Νέα κίνηση Nova–NRG στην αγορά: Επιταχύνεται η σύγκλιση ενέργειας και τηλεπικοινωνιών

Η σύγκλιση ενέργειας και τηλεπικοινωνιών περνά πλέον στο πεδίο της εμπορικής μάχης, με τις εταιρείες να στήνουν πακέτα «όλα σε ένα» πριν η ΔΕΗ ανοίξει τον επόμενο γύρο ανταγωνισμού με συνδυαστικές προτάσεις.

Η τελευταία κίνηση που επιβεβαιώνει την τάση είναι η νέα συνεργασία Nova–NRG, μια συμμαχία που έρχεται σε μια αγορά όπου οι τιμές πιέζονται, τα περιθώρια στενεύουν και το ζητούμενο είναι η «κλειδωμένη» πελατειακή σχέση.

Το νέο δίπολο: Ρεύμα + ίντερνετ στον ίδιο λογαριασμό

Τα συνδυαστικά πακέτα δεν είναι καινούργια στις τηλεπικοινωνίες, αυτό που αλλάζει τώρα είναι ότι στο καλάθι μπαίνει, με εμπορικούς όρους, και η ενέργεια.

Στελέχη της αγοράς σημειώνουν ότι η ζήτηση για «ένα ενιαίο συμβόλαιο, μία εξυπηρέτηση, μία πληρωμή» μεγαλώνει, ειδικά σε μια περίοδο όπου νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις αναζητούν προβλεψιμότητα, εκπτώσεις και λιγότερη γραφειοκρατία.

Ταυτόχρονα, οι ενεργειακοί πάροχοι βλέπουν στα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα έναν νέο τρόπο διαφοροποίησης, σε μια αγορά όπου το ρεύμα έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό commodity και οι μετακινήσεις πελατών είναι συχνές.

Η κίνηση Nova–NRG και το «πακέτο» των 24 μηνών

Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας, Nova και NRG (του ομίλου Motor Oil) δίνουν τη δυνατότητα συνδυασμού προγραμμάτων οπτικής ίνας (Nova Fiber/FTTH) με υπηρεσίες ενέργειας.

Η βασική εμπορική αιχμή είναι η έκπτωση 10 ευρώ τον μήνα στο πάγιο της σταθερής Nova Fiber –για ταχύτητες από 300 Mbps και πάνω– για διάστημα 24 μηνών, σε όσους είναι ταυτόχρονα πελάτες NRG.

Η συνεργασία Nova–NRG έρχεται σε ένα τοπίο όπου ήδη «τρέχουν» ανταγωνιστικές συνέργειες. Η Cosmote Telekom, μέσω του MagentaONE, έχει ανοίξει δίαυλο με την Protergia, προσφέροντας μηνιαίο όφελος σε πελάτες σταθερής που επιλέγουν συγκεκριμένο ενεργειακό προϊόν. Παράλληλα, η Volton είχε λειτουργήσει ως “first mover” στο υβριδικό μοντέλο, φέρνοντας πακέτα ενέργειας–κινητής μέσω συνεργασίας τύπου MVNO (με την Orizon), δίνοντας νωρίς το σήμα ότι η σύγκλιση δεν είναι θεωρία, αλλά εμπορικό εργαλείο.

Στην αγορά ακούγεται ότι και άλλοι παίκτες, μεταξύ αυτών και η Vodafone, εξετάζουν αντίστοιχες κινήσεις, ακριβώς γιατί το «μοντέλο δέσμευσης» (bundle) μειώνει την πιθανότητα αποχώρησης και αυξάνει το περιθώριο για cross-selling.

Ο καταλύτης ΔΕΗ

Τον ρυθμό στη νέα αυτή «κούρσα» έδωσε η ΔΕΗ, η οποία από το καλοκαίρι έκανε δυναμική είσοδο στις τηλεπικοινωνίες, λανσάροντας υπηρεσίες internet με τιμολόγηση που θεωρείται από τις πιο επιθετικές της αγοράς.

Ήδη η επιχείρηση έχει προαναγγείλει ότι από το 2026 θα διευρύνει το τηλεπικοινωνιακό της «πακέτο», προσθέτοντας –πέρα από το internet– και υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Παράλληλα, όσο προχωρά η ανάπτυξη του δικτύου FiberGrid, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να περάσει και σε πιο ολοκληρωμένες, συνδυαστικές προσφορές, όταν οι συνδέσεις φτάσουν σε κρίσιμη μάζα.

Μέχρι τότε, οι υπόλοιποι προμηθευτές ενέργειας και οι telcos «χτίζουν» τις δικές τους συμμαχίες, στοχεύοντας να κλειδώσουν πελατειακή βάση μέσα από διετείς συμφωνίες και εκπτώσεις.

Η πίεση των τιμών

Παρά τις κινήσεις συνεργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, η ΔΕΗ εξακολουθεί να κρατά τον πήχη χαμηλότερα από τον ανταγωνισμό στο κομμάτι της τιμής. Με αξιοποίηση του Gigabit Voucher, προσφέρει σύνδεση 500 Mbps κοντά στα 9,5 ευρώ τον μήνα, όταν –ενδεικτικά– τα 300 Mbps της Nova κινούνται γύρω στα 17,2 ευρώ.

Στην περίπτωση της Cosmote, οι τιμές με επιδότηση διαμορφώνονται περίπου στα 29,85 ευρώ για 300 Mbps και στα 26 ευρώ για 1 Gbps, με το κόστος να μπορεί να μειωθεί (π.χ. κοντά στα 21 ευρώ) μέσω συνδυαστικών πακέτων τύπου Protergia–Cosmote.

Ωστόσο, η ΔΕΗ παραμένει αισθητά φθηνότερη, προσφέροντας 1 Gbps περίπου στα 11,56 ευρώ τον μήνα – ένα επίπεδο τιμής που έχει αλλάξει συνολικά τους συσχετισμούς στην αγορά.