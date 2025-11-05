Όμιλος Aktor: Με την Aktor Ενέργειας ανοίγει νέος κύκλος ανάπτυξης μέσω LNG

Μέσα από την ενέργεια περνά η νέα εποχή για τον όμιλο της Αktor και την Aktor Energy. Το πρώτο μεγάλο deal αφορά στη στρατηγική συμμαχία με την ΔΕΠΑ Εμπορίας και τη δημιουργία της AS LNG, που θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεταφορά και εμπορία υγροποιημένου φυσικού αερίου, LNG.

Η χθεσινή ανάρτηση στο ΓΕΜΗ της δημιουργίας της AS LNG σηματοδοτεί την έναρξη του νέου δεύτερου κύκλου ανάπτυξης του Ομίλου Aktor με επίκεντρο την ενέργεια μέσω της AKTOR Energy, και μάλιστα σε έναν τομέα που αναμένεται, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε πρόσφατα και ο ΥΠΕΝ Στ. Παπασταύρου, να θέσει τη χώρα μας στο επίκεντρο των παγκόσμιων ενεργειακών εξελίξεων.

Η δημιουργία της AS LNG στην οποία η AKTOR θα κατέχει το 60% του μετοχικού κεφαλαίου και η ΔΕΠΑ Εμπορίας το υπόλοιπο 40%, γίνεται τη στιγμή που η χώρα μας στις 6-7 Νοεμβρίου, φιλοξενεί τη Σύμπραξη για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC), μια πλατφόρμα που συντονίζει το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της συνεργασίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και 24 ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως έχει αναφερθεί δια στόματος Σταύρου Παπασταύρου, «Στόχος μας είναι αφενός να ενισχύσουμε τον ρόλο της Ελλάδας ως κύριας εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη και αφετέρου να επιδιώξουμε σημαντικές εμπορικές συμφωνίες που θα ωφελήσουν τη χώρα».

Αυτή την συγκυρία εκμεταλλεύτηκε η διοίκηση της AKTOR με τον ισχυρό άνδρα του ομίλου Αλέξανδρο Εξάρχου να διατηρεί και τον ρόλο του Προέδρου και Διευθύνοντος συμβούλου στην AS LNG, για να βάλει μπροστά τη «μηχανή», της νέας Aktor Ενέργειας, η οποία όπως έχει εννοηθεί από την τελευταία γενική συνέλευση του Ομίλου θα εισαχθεί σε δεύτερο χρόνο αυτόνομα και στο Χρηματιστήριο.

Η εταιρεία της οποίας πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ενώ στο Δ.Σ. ανήκει και ο Κωνσταντίνος Ξιφαράς, ως αναπληρωτής πρόεδρος, συστάθηκε στις 4/11/2025 με μετοχικό κεφάλαιο 500.000 ευρώ και ελέγχεται σε ποσοστό 60% από τον όμιλο Aktor και κατά 40% από την ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Το βασικό αντικείμενο περιλαμβάνει το χονδρικό εμπόριο φυσικού αερίου, υγροποιημένου ή σε αέρια κατάσταση, τις υπηρεσίες μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω αγωγών κ.τ.λ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο καταστατικό σύστασης της AS LNG που είναι αναρτημένο στο ΓΕΜΗ, στο αντικείμενο περιλαμβάνεται το χονδρικό εμπόριο φυσικού αερίου, υγροποιημένου ή σε αεριώδη κατάσταση, οι υπηρεσίες μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω αγωγών, η διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών, η άντληση φυσικού αερίου, που διατίθεται υγροποιημένο ή σε αεριώδη κατάσταση, οι υπηρεσίες διανομής αέριων καυσίμων μέσω αγωγών, όπως και το εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών.

Στο Δ.Σ. μετέχουν επίσης οι κ.κ. Αναστάσιος Αρανίτης, Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος και Κωνσταντίνος Καραγιαννάκος.

Το νέο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο

Η AKTOR Group έχει στρέψει πλέον την προσοχή της στη δημιουργία ενός ισχυρού ενεργειακού χαρτοφυλακίου, το οποίο όπως επιβεβαιώθηκε πλέον με τη νέα εταιρεία θα εκτείνεται πέρα από την εξαγορά ώριμων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ ο όμιλος παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από τις μπαταρίες και την αποθήκευση ενέργειας, που αποτελούν, όπως είπε ο κ. Εξάρχου, προϋπόθεση για να προστατευθεί το τραπεζικό σύστημα που έχει χορηγήσει δάνεια σε έργα ΑΠΕ που λόγω περικοπών ενέργειας έχουν πάψει να είναι βιώσιμα και να στηριχθεί ο κλάδος.

Αν και η δραστηριοποίηση ως πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις άμεσες προτεραιότητες, η διοίκηση αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να εξετάσει και αυτήν την προοπτική λέγοντας ότι «υπό προϋποθέσεις μπορεί να έχει ενδιαφέρον στο μέλλον».

Η στρατηγική για την ανάπτυξη στον κλάδο της ενέργειας δεν περιορίζεται στην εσωτερική ανάπτυξη. Η διοίκηση έχει κάνει σαφές ότι θα ακολουθήσουν στοχευμένες εξαγορές για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου αλλά και άλλες κινήσεις για την ενδυνάμωση του σε καίριους τομείς.

Σημειώνεται ότι η ΑΚΤΩΡ Energy Προμήθειας, Εμπορίας, Παραγωγής Ενέργειας και Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Α.Ε., είναι θυγατρική εταιρεία του, εισηγμένου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Ομίλου εταιρειών ΑΚΤΩΡ - του μεγαλύτερου οργανισμού κατασκευής υποδομών στη χώρα, που ενοποιεί και επεκτείνει δυναμικά τις δραστηριότητές του στον κλάδο της ενέργειας.