Η Τουρκία υπέγραψε την Πέμπτη συμφωνία με την Chevron για κοινές έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Ενέργειας.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η συμφωνία μεταξύ της Chevron και της κρατικής Turkish Petroleum Corp (TPAO) προβλέπει συνεργασία σε δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα, σύμφωνα με το υπουργείο.

İstanbul’da, millî petrol şirketimiz TPAO ile Chevron arasında, petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri ile enerji alanlarında olası iş birliklerini değerlendirmek üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandı.



Mutabakat zaptı ile hem Türkiye’de hem de uluslararası ölçekte ortak… pic.twitter.com/G3WyDlCmIb — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) February 5, 2026

Το Bloomberg είχε μεταδώσει τον Ιανουάριο ότι η Τουρκία βρισκόταν σε συνομιλίες με την Chevron ενόψει της συμφωνίας.

Η συμφωνία αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ τουρκικών και αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών, καθώς η Άγκυρα επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο — ιδίως από τη Ρωσία — και να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο παραδοσιακών συμμάχων, συμπλήρωσε το Bloomberg.

Η συνεργασία με τη Chevron θα μπορούσε να βοηθήσει την TPAO να φτάσει μελλοντικά σε παραγωγή 1 εκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την τελετή υπογραφής στην Κωνσταντινούπολη.

Τον περασμένο μήνα, η TPAO υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με μονάδα της Exxon Mobil, την Esso, για τη διενέργεια ενεργειακών ερευνών στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο.