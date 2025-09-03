Κυπριακές πηγές για καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Στρατηγικής σημασίας ο GSI

Τη σπουδαιότητα του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης υπογράμμισαν πηγές της κυπριακής κυβέρνησης στην εφημερίδα Έθνος: «Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι στρατηγικής σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία. Η βιωσιμότητα του έργου εξαρτάται από προϋποθέσεις και δεσμεύσεις που ανέλαβε ο ΑΔΜΗΕ και αναμένουμε την υλοποίησή τους», ανέφεραν σχετικά.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Open τόνισε ότι «το καλώδιο είναι ένα πολύ σημαντικό έργο και θέλουμε να ολοκληρωθεί. Είναι πολύ σημαντικό έργο για την Ευρώπη και την Κύπρο, ένα αδελφό κράτος για εμάς. Υπάρχει πολύ σημαντική διάσταση του έργου, το έχει ξαναπεί ο πρωθυπουργός αυτό, η οποία είναι η οικονομική διάσταση.

Επαναλαμβάνω πως δεν υπάρχει περίπτωση το σύνολο του δημοσιονομικού κόστους να το επωμιστούν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Εμείς επιδιώκουμε το έργο αυτό, δεν αλλάζει η στάση μας. Ένα έργο που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, δεν θα μπορούσε να πει η κυβέρνηση πως οι Έλληνες φορολογούμενοι θα επωμιστούν το κόστος».

Αναφορικά με τις δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών, ο τόνισε: «Το να απολογούμαστε εμείς για δηλώσεις αξιωματούχου άλλου κράτους – αδελφού κράτους – νομίζω πως ξεπερνάει τα όρια».