Η Τουρκία σχεδιάζει να υπογράψει νέες συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας με τις ΗΠΑ ήδη από την επόμενη εβδομάδα, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς της με την Ουάσινγκτον, από τα εμπορεύματα έως την άμυνα.

Οι συμφωνίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν δεσμεύσεις για την αγορά περισσότερου υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε την Παρασκευή το Bloomberg.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει επίσης να συναντηθεί με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα, ανέφεραν πηγές με γνώση του θέματος.

Η διπλωματική και εμπορική πίεση έρχεται καθώς η Τουρκία προσπαθεί να επαναφέρει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ μετά από χρόνια έντασης λόγω της αγοράς ρωσικών όπλων και των αντικρουόμενων θέσεων σχετικά με τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία.

Ακολουθεί επίσης την κίνηση του Τραμπ να ασκήσει πίεση σε συμμάχους του ΝΑΤΟ, όπως η Άγκυρα, να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο. Η Τουρκία έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού αργού πετρελαίου, ακόμη και ενώ προμηθεύει την Ουκρανία με drones και πυρομαχικά. Ο Ερντογάν απέφυγε να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία και προσπάθησε να μεσολαβήσει για την ειρήνη μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών.

Το ενεργειακό μείγμα της Τουρκίας αντιπροσωπεύει όλο και περισσότερο μια παρόμοια ισορροπία. Η Μόσχα παραμένει ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου της χώρας, παρέχοντας περίπου το 41% των εισαγωγών πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της ρυθμιστικής αρχής της Τουρκίας.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ έχουν καταστεί η κύρια πηγή θαλάσσιων προμηθειών της χώρας, με τους όγκους να διπλασιάζονται σχεδόν από το 2020 έως το 2024 και να αναμένεται περαιτέρω αύξηση μετά από μια σειρά συμφωνιών που υπογράφηκαν σε μια διάσκεψη την περασμένη εβδομάδα.

Ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ συζήτησε επίσης το θέμα του υγροποιημένου φυσικού αερίου με τις μεγάλες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου των ΗΠΑ ConocoPhillips και Chevron Corp κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, η Τουρκία βασίζεται στη Ρωσία για την κατασκευή του πρώτου πυρηνικού σταθμού της, ενώ καλεί τις αμερικανικές εταιρείες να επενδύσουν σε μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες, οι οποίοι κατασκευάζονται ταχύτερα από τις συμβατικές εγκαταστάσεις, αλλά δεν είναι ακόμη ευρέως διαθέσιμοι.