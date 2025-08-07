Η μεγαλύτερη ενεργειακή συμφωνία του Ισραήλ - Deal 35 δισ. δολαρίων με την Αίγυπτο για το Levathian

Το κοίτασμα φυσικού αερίου Leviathan του Ισραήλ υπέγραψε τη μεγαλύτερη συμφωνία εξαγωγής στην ιστορία της χώρας, αξίας έως 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, ανακοίνωσε την Πέμπτη η NewMed, μία από τις εταιρείες που συμμετέχουν στο κοίτασμα.

Το Leviathan, που βρίσκεται στα ανοικτά των μεσογειακών ακτών του Ισραήλ και διαθέτει αποθέματα περίπου 600 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, θα πουλήσει περίπου 130 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Αίγυπτο έως το 2040 ή έως ότου εκπληρωθούν όλες οι ποσότητες της σύμβασης.

Το κοίτασμα Leviathan άρχισε να τροφοδοτεί την Αίγυπτο λίγο μετά την έναρξη της παραγωγής το 2020. Το 2019 υπογράφηκε μια αρχική συμφωνία για 60 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα - ή 4,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως - που αναμένεται να τροφοδοτηθούν πλήρως έως τις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Το Leviathan, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στη Μεσόγειο, έχει ήδη προμηθεύσει 23,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Αίγυπτο από το 2020, σύμφωνα με την NewMed.

«Αυτή είναι η πιο στρατηγικά σημαντική συμφωνία εξαγωγής που έχει υπογραφεί ποτέ στην ανατολική Μεσόγειο και ενισχύει τη θέση της Αιγύπτου ως του σημαντικότερου κόμβου στην περιοχή», δήλωσε ο Γιόσι Αμπού, διευθύνων σύμβουλος της NewMed.

«Η συμφωνία αυτή, που κατέστη δυνατή χάρη στις ισχυρές περιφερειακές συνεργασίες μας, θα ανοίξει νέες ευκαιρίες εξαγωγών στην περιοχή, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι το φυσικό αέριο και ο ευρύτερος ενεργειακός τομέας μπορούν να αποτελέσουν άγκυρα για τη συνεργασία».

Η Αίγυπτος, η πιο πυκνοκατοικημένη αραβική χώρα, έχει υποστεί συνεχείς διακοπές ρεύματος τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς τα δημόσια οικονομικά βρίσκονται υπό πίεση και η προσφορά φυσικού αερίου δεν καλύπτει τη ζήτηση.

Εγκατέλειψε τα σχέδιά της να γίνει κόμβος εφοδιασμού της Ευρώπης και αντίθετα έγινε καθαρός εισαγωγέας φυσικού αερίου, υπογράφοντας τους τελευταίους μήνες συμφωνίες με εταιρείες ενέργειας και εμπορικές εταιρείες για την αγορά 150-160 φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν τον Ιούνιο, οι εξαγωγές από το Leviathan σταμάτησαν για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τη συμφωνία της Πέμπτης, το Leviathan θα προμηθεύσει στην Αίγυπτο, σε πρώτη φάση, 20 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από τις αρχές του 2026, μετά τη σύνδεση επιπλέον αγωγών.

Θα εξάγει τα υπόλοιπα 110 δισ. κυβικά μέτρα σε δεύτερη φάση, η οποία θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση του έργου επέκτασης του Leviathan και την κατασκευή ενός νέου αγωγού μεταφοράς από το Ισραήλ στην Αίγυπτο μέσω της Νιτζάνα στο Ισραήλ, σύμφωνα με την NewMed.