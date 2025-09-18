Η Ουγγαρία παραμένει αντίθετη σε ταχύτερη απεξάρτηση από τα ρωσικά καύσιμα

Οι υπουργοί Περιβάλλοντος της ΕΕ συναντώνται στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ένωσης να επιταχύνει την απεξάρτησή της από το ρωσικό πετρέλαιο, φέρνοντας πιο νωρίς τον τρέχοντα στόχο του 2028.

Η Ουγγαρία αντιτίθεται σε ταχύτερη απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, δηλώνει η υπουργός Περιβάλλοντος

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Reuters, η Ουγγαρία παραμένει αντίθετη σε ταχύτερη απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα από ό,τι έχει προγραμματιστεί, σύμφωνα με τις δηλώσεις της υπουργού Περιβάλλοντος, Ανίκο Ράις την Πέμπτη.

«Η θέση μας είναι γνωστή. Είμαστε μία από τις λίγες χερσαίες χώρες στην περιοχή. Η πολιτική μας καθοδηγείται πάντα από την ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας», τόνισε η Ράις στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν η χώρα θα υποστήριζε ταχύτερη απεξάρτηση από τα ρωσικά καύσιμα ή περισσότερες κυρώσεις στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

«Δεν έχουμε θάλασσα. Έχουμε ηλιακή ενέργεια… αλλά ξέρουμε την πραγματικότητα. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό ζήτημα εδώ. Έχουμε σημαντικά καθήκοντα μπροστά μας, αλλά ας μην ονειροπολούμε. Ας βρούμε λύσεις που λειτουργούν», σημείωσε.



Υπενθυμίζεται ότι, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συζήτησε το ζήτημα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, μετά από σχόλιά του που συνέδεαν το θέμα με πιθανές περαιτέρω κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας. Παράλληλα, η Πολωνία ζήτησε έναν πιο φιλόδοξο στόχο για το 2026.