JP Morgan - Citi

Ιδιαίτερα θετικές είναι οι πρώτες αναλύσεις από δύο διεθνείς επενδυτικούς οίκους, την Citi και τη JPMorgan, για τα οικονομικά αποτελέσματα α' εξαμήνου της ΔΕΗ. Οι αναλυτές κάνουν λόγο για "robust results", τονίζοντας ότι η εταιρεία έχει ήδη επιτύχει περίπου το 50% των ετήσιων στόχων της, γεγονός που τους καθιστά "confident" ότι θα επιτευχθεί ολόκληρο το guidance για το 2025.

Citi: Εμπιστοσύνη στην επίτευξη των στόχων – Buy με τιμή στόχο €16,50

Η Citi υπογραμμίζει ότι τα αποτελέσματα ήταν 2%-4% πάνω από τις προβλέψεις της, με συνολικό EBITDA ύψους €1 δισ. στο εξάμηνο, εκ των οποίων τα €660 εκατ. προήλθαν από την ολοκληρωμένη δραστηριότητα και €340 εκατ. από τα δίκτυα διανομής.

Παρά την πίεση στον τομέα της διανομής –εξαιτίας καθυστερημένης αναπροσαρμογής των τιμολογίων βάσει του νέου RAB– η Citi τονίζει πως το ζήτημα ήταν αναμενόμενο και αναμένεται να αποκατασταθεί στο δεύτερο εξάμηνο.

«Η ΔΕΗ έχει ήδη πετύχει πάνω από το 50% του guidance για EBITDA ύψους €2 δισ. και καθαρά κέρδη άνω των €400 εκατ. για το 2025. Διατηρούμε την εκτίμησή μας για EBITDA €2,04 δισ. και καθαρά κέρδη €434 εκατ». σημειώνει η Citi

Η Citi διατηρεί σύσταση Buy, τιμή στόχο στα €16,50 και συνολική αναμενόμενη απόδοση (μερίσματα + απόδοση μετοχής) 18,8%.

JPMorgan: Ανάκαμψη στο β' τρίμηνο – Overweight με τιμή στόχο €18,50

Η JPMorgan επιβεβαιώνει την εντυπωσιακή ανάκαμψη της ΔΕΗ στο δεύτερο τρίμηνο, με EBITDA 8% υψηλότερο από τις εκτιμήσεις της, και σημειώνει ότι τα αποτελέσματα του εξαμήνου ευθυγραμμίζονται με το 50% του επαναβεβαιωμένου guidance.

"Η διοίκηση έδωσε σαφές και θετικό μήνυμα για το υπόλοιπο της χρονιάς. Το guidance για EBITDA €2 δισ. και καθαρά κέρδη άνω των €400 εκατ. παραμένει ρεαλιστικό" αναφέρει χαρακτηριστικά η JPMorgan

Η επενδυτική τράπεζα αναφέρει μεταξύ άλλων:

- Επενδύσεις €1,3 δισ. στο εξάμηνο (37% του στόχου για το 2025)

- Λιγνίτης μόλις 14% στο ενεργειακό μείγμα, με στόχο μηδενισμό το 2026

- Οι ΑΠΕ αποτελούν ήδη 50% της εγκατεστημένης ισχύος (6,3GW)

- Έχουν διασφαλιστεί το 85% των στόχων ΑΠΕ για το 2027 (12GW)

Η JPMorgan διατηρεί τη σύσταση Overweight με τιμή στόχο τα €18,50, ενώ σημειώνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με P/E 12,4x για το 2025 και CAGR κερδών 30% ως το 2027, ξεπερνώντας αισθητά τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών ομίλων ενέργειας.

Κοινή παραδοχή και από τις δύο εκθέσεις είναι ότι:

- Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη θετική τροχιά της ΔΕΗ

- Το guidance παραμένει απόλυτα εφικτό

- Ο όμιλος συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον των επενδυτών με την επιθετική στρατηγική σε ΑΠΕ, δίκτυα και διεθνείς αγορές

- Με τον Νοέμβριο να πλησιάζει – οπότε και αναμένεται το Capital Markets Day της εταιρείας – αναλυτές και επενδυτές αναμένουν περαιτέρω στρατηγικές αποκαλύψεις που θα κρίνουν και την μεσοπρόθεσμη πορεία της μετοχής.