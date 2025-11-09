Μπέργκαμ για συμφωνία AKTOR-ΔΕΠΑ και Venture Global: Ενισχύονται οι δεσμοί μας με την Ελλάδα

Στη μακροχρόνια συμφωνία μεταξύ της εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE, στην οποία συμμετέχουν ο Όμιλος AKTOR και η ΔΕΠΑ Εμπορίας, με την αμερικανική εταιρεία Venture Global Inc., για την προμήθεια σημαντικών ποσοτήτων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο X ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ.

Ο Μπέργκαμ ανέφερε ότι η συμφωνία ενισχύει του διατλαντικούς δεσμούς των ΗΠΑ με την Ελλάδα, ενώ τόνισε ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης ενισχύεται όπως ποτέ άλλοτε.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μπέργκαμ:

«Σύναψη συμφωνιών και ενίσχυση των διατλαντικών δεσμών στην Ελλάδα. Μεταξύ της επέκτασης των οδών εφοδιασμού με φυσικό αέριο κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου από νότο προς βορρά και των νέων μακροπρόθεσμων πωλήσεων LNG της Venture Global, κάτω από πρόεδρο των ΗΠΑ. Ενισχύουμε την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης όπως ποτέ άλλοτε».