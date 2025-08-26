Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι εξετάζουν ενεργειακές συμφωνίες, μεταξύ άλλων την επανείσοδο της Exxon Mobil στο έργο Sakhalin-1 και πωλήσεις εξοπλισμού LNG, ως κίνητρα για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία και την άρση κυρώσεων.

Ειδικότερα, αξιωματούχοι των δύο χωρών συζήτησαν αυτόν τον μήνα, στα περιθώρια των συνομιλιών για την ειρήνη στην Ουκρανία, διάφορες συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας, σύμφωνα με πέντε πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συνομιλίες.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, οι συμφωνίες αυτές προτάθηκαν ως κίνητρα για να ενθαρρύνουν το Κρεμλίνο να συμφωνήσει σε ειρήνη στην Ουκρανία και για να διευκολυνθεί η Ουάσινγκτον στην άρση ορισμένων κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Η Ρωσία έχει αποκοπεί από τις περισσότερες διεθνείς επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα της και από τη δυνατότητα σύναψης μεγάλων συμφωνιών λόγω των κυρώσεων μετά την εισβολή στην Ουκρανία που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι αξιωματούχοι συζήτησαν τη δυνατότητα η Exxon Mobil να επανέλθει στο ρωσικό έργο πετρελαίου και φυσικού αερίου Sakhalin-1, σύμφωνα με τρεις από τις πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων.

Επιπλέον, συζήτησαν την πιθανότητα η Ρωσία να αγοράσει αμερικανικό εξοπλισμό για τα έργα της σε LNG, όπως το Arctic LNG 2, το οποίο υπόκειται σε δυτικές κυρώσεις, σύμφωνα με τέσσερις πηγές.

Καμία από τις πηγές δεν μπόρεσε να κατονομαστεί, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει δημόσια για τις συνομιλίες.

Μια άλλη ιδέα ήταν οι ΗΠΑ να αγοράσουν από τη Ρωσία πυρηνοκίνητα παγοθραυστικά πλοία, ανέφερε το Reuters στις 15 Αυγούστου.

Οι συνομιλίες διεξήχθησαν κατά την επίσκεψη του απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον επενδυτικό απεσταλμένο του Κιρίλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με τρεις πηγές.

Συζητήθηκαν επίσης στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δύο πηγές, ενώ υτές οι συμφωνίες συζητήθηκαν επίσης και στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας στις 15 Αυγούστου, όπως αναφέρει μια πηγή.

«Ο Λευκός Οίκος ήθελε πραγματικά να βγάλει έναν τίτλο μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα, ανακοινώνοντας μια μεγάλη επενδυτική συμφωνία», δήλωσε μία από τις πηγές και πρόσθεσε ότι «έτσι νιώθει ο Τραμπ ότι πέτυχε κάτι».

Ο Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας συνεχίζουν να συνεργάζονται με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους για μια διμερή συνάντηση με στόχο τη διακοπή της αιματοχυσίας και τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου απαντώντας σε ερωτήσεις για τις συμφωνίες.

Δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον να διαπραγματευτούν περαιτέρω αυτά τα θέματα δημοσίως, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Συζητήσεις αλλά και... απειλές

Παράλληλα, όπως σχολιάζει το Reuters, o Τραμπ έχει απειλήσει να επιβάλει περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία αν οι ειρηνευτικές συνομιλίες δεν σημειώσουν πρόοδο και να επιβάλει αυστηρούς δασμούς στην Ινδία, έναν σημαντικό αγοραστή ρωσικού πετρελαίου.

Τα μέτρα αυτά θα καθιστούσαν δύσκολη για τη Ρωσία τη διατήρηση των ίδιων επιπέδων εξαγωγών πετρελαίου.

Το στιλ διαπραγμάτευσης του Τραμπ έχει εμφανιστεί ξανά στις συνομιλίες για την Ουκρανία, όταν νωρίτερα φέτος οι ίδιοι αξιωματούχοι εξερευνούσαν τρόπους για να επαναφέρουν τις ροές ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη.

Αυτά τα σχέδια έχουν «μπλοκαριστεί» από τις Βρυξέλλες, οι οποίες πρότειναν την πλήρη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού αερίου έως το 2027.

Οι τελευταίες συζητήσεις έχουν μετατοπιστεί σε διμερείς συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, απομακρυνόμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ως μπλοκ παραμένει σταθερά υποστηρικτική της Ουκρανίας.

Την ίδια ημέρα με τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα που θα μπορούσε να επιτρέψει σε ξένους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της Exxon Mobil, να επανακτήσουν μερίδια στο έργο Sakhalin-1.

Αυτό είναι υπό όρους, απαιτώντας από τους ξένους μετόχους να λάβουν μέτρα για την υποστήριξη της άρσης των δυτικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Υπενθυμίζεται ότι, η Exxon αποχώρησε από τις επιχειρήσεις της στη Ρωσία το 2022 μετά την εισβολή στην Ουκρανία, καταγράφοντας χρέωση απομείωσης 4,6 δισ. δολαρίων. Το 30% της μετοχικής συμμετοχής της στο έργο Sakhalin-1 στη μακρινή ρωσική Ανατολή κατασχέθηκε από το Κρεμλίνο εκείνη τη χρονιά.

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αρκετούς γύρους κυρώσεων στο έργο Arctic LNG 2, ξεκινώντας το 2022 και περιορίζοντας την πρόσβαση σε παγοθραυστικά πλοία που απαιτούνται για τη λειτουργία στην περιοχή για τους περισσότερους μήνες του έτους.

Το έργο ανήκει κυρίως στη Novatek, η οποία ξεκίνησε συνεργασία με λομπίστες στην Ουάσινγκτον πέρυσι για να επαναφέρει τις σχέσεις και να άρει τις κυρώσεις.

Η εγκατάσταση Arctic LNG 2 επανεκκίνησε την επεξεργασία φυσικού αερίου τον Απρίλιο, αν και με χαμηλό ρυθμό, ανέφερε το Reuters.

Το έργο προοριζόταν να περιλαμβάνει τρεις γραμμές επεξεργασίας LNG. Η τρίτη βρίσκεται σε στάδιο σχεδιασμού, με τεχνολογία που αναμένεται να προμηθεύσει η Κίνα.

Η Ουάσινγκτον επιδιώκει να παρακινήσει τη Ρωσία να αγοράσει αμερικανική τεχνολογία αντί κινεζικής, ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για να αποδυναμώσει τις σχέσεις Πεκίνου – Μόσχας, δήλωσε μια πηγή.