολικά έργα, η ανώτατη τιμή προσφοράς ορίζεται στα 75 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ για τα φωτοβολταϊκά με αποθήκευση στα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, τίθενται σαφή όρια για τη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού. Κάθε συμμετέχων δεν μπορεί να καλύψει πάνω από το 25% της δημοπρατούμενης ισχύος, ενώ το ελάχιστο ποσοστό ανταγωνισμού έχει καθοριστεί στο 40%. Αυτό σημαίνει ότι, για την επιλογή φωτοβολταϊκών έργων 200 MW, θα πρέπει να συμμετάσχουν ώριμα έργα συνολικής ισχύος τουλάχιστον 280 MW. Αντίστοιχα, για τα αιολικά των 400 MW απαιτείται συμμετοχή έργων ισχύος 560 MW.

Τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης είναι επίσης σαφή: οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί με μπαταρία θα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, ενώ οι αιολικοί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2028.

Το όφελος για τους ευάλωτους καταναλωτές

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας, ο αυξημένος ανταγωνισμός στους διαγωνισμούς αναμένεται να συμπιέσει τις τιμές αναφοράς. Τα έργα θα εξασφαλίσουν εγγυημένα έσοδα, τα οποία εκτιμάται ότι θα υπερβαίνουν τα αντίστοιχα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργώντας πλεόνασμα στον ΕΛΑΠΕ.

Το πλεόνασμα αυτό, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα αξιοποιείται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση εκπτώσεων στα τιμολόγια ρεύματος των κοινωνικά ευάλωτων νοικοκυριών, μετατρέποντας τις ΑΠΕ σε εργαλείο κοινωνικής πολιτικής.

Με την έναρξη των διαγωνισμών, το «Απόλλων» περνά από τον σχεδιασμό στην πράξη, με την αγορά να παρακολουθεί στενά τόσο το επενδυτικό ενδιαφέρον όσο και το τελικό αποτύπωμα στους λογαριασμούς ρεύματος.