METLEN: Ανοίγει νέους «πράσινους» διαδρόμους εσόδων στα Βαλκάνια - Eπέκταση με αιχμή τις ΑΠΕ και τις μπαταρίες

Aνεβάζει στροφές στη σωρευτική εκπροσώπηση ΑΠΕ και συστημάτων αποθήκευσης (BESS) η METLEN, μπαίνοντας στην αγορά των Βαλκανίων και, σε δεύτερη φάση, της ευρύτερης Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η αρχή γίνεται με τη Ρουμανία, όπου ο Όμιλος απέκτησε ήδη παρουσία μέσω του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ), ενώ μέσα στο 2026 θα ακολουθήσει η Βουλγαρία, με επόμενο στόχο την Κροατία και την Ουγγαρία. Πρόκειται για την πρώτη ελληνική εταιρεία του κλάδου που δραστηριοποιείται εκτός Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή της να διαδραματίσει περιφερειακό ρόλο στις αγορές ενέργειας. Σημείο-ορόσημο καταγράφεται την 1η Νοεμβρίου με την επίσημη εκκίνηση διαπραγμάτευσης του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ) της εταιρείας στο Ρουμανικό Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής είναι η αξιοποίηση προηγμένων εργαλείων πρόβλεψης και βελτιστοποίησης που μειώνουν τις ανισορροπίες και αυξάνουν την αξία της παραγόμενης ενέργειας. Το χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται ο ΦΟΣΕ αγγίζει τα 2,1 GW ΑΠΕ, συνδυάζοντας ιδιόκτητα και τρίτων έργα, ενώ το επιχειρησιακό μοντέλο έχει σχεδιαστεί ώστε να απορροφά τον κίνδυνο της αγοράς χωρίς να μετακυλίεται στους παραγωγούς

Η τιμολόγηση παραμένει ενιαία και καλύπτει το κόστος εξισορρόπησης μαζί με τα τέλη ανταλλαγής και διαχείρισης, ενώ η εκκαθάριση των δεδομένων παραγωγής γίνεται σε εβδομαδιαία βάση με δυνατότητα αυτοχρέωσης. Παράλληλα, προσφέρονται αναφορές απόδοσης εβδομαδιαίες, μηνιαίες και ετήσιες, καθώς και αγορές Εγγυήσεων Προέλευσης που δημιουργούν πρόσθετα έσοδα για τους πελάτες ΑΠΕ.

Στο μέτωπο των εμπορικών συμβάσεων, η METLEN συνθέτει δομημένες συμφωνίες που δένουν τη συγκέντρωση ΑΠΕ με συμβάσεις PPA, ενώ εξελίσσει υπηρεσίες αλγοριθμικού trading και βρίσκεται στο τελικό στάδιο σύναψης στρατηγικής συνεργασίας για πλατφόρμα αυτοματοποιημένων συναλλαγών, διαθέσιμη 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, όλο τον χρόνο.

Το κεφάλαιο των συστημάτων αποθήκευσης φέρνει μια διαφορετική λογική. Τα BESS λειτουργούν ως κατανανεμόμενα συστήματα, πιο κοντά στη φιλοσοφία των θερμικών μονάδων παρά των ΑΠΕ, απαιτώντας από τον εκπρόσωπο ενεργές αποφάσεις κατανομής για τη μέγιστη απόδοση. Η κερδοφορία τους δεν προκύπτει από μία αγορά αλλά από μια «στοίβα» υπηρεσιών: ενεργειακό arbitrage, ρύθμιση συχνότητας και βοηθητικές υπηρεσίες δικτύου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ακρίβεια πρόβλεψης και η βελτιστοποίηση σε πραγματικό χρόνο είναι προϋποθέσεις για υψηλές αποδόσεις και ελαχιστοποίηση του κόστους ανισορροπίας. Η εταιρεία ήδη διαχειρίζεται στη Σαρδηνία της Ιταλίας σύστημα BESS 6 MW/8 MWh, αποκτώντας πρακτική τριβή στις χονδρικές αγορές και στις υπηρεσίες συστήματος.

Στην Ελλάδα, η αγορά ΦΟΣΕ για μπαταρίες βρίσκεται ακόμη σε εμβρυακό στάδιο. Οι πρώτες επιδοτούμενες μονάδες αναμένονται να περάσουν σε εμπορική λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του 2026, γεγονός που θα ανοίξει τον δρόμο για είσοδο και ανταγωνισμό των υφιστάμενων ΦΟΣΕ ΑΠΕ στο νέο πεδίο της βελτιστοποίησης και της συγκεντρωτικής αξιοποίησης αποθήκευσης. Μέχρι τότε, η απουσία ενεργής αγοράς ΦΟΣΕ μπαταριών συνδέεται με καθυστερήσεις στην αδειοδότηση και κανονιστική αβεβαιότητα, που κρατούν «δεμένο» ένα σημαντικό απόθεμα επενδυτικής δυναμικής.

Η ευρύτερη εικόνα δείχνει ότι διεθνώς οι ΦΟΣΕ αποθήκευσης μετατρέπονται σε κρίσιμους παίκτες εξισορρόπησης, παρέχοντας ευελιξία και ενισχύοντας τη σταθερότητα του δικτύου. Στο περιφερειακό μας περιβάλλον, η ταυτόχρονη παρουσία της METLEN σε Ελλάδα–Ιταλία–Ρουμανία και το προσεχές άνοιγμα στη Βουλγαρία υποδηλώνουν μια στρατηγική ενοποίησης εργαλείων και πρακτικών που μπορεί να μεταφραστεί σε σταθερές, πολλαπλές ροές «πράσινων» εσόδων.

Όσο πλησιάζει το 2026, η εταιρεία αναμένεται να ενισχύσει τη δραστηριότητα στη ρουμανική αγορά μετά την επίσημη είσοδο του ΦΟΣΕ στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, να υλοποιήσει την επέκταση στη Βουλγαρία και να αξιοποιήσει το πρώτο κύμα ελληνικών BESS που θα περάσει σε εμπορική λειτουργία.

Εφόσον ολοκληρωθεί η στρατηγική σύμπραξη για την πλατφόρμα αυτοματοποιημένου trading, η METLEN θα έχει στη διάθεσή της ένα πλήρες, 24ωρο επιχειρησιακό εργαλείο που μπορεί να αναβαθμίσει περαιτέρω τη θέση της στις αγορές εξισορρόπησης. Το στοίχημα είναι σαφές: τεχνολογία, κλίμακα και ευφυές trading, ως μοχλοί για να κεφαλαιοποιηθεί η ενεργειακή μετάβαση σε νεόκοπες βαλκανικές και κεντροευρωπαϊκές λεωφόρους.