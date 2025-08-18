Η Ουκρανία διαπραγματεύεται για συμφωνία εισαγωγής φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν
18/08/2025 • 17:03
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η Ουκρανία διαπραγματεύεται συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν για την εισαγωγή φυσικού αερίου από τη χώρα του Νότου Καυκάσου φέτος, όπως έκανε γνωστό, τη Δευτέρα, η υπουργός Ενέργειας του Κιέβου. «Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις. Το Αζερμπαϊτζάν ενδιαφέρεται για αυτό», δήλωσε η Σβιτλάνα Χρίντσουκ στο ουκρανικό πρακτορείο RBC-Ukraine.

Η Ουκρανία εισήγαγε δοκιμαστικές ποσότητες φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν νωρίτερα φέτος, καθώς αναζητά εναλλακτικές επιλογές εφοδιασμού μετά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη η εγχώρια παραγωγή από τις ρωσικές επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς.

Η Χρίντσουκ δήλωσε ότι το δοκιμαστικό πρόγραμμα έχει πλέον ολοκληρωθεί και η Ουκρανία εργάζεται για τη συμφωνία για την κάλυψη περαιτέρω προμηθειών το 2025.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα τον Αύγουστο, η Ρωσία επιτέθηκε στον αγωγό Orlovka στη νότια Ουκρανία, ο οποίος αποτελεί μέρος της διαδρομής Transbalkan μέσω της οποίας λαμβάνει φυσικό αέριο από χώρες όπως το Αζερμπαϊτζάν.

Η Ουκρανία σχεδιάζει να έχει 13,2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην υπόγεια αποθήκη της για την επερχόμενη περίοδο θέρμανσης, δήλωσε τη Δευτέρα η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιρίντενκο.

Ξεχωριστά, ο υπουργός Εξωτερικών του Κιέβου κατηγόρησε τη Δευτέρα τη Ρωσία ότι επιτέθηκε για δεύτερη φορά σε δύο εβδομάδες σε μια αποθήκη πετρελαίου που ανήκει στην κρατική εταιρεία SOCAR του Αζερμπαϊτζάν.

