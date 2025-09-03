Κ. Χατζηδάκης για διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Η κυπριακή κυβέρνηση πρέπει να αποσαφηνίσει τη στάση της

Στο έργο «GSI» (Great Seas Interconnector), που αφορά στη σύνδεση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου με υποθαλάσσιο καλώδιο, αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών που χαρακτήρισε το έργο ως «μη βιώσιμο».

Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε στην ΕΡΤ ότι το έργο είναι ενταγμένο στον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό και από το οποίο επωφελείται κυρίως η Κύπρος, η οποία μετά τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών είναι η Λευκωσία πρέπει να αποσαφηνίσει τη στάση της.

«Το καλώδιο αυτό είναι ενταγμένο στον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό. Δεν είναι εθνικό σχέδιο της Ελλάδας. Αφορά τις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αποτελεί επομένως πρότζεκτ ευρωπαϊκής προτεραιότητας», είπε αρχικά ο Κ. Χατζηδάκης.

«Έχουν υπάρξει κατά καιρούς συζητήσεις μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Είναι ένα σχέδιο το οποίο κυρίως ωφελημένοι κατά τη δική μας άποψη είναι η Κύπρος. Για λόγους νομίζω προφανείς, αίρεται η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Από εκεί και πέρα, η δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Έχει εκφραστεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, όχι μόνο με δηλώσεις, αλλά και με συγκεκριμένες κινήσεις από επιμέρους υπουργεία και δημόσιους φορείς, αλλά από την άλλη πλευρά απομένει να ξεκαθαριστεί τι θέλει να κάνει και η Κύπρος», προσέθεσε.

«Όσον αφορά στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, η δέσμευσή μας είναι δεδομένη. Η κυπριακή κυβέρνηση είναι αυτή, μετά και τη δήλωση που έκανε ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου που πρέπει να αποσαφηνίσει τη στάση της», κατέληξε.

Κύπριος υπουργός Οικονομικών: Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης δεν είναι βιώσιμο με τους συγκεκριμένους όρους

Το σχόλιο του κ. Χατζηδάκη ήρθε μετά από δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, ο οποίος σε συνέντευξή στην «Καθημερινή» της Κύπρου, χαρακτήρισε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης ως μη βιώσιμο με τους συγκεκριμένους όρους επικαλούμενος δύο ανεξάρτητες μελέτες που έχει στην κατοχή του.

«Έχω δύο μελέτες από ανεξάρτητους και σοβαρούς οργανισμούς, οι οποίες καταλήγουν στο ότι αυτό το έργο δεν είναι βιώσιμο, με τους συγκεκριμένους όρους», δήλωσε αρχικά, ενώ απαντώντας σε ερώτηση γιατί εξακολουθεί να συζητάται ακόμη εάν το έργο είναι βιώσιμο ή όχι, απάντηση: «Η συζήτηση γίνεται γιατί το έργο είναι πολύπλοκο με οικονομική, τεχνική και γεωπολιτική πτυχή. Θα ήθελα επίσης να σημειώσω και κάτι άλλο. Έχει από το 2010 που συζητείται αυτό το έργο και χαρακτηρίζεται ευρωπαϊκό, καθώς η Κομισιόν αποφάσισε να το χρηματοδοτήσει με 650 εκατομμύρια. Το ερώτημα που θέτω είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που διαθέτει κονδύλια υπό αυστηρούς όρους και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, μετά από τόσα χρόνια δεν διερωτάται γιατί δεν έγινε αυτό το έργο;».