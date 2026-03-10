IEA: Συνεδριάζει εκτάκτως με αντικείμενο την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) συγκάλεσε για σήμερα «έκτακτη σύνοδο» των χωρών μελών του, προκειμένου να συζητηθεί μια ενδεχόμενη «απόφαση» για την αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, με στόχο να αναχαιτιστεί η εκρηκτική άνοδος της τιμής του μαύρου χρυσού, ανακοίνωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του, Φατίχ Μπιρόλ.

Η σύνοδος αυτή, μετά τις συνομιλίες που είχαν νωρίτερα οι υπουργοί Ενέργειας της G7, με πρωτοβουλία της Γαλλίας, θα επιτρέψει «να γίνει εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης» σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του ανεφοδιασμού και τις συνθήκες της αγοράς, ανέφερε ο Μπιρόλ στην ανακοίνωσή του.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους λίγο νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Ρολάν Λεσκίρ είπε ότι οι χώρες ζήτησαν από τον IEA να επεξεργαστεί σενάρια για μια ενδεχόμενη αποδέσμευση των πετρελαϊκών αποθεμάτων. Υποστήριξε μάλιστα ότι «όλοι είναι πρόθυμοι» να λάβουν μέτρα για τη σταθεροποίηση της αγοράς πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, ο ΙΕΑ θα παρουσιάσει μια εις βάθος ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων αυτής της αποδέσμευσης των στρατηγικών αποθεμάτων.

