Σοβαρές συνέπειες στους ενεργειακούς διαδρόμους των ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, προκαλούν οι αλλεπάλληλες επιθέσεις των ιρανόφιλων Σιιτών ανταρτών Χούθι της Υεμένης σε εμπορικά πλοία, στην Ερυθρά Θάλασσα. Ήδη, σύμφωνα με τους ειδικούς, η χώρα μας έχει προχωρήσει σε πολλαπλές ακυρώσεις μεταφοράς φορτίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Σύμφωνα, μάλιστα, με το ερευνητικό κέντρο Rystad Energy με έδρα το Όσλο, οι επιθέσεις αυτές οδηγούν αναπόφευκτα σε «έκρηξη» τιμών του LNG.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην twitter), ο Φραντσέσκο Σάσι, ερευνητής και ειδήμονας σε θέματα ενέργειας και γεωπολιτικής, επισημαίνει πως «οι επανειλημμένες ακυρώσεις φορτίων από το Κατάρ, τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παγκοσμίως μετά τις ΗΠΑ, επηρεάζουν αρκετές χώρες της Νότιας Ευρώπης».

Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, την Ελλάδα, ο Σάσι επισημαίνει πως η χώρα μας βλέπει το τελευταίο διάστημα πολλαπλές και ταυτόχρονης ακυρώσεις φορτίων LNG από πλοία που διαπλέουν την Ερυθρά Θάλασσα.

🚨🇬🇷Greece is the third country in Europe, after🇮🇹Italy and🇪🇸Spain, to see energy security affected by Houthi attacks to tankers in the Red Sea.

At least 3🇶🇦Qatari LNG cargoes have been cancelled over the last days, impacting the Greek prospects of becoming a gas hub in Europe

🧵 https://t.co/hmiynIF7m3 pic.twitter.com/vTFRH2ysVy — Francesco Sassi (@Frank_Stones) January 31, 2024

Γράφει σχετικά:

«Η Ελλάδα, που κάποτε ήταν ένας πολύ σημαντικός εισαγωγέας αερίου από τη Ρωσία, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, μετατράπηκε όλο και περισσότερο σε εισαγωγέα υγροποιημένου φυσικού αερίου, μεταξύ άλλων και από τους ίδιους Ρώσους εξαγωγείς. Η Ελλάδα προσπαθεί να μετριάσει την κατανάλωση φυσικού αερίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έχει επιτύχει αρκετά θετικά αποτελέσματα, μειώνοντας κατά περισσότερο από 20% την κατανάλωση καθ' όλη τη διάρκεια του 2023 έναντι του 2022.

Αντίστοιχα, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά σχεδόν 20% σε ετήσια βάση. Η κύρια πηγή εισαγωγών ήταν ο τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ρεβυθούσας, καλύπτοντας περισσότερο από το 40% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου.

Ο τερματικός σταθμός ολοκληρώθηκε το 1999 και στη συνέχεια αναβαθμίστηκε αρκετές φορές, ώστε να επιτρέπει την εισαγωγή έως και 7 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως. Το LNG της Ρεβυθούσας έχει καταστεί ένας από τους σημαντικότερους τερματικούς σταθμούς της Μεσογείου. Μέχρι στιγμής, φορτία από το Κατάρ έχουν αποβιβαστεί εδώ, όχι μακριά από την Αθήνα».

Ταυτόχρονα, όπως αναφέρει εμφατικά ο ίδιος, οι επιθέσεις των Χούθι οδηγούν μεσομακροπρόθεσμα σε αναστάτωση τόσο του κάθετου όσο και των οριζόντιων ενεργειακών διαδρόμων που ξεκινούν από χώρες της Μέσης Ανατολής και καταλήγουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

«Η εξέλιξη αυτή θα πρέπει να αποτελέσει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα για τους φορείς εκμετάλλευσης της αγοράς ότι το σημερινό εμπόριο γύρω από την Αφρική μεταξύ των Ευρωπαίων πελατών, ιδίως εκείνων που βρίσκονται στη Μεσόγειο Θάλασσα, και της QatarEnergy καθίσταται ολοένα και περισσότερο μη βιώσιμο», υπογραμμίζει ο Ιταλός ερευνητής του Πανεπιστημίου της Μπολόνια.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τον ίδιο, η ιταλική Edison είδε ένα φορτίο που προοριζόταν για τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου της Αδριατικής να ακυρώνεται, ενώ η ισπανική Endesa ένα φορτίο καθυστέρησε κατά 12 ημέρες.

