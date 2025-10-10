Metlen - Όμιλος Καράτζη: Τι φέρνει η νέα συμμαχία για την αποθήκευση ενέργειας

Τον χάρτη της εγχώριας ενεργειακής αγοράς ενισχύει η νέα στρατηγική συνεργασία της METLEN με τον Όμιλο Καράτζη, οι οποίοι προχωρούν στη δημιουργία κοινοπραξίας για την ανάπτυξη και λειτουργία της μεγαλύτερης αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα — έργο που θα τοποθετηθεί στη Θεσσαλία και θα διαθέτει ισχύ 330 MW / 790 MWh.

Το νέο deal προσθέτει στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου ένα από τα μεγαλύτερα έργα αποθήκευσης ενέργειας στην Ευρώπη με την επένδυση να ενισχύει αποφασιστικά τη δυναμική της Metlen και να τη φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο της να εξελιχθεί σε πολυεθνικό ηγέτη στον τομέα της αποθήκευσης.

Με μετοχική σύνθεση 51% για τον Όμιλο Καράτζη και 49% για τη METLEN, η επένδυση ύψους 170 εκατ. ευρώ αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2026, χωρίς τη χρήση κρατικών ενισχύσεων. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία της M Renewables, του ενεργειακού βραχίονα της METLEN, εγγυώνται την επιτυχή κατασκευή και λειτουργία ενός έργου που χαρακτηρίζεται ήδη ως ορόσημο για την ελληνική αγορά ενέργειας, καθώς ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και την σταθερότητα του συστήματος.

Η νέα μονάδα θα λειτουργεί ως κρίσιμος μηχανισμός εξισορρόπησης για το ηλεκτρικό σύστημα, επιτρέποντας την αποθήκευση ενέργειας όταν υπάρχει πλεόνασμα και την απόδοσή της στις ώρες αιχμής. Σε μια εποχή όπου η αποθήκευση αποτελεί το «κλειδί» για τη μετάβαση σε ένα πιο ευέλικτο και πράσινο ενεργειακό μοντέλο, η επένδυση θεωρείται καθοριστική για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Σταθερή στρατηγική, γρήγορη υλοποίηση

Η συνεργασία με τον Όμιλο Καράτζη έρχεται να επεκτείνει μια ήδη επιτυχημένη σχέση, που περιλαμβάνει και την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών 262 MW στην ίδια περιοχή.

Παράλληλα, εντάσσεται στο φιλόδοξο σχέδιο της METLEN για δημιουργία χαρτοφυλακίου έργων αποθήκευσης και υβριδικών πάρκων σε Ελλάδα και εξωτερικό, συνολικής δυναμικότητας άνω των 12 GW.

Το πλάνο ανάπτυξης της METLEN δεν περιορίζεται στην Ελλάδα καθώς ο όμιλος επενδύει παράλληλα σε standalone και υβριδικά έργα (συνδυασμό μπαταρίας και φωτοβολταϊκού), καλύπτοντας τόσο έργα «load shifting» όσο και «bi-directional». Στόχος του ομίλου είναι η πώληση 1 GW πράσινων έργων ετησίως, με ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο από λύσεις αποθήκευσης.

H συμμαχία με τους Κινέζους

Θυμίζουμε, άλλωστε, ότι μόλις πριν λίγους μήνες, η Metlen ενίσχυσε σημαντικά τη διεθνή της παρουσία υπογράφοντας με τον κινεζικό κολοσσό Jinko Solar, έναν από τους κορυφαίους παίκτες παγκοσμίως στην παραγωγή φωτοβολταϊκών και μπαταριών.

Η συμφωνία αφορά την προμήθεια μπαταριών συνολικής χωρητικότητας 3 GWh, οι οποίες θα εγκαθίστανται σταδιακά έως τα μέσα του 2026 σε έργα της εταιρείας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τη Χιλή.

Πρόκειται για μια συνεργασία που θωρακίζει τη Metlen με σταθερό εφοδιασμό και ανταγωνιστικές τιμές σε μια εποχή που η ζήτηση για ενεργειακή αποθήκευση αυξάνεται εκρηκτικά. Το συμφωνηθέν πλαίσιο καλύπτει τόσο έργα που θα διατηρηθούν στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, όσο και έργα που θα αξιοποιηθούν μέσω του μοντέλου asset rotation, όπου τα ώριμα έργα πωλούνται για να χρηματοδοτηθούν νέα.

Η νέα συνεργασία METLEN – Καράτζη εντάσσεται πλήρως στη στρατηγική που παρουσιάστηκε στο Capital Markets Day του Λονδίνου τον περασμένο Απρίλιο. Μετά τα βιομηχανικά έργα στον Βόλο, η νέα αυτή επένδυση στη Θεσσαλία υπογραμμίζει τη συνέπεια και τη συνέχεια της εταιρικής στρατηγικής για μετατροπή των εξαγγελιών σε έργα, με ταχύτητα, τεχνογνωσία και εξωστρέφεια.