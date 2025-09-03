Πυρηνική ενέργεια

Η Ρωσία θα βοηθήσει την Κίνα να ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τον μεγαλύτερο παραγωγό πυρηνικής ενέργειας στον κόσμο, δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής πυρηνικής εταιρείας Rosatom σε σχόλια που μεταδόθηκαν στην κρατική τηλεόραση την Τετάρτη μετά από συνομιλίες στο Πεκίνο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν το μεγαλύτερο δίκτυο πυρηνικών αντιδραστήρων στον κόσμο, με εγκατεστημένη ισχύ σχεδόν 97 γιγαβάτ (GW).

Ωστόσο, η Κίνα προχωρά με γοργούς ρυθμούς στην κατασκευή δεκάδων αντιδραστήρων και, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας, τον Απρίλιο του 2024 διέθετε 53,2 GW εγκατεστημένης ισχύος πυρηνικών αντιδραστήρων.

«Η Κίνα έχει φιλόδοξα σχέδια για την ανάπτυξη της ατομικής ενέργειας. Έχει τεθεί ως στόχος να καλύψει τη διαφορά και να ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε εγκατεστημένη ισχύ, πράγμα που σημαίνει να φτάσει σε ισχύ άνω των 100 γιγαβάτ», δήλωσε ο Αλεξέι Λιχάτσεφ, επικεφαλής της Rosatom, στη ρωσική κρατική τηλεόραση.

Ερωτηθείς από την κρατική τηλεόραση αν η Ρωσία θα βοηθήσει την Κίνα σε αυτόν τον στόχο, ο Λιχάτσεφ απάντησε: «Φυσικά. Θα βοηθήσουμε. Ήδη βοηθάμε».

Η Ρωσία έχει ήδη βοηθήσει στην κατασκευή τεσσάρων πυρηνικών αντιδραστήρων στην Κίνα και κατασκευάζει τέσσερις ακόμη, ενώ η Κίνα χρειάζεται μεγάλη ποσότητα ουρανίου και πυρηνικού καυσίμου για τα φιλόδοξα σχέδιά της, δήλωσε ο Λιχάτσεφ.

Ως αποτέλεσμα, η Κίνα θα χρειαστεί να αναπτύξει μια νέα γενιά αντιδραστήρων κλειστού κύκλου πυρηνικού καυσίμου με βάση τη ρωσική τεχνολογία, πρόσθεσε.