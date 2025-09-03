Oι ισορροπίες και τα εμπόδια στο νέο ενεργειακό deal Κίνας - Ρωσίας

Η Μόσχα βρίσκει σανίδα σωτηρίας στο Πεκίνο προχωρώντας σε συμφωνία με την Κίνα για αύξηση των ροών φυσικού αερίου, καθώς και μια νέα συμφωνία για αγωγό που θα τροφοδοτεί την Κίνα για 30 χρόνια με ετήσια δυναμικότητα 50 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων.

Αυτές οι προμήθειες αντιστοιχούν περίπου στο ήμισυ των 230 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων που η Ρωσία έστελνε στην Ευρώπη πριν από την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Οι συμφωνίες, που είναι αποτέλεσμα επίπονων διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, θα αυξήσουν σημαντικά τις αγορές ενέργειας της Κίνας από τη Ρωσία και θα συμβάλουν στην αντιστάθμιση των ρωσικών απωλειών στην Ευρώπη.

Η συμφωνία υπογράφηκε στη διάρκεια της επίσκεψης του Ρώσου προέδρου στην Κίνα και φέρνει πιο κοντά τους δύο ηγέτες που βρίσκονται απομονωμένοι από τη Δύση, αλλά αποφασισμένοι να χτίσουν μια νέα ενεργειακή και γεωπολιτική πραγματικότητα.

Στις τριμερείς συνομιλίες συμμετείχε και ο Ουχναγκίν Χουρελσούχ, ηγέτης της Μογγολίας, η οποία θα αποτελέσει σημείο διέλευσης για τον αγωγό ενώ μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή, ο αγωγός θα επιτρέπει τη διέλευση 50 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως από τη Ρωσία μέσω της Μογγολίας.

Τι φέρνει το deal

Το deal, πέρα από τις γεωπολιτικές προεκτάσεις, ενδέχεται να επηρεάσει και τις παγκόσμιες τιμές φυσικού αερίου. Η εκτροπή των ρωσικών ποσοτήτων από την Ευρώπη προς την Ασία μπορεί να λειτουργήσει σταθεροποιητικά, όπως εκτιμά το Voice of America.

Ωστόσο, η συμφωνία εγείρει αρκετές προκλήσεις. Το κόστος κατασκευής υπολογίζεται στα 13,6 δισ. δολάρια, σε μια περίοδο που η Gazprom έχει δει τα έσοδά της να συρρικνώνονται από τις ευρωπαϊκές κυρώσεις. Επιπλέον, η Κίνα συνεχίζει να επενδύει σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και αυξάνει την εγχώρια παραγωγή, γεγονός που μεσοπρόθεσμα μπορεί να περιορίσει την εξάρτησή της από τη ρωσική προμήθεια.

Η μεγαλύτερη αδυναμία, πάντως, είναι η ίδια η γεωπολιτική σχέση: η Ρωσία καθίσταται όλο και πιο εξαρτημένη από την Κίνα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την ισορροπία ισχύος στο μέλλον.

Ωστόσο, η νέα ενεργειακή σύμπραξη Κίνας και Ρωσίας και η εμβάθυνση των σχέσεων τους αναμένεται να λειτουργήσει κερδοφόρα και για τις δύο χώρες.

Η επιστροφή του «παγωμένου» σχεδίου

Η Power of Siberia-2 θα ξεκινά από τα κοιτάσματα της Γιαμάλ, θα διασχίζει τη Μογγολία και θα καταλήγει στην Κίνα, τον μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας στον κόσμο.

Παράλληλα, Μόσχα και Πεκίνο αποφάσισαν να αυξήσουν τις παραδόσεις μέσω της υφιστάμενης γραμμής Power of Siberia-1, από 38 σε 44 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως.

Η Κίνα εξασφαλίζει σταθερή, χερσαία τροφοδοσία φυσικού αερίου, περιορίζοντας την εξάρτησή της από το υγροποιημένο αέριο που μεταφέρεται μέσω θαλάσσιων διαδρομών – και συχνά παρεμποδίζεται από γεωπολιτικές εντάσεις.

Η Ρωσία, από την άλλη, κερδίζει την πολυπόθητη διέξοδο μετά το «λουκέτο» της Ευρώπης.

Το Pivot East του Κρεμλίνου

Η νέα στρατηγική ευθυγραμμίζεται με το λεγόμενο Pivot East, το σχέδιο του Κρεμλίνου να κατευθύνει την παραγωγή φυσικού αερίου από τη Δυτική Σιβηρία προς την Ασία, ενισχύοντας την οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Όπως τόνισε ο Πούτιν, οι σχέσεις Ρωσίας–Κίνας «βρίσκονται σε πρωτοφανές υψηλό επίπεδο» και «παραμένουν στρατηγικά σταθερές».

Ο Σι Τζινπίνγκ, από την πλευρά του, υπογράμμισε πως οι δύο χώρες «έχουν αντέξει στη δοκιμασία των διεθνών αλλαγών» και κάλεσε σε συνεργασία για «ένα πιο δίκαιο σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης».

Η συνέχεια

Η πρώτη συμφωνία Μόσχας–Πεκίνου για αγωγό υπογράφηκε το 2014, ύψους 400 δισ. δολαρίων, καθιστώντας τη Ρωσία τον κύριο προμηθευτή της Κίνας.

Η νέα συμφωνία έρχεται να αναβαθμίσει αυτή τη σχέση, αλλά και να στείλει σαφές μήνυμα στη Δύση: η ενεργειακή σκακιέρα μετατοπίζεται, και η Ασία αποκτά λόγο.