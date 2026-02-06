Motor Oil – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέος κύκλος δοκιμών για τη μονάδα αερίου στην Κομοτηνή

Σε τροχιά επανεκκίνησης βρίσκεται η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στην Κομοτηνή των Motor Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (50%-50%). Η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής έχει επιστρέψει σε καθεστώς δοκιμαστικής λειτουργίας, έπειτα από μια περίοδο τεχνικών παρεμβάσεων που κρίθηκαν αναγκαίες με βάση τα δεδομένα της αρχικής της λειτουργίας.

Η μονάδα της Κομοτηνής αποτελεί βασικό «κομμάτι» του νέου κοινού ενεργειακού σχήματος που προετοιμάζουν οι δύο όμιλοι και έχει ήδη εξασφαλίσει διμερή συμβόλαια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τις εμπορικές εταιρείες τους, τη Nrg και τον ΗΡΩΝ. Η επένδυση για την κατασκευή της ανήλθε σε 375 εκατ. ευρώ και βασίζεται σε τεχνολογία υψηλής απόδοσης, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως και 3,7 εκατ. τόνους ετησίως σε σύγκριση με έναν αντίστοιχο λιθανθρακικό σταθμό, με επίπεδα απόδοσης που υπερβαίνουν το 64%.

Η μονάδα μικτής ισχύος 877 MW είχε τεθεί για πρώτη φορά σε δοκιμαστική λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2024 και, σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του 2025, αποτέλεσε σημαντικό πυλώνα στήριξης του ηλεκτρικού συστήματος. Τα μεγέθη της παραγωγής της είναι ενδεικτικά του ρόλου που ήδη έχει διαδραματίσει, καθώς τον Ιούλιο παρήγαγε 374,70 GWh, ενώ τον Σεπτέμβριο, με παραγωγή 311,11 GWh, αντιστοιχούσε στο 14,59% της εγχώριας θερμικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μονάδα θεωρείται έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, καθώς καλείται να καλύψει μέρος της αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας που προκύπτει από τη σταδιακή απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων. Παράλληλα, χάρη στη γεωγραφική της θέση και τη διασύνδεσή της με το σύστημα μεταφοράς, διαθέτει και εξαγωγικές δυνατότητες προς τις γειτονικές αγορές. Αν και λειτουργεί με φυσικό αέριο, ο σχεδιασμός της προβλέπει τη δυνατότητα μελλοντικής καύσης μίγματος φυσικού αερίου με υδρογόνο, ενισχύοντας το αποτύπωμα της ενεργειακής μετάβασης.

Τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο η μονάδα τέθηκε εκτός λειτουργίας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τεχνικές αναπροσαρμογές που προέκυψαν από την εμπειρία της μέχρι τότε δοκιμαστικής περιόδου. Από τον Δεκέμβριο του 2025 έχει επανέλθει σταδιακά σε δοκιμαστική λειτουργία με περιορισμένη παραγωγή, ενώ ο στόχος των μετόχων παραμένει η μετάβαση σε πλήρη εμπορική λειτουργία το συντομότερο δυνατό, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα.

Οι εγκαταστάσεις έχουν αναπτυχθεί στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής, σε οικόπεδο άνω των 100 στρεμμάτων, που φιλοξενεί τόσο τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής όσο και τον υποσταθμό 400 kV. Η «καρδιά» του σταθμού είναι ο αεριοστρόβιλος Siemens τεχνολογίας HL-class, SGT5-9000HL, πλαισιωμένος από σύγχρονα συστήματα ανάκτησης θερμότητας, ατμοστρόβιλο υψηλής ισχύος και αερόψυκτο συμπυκνωτή, που συνθέτουν έναν από τους πλέον αποδοτικούς συνδυασμένους κύκλους στην Ευρώπη.

Σημειώνεται ότι η μονάδα έχει ήδη διασυνδεθεί με το εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του ΚΥΤ Νέας Σάντας στο Κιλκίς, σημείο κατάληξης και της δεύτερης διασυνδετικής γραμμής 400 kV με τη Βουλγαρία. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της Θερμοηλεκτρικής Κομοτηνής ως κρίσιμου κόμβου στο νέο ενεργειακό τοπίο της χώρας.



