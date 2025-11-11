Μ. Μανουσάκης: Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις με Ιταλία, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, τα τρία μεγάλα έργα της επόμενης πενταετίας

Τη διεθνή διασύνδεση με την Ιταλία και τις εγχώριες νησιωτικές διασυνδέσεις με τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο χαρακτήρισε ως τα τρία μεγάλα έργα του ΑΔΜΗΕ για την προσεχή πενταετία ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή κ. Μάνος Μανουσάκης, κατά την ομιλία του στο 8ο Athens Investment Forum.

Αναφορικά με τη διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας, είπε ότι πρόκειται για ένα έργο που θα τριπλασιάσει την τρέχουσα μεταφορική ικανότητα μεταξύ των δύο χωρών, προσθέτοντας ότι είναι απολύτως απαραίτητο για τις εξαγωγές του πράσινου ενεργειακού πλεονάσματος που παράγεται στην Ελλάδα. Ως αντίστοιχης αξίας για την ενεργειακή ασφάλεια των νησιών αλλά και για εθνικούς λόγους περιέγραψε και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις στα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο, επισημαίνοντας ότι η υλοποίησή τους αποφασίζεται στη βάση μελετών κόστους-οφέλους, με γνώμονα την περιβαλλοντική και οικονομική ελάφρυνση των νησιωτών αλλά και όλων των καταναλωτών.

«Η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται πολύ περισσότερα στοιχεία δικτύου σε σχέση με σήμερα», τόνισε, εξηγώντας ότι για τον λόγο αυτό ο ΑΔΜΗΕ από το 2017 μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει έργα ύψους 3 δισ. ευρώ με το επενδυτικό πρόγραμμα κατά την προσεχή δεκαετία να ανέρχεται σε 6 δισ. ευρώ.

Ερωτηθείς για τις αυξημένες χρηματοδοτικές απαιτήσεις των έργων που έπονται, επεσήμανε ότι με δεδομένη τη βαρύνουσα σημασία που έχουν για τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, ο ΑΔΜΗΕ έχει λάβει διαβεβαιώσεις από την Πολιτεία για τη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας που απαιτείται για να κατασκευαστούν.

Ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο που, όπως είπε, μπορούν να μεταφέρουν ενέργεια από μακρινές γεωγραφικές περιοχές με άλλες κλιματικές συνθήκες και από διαφορετικές ζώνες ώρας, προσφέροντας λύσεις σε ό,τι αφορά την ασφάλεια ηλεκτροδότησης των διασυνδεόμενων χωρών και αποτελώντας, ειδικά σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, διόδους εξαγωγών καθαρού ρεύματος σε περιφερειακό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ Great Sea Interconnector έργο με μεγάλη γεωπολιτική σημασία, πρόσθεσε ο ΑΔΜΗΕ συνεργάζεται ήδη στενά σε τεχνικό και συμβουλευτικό επίπεδο με τον ELICA, φορέα υλοποίησης της διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου GREGY, ενώ ολοκληρώνει τη μελέτη σκοπιμότητας για τη διασύνδεση Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας, από κοινού με τον Σαουδάραβα Διαχειριστή National Grid.

Σε σχέση με την πρόοδο της ενεργειακής μετάβασης, ο κ. Μανουσάκης σημείωσε ότι αποστολή του Διαχειριστή είναι η ασφαλής μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τρόπο ουδέτερο ως προς την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της. Επεσήμανε ωστόσο ότι σε συνθήκες καλπάζουσας κλιματικής κρίσης, η μετάβαση σε ένα καθαρότερο ενεργειακό μείγμα είναι απαραίτητη.

Εξήγησε ότι μέχρι να ωριμάσει τεχνολογικά και οικονομικά η αποθήκευση και να αποκτήσει τη δυνατότητα να υποστηρίξει μειωμένη ή μηδενική παραγωγή από ΑΠΕ, ακόμη και σε διάρκεια ημερών, το φυσικό αέριο θα είναι απαραίτητο να υπάρχει στο ενεργειακό μείγμα για λόγους ευστάθειας και ενεργειακής επάρκειας. Στη βάση αυτή επέστησε την προσοχή για τις προκλήσεις που ενέχει η διείσδυση στοχαστικής παραγωγής στο ηλεκτρικό σύστημα, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα το μπλακάουτ που σημειώθηκε την περασμένη άνοιξη στην Ιβηρική Χερσόνησο.