🚨🇮🇹Italy becomes the first country in Europe to see energy security directly affected by the ongoing fights in the Red Sea between US & UK navies and the Houthi rebels.

An incoming LNG cargo from🇶🇦Qatar to the Adriatic LNG terminal, the largest in Italy, has been cancelled

🧵 https://t.co/Tr79kU9j2V pic.twitter.com/JemJXU5VBk — Francesco Sassi (@Frank_Stones) January 24, 2024

🚨🇪🇸Spain is the second country within the🇪🇺EU to suffer the energy security consequences of Houthi attacks to tankers in the Red Sea and the halt to LNG shipments through the Suez Canal.

A🇶🇦Qatar LNG cargo has been delayed by about two weeks as it has to circumnavigate Africa

🧵 https://t.co/TWbyCjd5wz pic.twitter.com/SzuMLbLID5 — Francesco Sassi (@Frank_Stones) January 29, 2024

Η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα οδηγεί σε αύξηση τιμών στο LNG στην Ευρώπη

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με ανάλυση της Rystad Energy, με έδρα το Όσλο, αυτό προσθέτει περισσότερες από 12 ημέρες στα ταξίδια προς κάθε κατεύθυνση με ταχύτητα 16 κόμβων. Αυτό θα απαιτούσε 15-20 πλοία για να μεταφέρουν τον ίδιο όγκο φυσικού αερίου φέτος με πέρυσι.

Μέχρι στιγμής, πάντως, υπάρχει άφθονο φυσικό αέριο στις ευρωπαϊκές αποθήκες και είναι απίθανο να ασκηθούν ανοδικές πιέσεις στις τιμές του φυσικού αερίου προτού τα αποθέματα μειωθούν σε κάποιο βαθμό, ανέφεραν οι ειδικοί. Και θα χρειαστεί αύξηση των τιμών του LNG για να ενισχυθούν οι τιμές των ναύλων που μειώνονται από την Πρωτοχρονιά.

Οι τιμές spot έχουν παρασυρθεί προς τα κάτω και φαίνεται ότι θα συνεχίσουν να αποδυναμώνονται με τον όγκο των παραδόσεων. Η Rystad εκτιμά ότι οι τιμές για ένα τυπικό δίχρονο πλοίο έχουν μειωθεί κατά περίπου 23% αυτό το μήνα.

Ο στόλος LNG πρόκειται να αυξηθεί κατά 70 και πλέον πλοία φέτος, επεκτείνοντας τον στόλο κατά περισσότερο από 10%. Η παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου θα αυξηθεί μόνο κατά 3%.

Η αντίδραση των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, με στρατιωτική δράση, φαίνεται ότι θα παρατείνει τις εχθροπραξίες και οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν ότι οι μαχητές Χούθι είναι απίθανο να σταματήσουν τις επιθέσεις για όσο διαρκεί η σύγκρουση στη Γάζα.

Ο αντίκτυπος για τους ιδιοκτήτες υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι αβέβαιος. Πολλά θα εξαρτηθούν από την κλίμακα και την ταχύτητα της μείωσης των ευρωπαϊκών αποθεμάτων υγροποιημένου φυσικού αερίου τις επόμενες ημέρες και από το κατά πόσον μια πιο χαλαρή αγορά μπορεί να απορροφήσει έναν όγκο παραδόσεων ρεκόρ, με ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου να παραδίδει κατά μέσο όρο κάθε έξι ημέρες φέτος.