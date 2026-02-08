Το mega data center της ΔΕΗ στην Κοζάνη και ο ρόλος-κλειδί του hyperscaler

Στη φάση της ωρίμανσης περνά το φιλόδοξο σχέδιο της ΔΕΗ για τη δημιουργία του μεγάλου data center στη Δυτική Μακεδονία, ενός έργου που φιλοδοξεί να αλλάξει τον ψηφιακό χάρτη της περιοχής.

Ο όμιλος κινείται πλέον προπαρασκευαστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι η τελική επενδυτική απόφαση θα ληφθεί μόνο εφόσον προηγηθεί συμφωνία με κάποιον μεγάλο διεθνή παίκτη της αγοράς, έναν hyperscaler.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ απηύθυνε πρόσκληση διαβούλευσης προς την αγορά, με στόχο να αποσαφηνίσει τις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις των μελλοντικών διαγωνισμών για το έργο. Το data center περιγράφεται ως υβριδικό, συνδυάζοντας υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και cloud, γεγονός που το τοποθετεί στη νέα γενιά ψηφιακών εγκαταστάσεων υψηλής ενεργειακής έντασης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ανάπτυξη θα γίνει σταδιακά και σε διακριτές φάσεις, σε χώρο κοντά στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του Αγίου Δημητρίου, στην περιοχή της Κοζάνη. Η πρώτη φάση προβλέπει την κατασκευή τεσσάρων κτηρίων, ισχύος 75 MW το καθένα, με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ να φτάνει τα 300 MW. Το project, ωστόσο, έχει σχεδιαστεί με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης, ώστε σε βάθος χρόνου να προσεγγίσει ακόμη και την κλίμακα του 1 GW.

Κάθε κτήριο θα διαρθρώνεται σε επιμέρους ενεργειακά «μπλοκ» των 25 MW και θα φιλοξενεί έξι αίθουσες δεδομένων, κατανεμημένες ισόποσα μεταξύ εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και cloud. Η πυκνότητα ισχύος αντικατοπτρίζει και τον διαφορετικό χαρακτήρα των εφαρμογών, καθώς για τις μονάδες AI προβλέπονται φορτία που φτάνουν έως τα 105 kW, ενώ για τις υποδομές cloud η αντίστοιχη πυκνότητα περιορίζεται στα 20 kW.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις ενεργειακές και τεχνικές υποδομές του έργου. Το data center σχεδιάζεται να συνδεθεί στο σύστημα μέσω υποσταθμού 400 kV, με μετασχηματιστές 33/0,4 kV για τη μετατροπή της τάσης. Στο κρίσιμο ζήτημα της ψύξης, που αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες κόστους και ενεργειακής κατανάλωσης για τέτοιου μεγέθους εγκαταστάσεις, η ΔΕΗ προβλέπει κλειστό κύκλωμα νερού και χρήση αντλιών θερμότητας, επιλογές που ευθυγραμμίζονται με πιο αποδοτικές και βιώσιμες πρακτικές.

Με βάση αυτές τις προδιαγραφές, η επιχείρηση αναζητά εταίρους με αποδεδειγμένη εμπειρία στον κλάδο των data centers, οι οποίοι θα αναλάβουν την παροχή εξοπλισμού και εξειδικευμένων υπηρεσιών. Παράλληλα, από πλευράς του ομίλου υπογραμμίζεται ότι η πρόσκληση διαβούλευσης δεν συνιστά προεξόφληση της τελικής απόφασης για την υλοποίηση του έργου, αλλά αποτελεί ένα βήμα προετοιμασίας, ώστε η εταιρεία να είναι έτοιμη να κινηθεί γρήγορα όταν ωριμάσουν οι συνθήκες.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Νοέμβριο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, είχε ξεκαθαρίσει πως το data center της Κοζάνης δεν περιλαμβάνεται ακόμη στον πυρήνα του επενδυτικού πλάνου του ομίλου. Το μέλλον του έργου συνδέεται άμεσα με την εξασφάλιση στρατηγικού συνεργάτη από τον χώρο των hyperscalers, με τις σχετικές επαφές να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σε κάθε περίπτωση, η κίνηση της ΔΕΗ αποτυπώνει τη βούληση να αξιοποιηθεί η ενεργειακή κληρονομιά της περιοχής σε ένα νέο, ψηφιακό μοντέλο ανάπτυξης, μετατρέποντας την Κοζάνη από κέντρο λιγνιτικής παραγωγής σε πιθανό κόμβο δεδομένων και τεχνολογίας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.