Μπαταρίες: Παράταση για τον τρίτο διαγωνισμό και αντίστροφη μέτρηση για τις πρώτες «ηλεκτρίσεις»

Ανάσα χρόνου δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με νομοθετική παρέμβαση στα έργα αποθήκευσης του τρίτου διαγωνισμού, μεταθέτοντας έως τις 30 Ιουνίου 2026 την προθεσμία ενεργοποίησής τους. Η παράταση, που περιλαμβάνεται σε τροπολογία του ΥΠΕΝ, έρχεται να προσαρμόσει ένα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα στις πραγματικές συνθήκες υλοποίησης και να αποτρέψει τον κίνδυνο απώλειας ενισχύσεων για ώριμα αλλά καθυστερημένα έργα.

Παράταση για τα έργα του Γ’ διαγωνισμού

Η ρύθμιση αφορά τις μονάδες αποθήκευσης με μπαταρίες που επελέγησαν μέσω της τρίτης ανταγωνιστικής διαδικασίας και είχαν αρχικά υποχρέωση να δηλώσουν ετοιμότητα στον ΑΔΜΗΕ έως τα τέλη Ιανουαρίου. Πρόκειται για εννέα έργα συνολικής ισχύος 189 MW, τα οποία θα επωφεληθούν τόσο από επενδυτική όσο και από λειτουργική ενίσχυση.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, οι αρχικές προθεσμίες κρίθηκαν μη ρεαλιστικές, καθώς δεν επέτρεπαν την έγκαιρη ολοκλήρωση των κατασκευών και τη σύνδεση με το δίκτυο. Με την τροπολογία, παρατείνεται όχι μόνο η ημερομηνία ενεργοποίησης έως το τέλος Ιουνίου, αλλά και οι σχετικές προθεσμίες κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών. Όπως ανέφερε στη Βουλή ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, στόχος είναι η εναρμόνιση των όρων του τρίτου διαγωνισμού με εκείνους των δύο προηγούμενων.

Οι πρώτες μπαταρίες «μπαίνουν στην πρίζα»

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται στις πρώτες μονάδες αποθήκευσης που αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέσα στους επόμενους μήνες. Το πιθανότερο σενάριο θέλει τις πρώτες ηλεκτρίσεις να γίνονται από τις αρχές Μαρτίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νέες καθυστερήσεις στο θεσμικό πλαίσιο.

Οι καθυστερήσεις που έχουν ήδη καταγραφεί δεν μεταφράζονται μόνο σε χαμένο χρόνο, αλλά και σε κόστος. Ο εξοπλισμός παραμένει ανενεργός, ενώ για τους επενδυτές καταγράφεται απώλεια εσόδων και καθυστέρηση στην παροχή ευελιξίας στο ηλεκτρικό σύστημα, σε μια περίοδο όπου η διείσδυση των ΑΠΕ αυξάνεται ταχύτατα.

Τα έργα που έρχονται

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία σειρά έργων από μεγάλους ενεργειακούς ομίλους. Η ΔΕΗ προχωρά μαζικά σε επενδύσεις αποθήκευσης, με στόχο 1,44 GW έως το 2028. Οι πρώτες τρεις αυτόνομες μονάδες συνολικής ισχύος 150 MW αναμένεται να λειτουργήσουν εντός του έτους, δύο των 50 MW στην Κοζάνη και μία ακόμη 50 MW στο Αμύνταιο έως την άνοιξη.

Η HELLENiQ Energy κατασκευάζει στο διυλιστήριο Θεσσαλονίκης σύστημα μπαταριών 100 MW (200 MWh), το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Απριλίου και να τεθεί σε λειτουργία στο δεύτερο με τρίτο τρίμηνο του έτους.Στη Φλώρινα υλοποιείται έργο 50 MW (200 MWh) τετράωρης διάρκειας, με ορίζοντα ολοκλήρωσης προς τα τέλη του έτους.

Η MORE ολοκλήρωσε πρόσφατα τρία ανεξάρτητα συστήματα αποθήκευσης σε Φωκίδα, Φλώρινα και Βοιωτία, συνολικής ισχύος 72 MW και χωρητικότητας 144 MWh.

Έτοιμο θεωρείται και το έργο «Θεμέλιο» της Principia στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, ισχύος 49 MW με εγκατεστημένη χωρητικότητα 127 MWh ενώ σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στα έργα της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή σε Αρκαδία και Φωκίδα, ενώ ολοκληρώνεται και μονάδα 12 MW του ΉΡΩΝ στη Βοιωτία.

Στο τέλος του 2025, στην αγορά της αποθήκευσης εισήλθε και ο Όμιλος AKTOR, με τη σύσταση της θυγατρικής AKTOR BESS, σηματοδοτώντας την πρόθεση του ομίλου να διεκδικήσει ρόλο σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο.

Μια αγορά 5 δισ. ευρώ

Η αποθήκευση ενέργειας εξελίσσεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς πυλώνες της ενεργειακής μετάβασης. Σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό, προβλέπεται η ανάπτυξη συστημάτων συνολικής ισχύος περίπου 5 GW, γεγονός που μεταφράζεται σε επενδύσεις άνω των 5 δισ. ευρώ την επόμενη πενταετία.

Η παράταση για τον τρίτο διαγωνισμό δίνει τον απαραίτητο χρόνο ώστε το πρώτο αυτό «κύμα» έργων να ωριμάσει χωρίς απώλειες. Ταυτόχρονα, η σταδιακή είσοδος των πρώτων μονάδων στο σύστημα αναμένεται να βάλει τα θεμέλια για πιο ομαλές τιμές, λιγότερες περικοπές ΑΠΕ και μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού, στοιχεία κρίσιμα για την επόμενη φάση της ενεργειακής αγοράς.