Ηλεκτροπαραγωγή: Πώς διαμορφώθηκε το ενεργειακό μείγμα το 2025

Ρεκόρ δεκαετίας κατέγραψαν οι ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας το δεκάμηνο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, κρατώντας σταθερά την πρωτιά στο εγχώριο ενεργειακό μείγμα.

Οι ανανεώσιμες πηγές παρήγαγαν αθροιστικά 22.568 GWh, αυξημένες κατά 5,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, επιβεβαιώνοντας ότι το «πράσινο» χαρτοφυλάκιο έχει πλέον σταθερά πρωταγωνιστικό ρόλο στο ελληνικό μείγμα, σύμφωνα με ανάλυση του Green Tank.

Ωστόσο, το φυσικό αέριο ακολούθησε σε απόσταση αναπνοής –και με τη δική του ισχυρή δυναμική. Η παραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου διαμορφώθηκε στις 19.079 GWh, σημειώνοντας αύξηση 12,6% σε ετήσια βάση και υψηλό για το εξεταζόμενο διάστημα.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το πετρέλαιο με 3.228 GWh, ενώ τα μεγάλα υδροηλεκτρικά κατέγραψαν 2.738 GWh, στη χαμηλότερη παραγωγή δεκαμήνου της τελευταίας πενταετίας. Στον αντίποδα, ο λιγνίτης συνέχισε την καθοδική του πορεία, με 2.111 GWh, που συνιστούν ιστορικό χαμηλό δεκαμήνου – 11,6% κάτω ακόμη και από το προηγούμενο «αρνητικό» ρεκόρ του 2024.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του δεκαμήνου, πάντως, δεν αφορά μόνο το εσωτερικό ισοζύγιο αλλά και τη θέση της Ελλάδας στις διασυνδέσεις. Οι καθαρές εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας εκτινάχθηκαν στις 1.932 GWh, σχεδόν τριπλάσιες από τις 752 GWh του 2024. Πρόκειται για ιστορικά υψηλά επίπεδα, που αλλάζουν την εικόνα της χώρας ως προς τη ροή ηλεκτρικής ενέργειας προς τις γειτονικές αγορές.

Στο δεκάμηνο, η εγχώρια κατανάλωση ανήλθε σε 47.807 GWh, πολύ κοντά στις 48.007 GWh του 2024 (μείωση 0,4%). Αντίθετα, η συνολική εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή έφτασε τις 50.787 GWh, αυξημένη κατά 5,7% και σε ιστορικό υψηλό, εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με την εκρηκτική άνοδο των εξαγωγών.

Σε όρους κάλυψης της ζήτησης, οι ΑΠΕ είχαν το μεγαλύτερο μερίδιο με 47,2% – ιστορικό υψηλό για δεκάμηνο. Το ορυκτό αέριο ακολούθησε με 39,9%, καταγράφοντας το υψηλότερο μερίδιο της τελευταίας δεκαετίας για την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου. Το πετρέλαιο κάλυψε 6,8% της ζήτησης, παραμένοντας κρίσιμο κυρίως για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, όπου αντιστοιχεί σε πάνω από το 90% της κατανάλωσης. Τα μεγάλα υδροηλεκτρικά είχαν 5,7% και ο λιγνίτης 4,4% – το χαμηλότερο μερίδιο που έχει καταγραφεί για δεκάμηνο.

Η σύγκριση με το 2024 δείχνει ότι οι μεγαλύτερες μεταβολές εντοπίζονται στο αέριο και στο ισοζύγιο διασυνδέσεων. Το αέριο αυξήθηκε κατά 2.131 GWh, ενώ το ισοζύγιο μετατοπίστηκε κατά 2.685 GWh προς καθαρές εξαγωγές. Οι ΑΠΕ πρόσθεσαν 1.175 GWh, με «μοχλό» τα φωτοβολταϊκά. Η παραγωγή φωτοβολταϊκών υψηλής τάσης έφτασε τις 3.900 GWh, αυξημένη κατά 1.750 GWh, την ώρα που τα αιολικά υψηλής τάσης υποχώρησαν κατά 598 GWh στις 8.186 GWh.

Οι ΑΠΕ βρέθηκαν μεν στις πρώτες με 1.896 GWh, αλλά με σημαντική πτώση έναντι Σεπτεμβρίου (-22,2%) και έναντι Οκτωβρίου 2024 (-17,6%). Το αέριο ήταν δεύτερο με 1.887 GWh, αυξημένο κατά 5,9% μήνα-μήνα και κατά 28,7% σε ετήσια βάση. Η ζήτηση υποχώρησε στις 4.267 GWh (χαμηλό πενταμήνου), ενώ η χώρα παρέμεινε καθαρά εξαγωγική για έκτο συνεχόμενο μήνα, με 246 GWh.

Στο ίδιο διάστημα, η μέση χονδρεμπορική τιμή ανέβηκε κατά 21% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, στα 112,3 €/MWh, και ήταν αυξημένη κατά 24,6% σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, αντανακλώντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή ορυκτών καυσίμων.