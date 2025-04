Οι εισαγωγές αμερικανικού LNG στην Κίνα έχουν «παγώσει» τελείως την αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, για περισσότερες από 10 εβδομάδες, σύμφωνα με ναυτιλιακά στοιχεία που δείχνουν πώς ο σινοαμερικανικός εμπορικός πόλεμος έχει επεκταθεί στην ενεργειακή συνεργασία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, από τις 6 Φεβρουαρίου, όπου ένα δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου 69.000 τόνων από το Κόρπους Κρίστι του Τέξας έφτασε στη νότια επαρχία Φουτζιάν, δεν υπήρξαν άλλες μεταφορές μεταξύ των δύο χωρών.

Το πάγωμα του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι μια επανάληψη του αποκλεισμού των εισαγωγών που διήρκεσε για περισσότερο από ένα έτος, κατά την πρώτη θητεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Αλλά ο αντίκτυπος της αντιπαράθεσης έχει δυνητικά εκτεταμένες επιπτώσεις, ενισχύοντας την ενεργειακή σχέση της Κίνας με τη Ρωσία και εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την τεράστια επέκταση των τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που βρίσκεται σε εξέλιξη στις ΗΠΑ και το Μεξικό.

«Θα υπάρξουν μακροπρόθεσμες συνέπειες», δήλωσε η Ανν-Σοφί Κορμπό, ειδική σε θέματα φυσικού αερίου στο Κέντρο Παγκόσμιας Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια. «Δεν νομίζω ότι οι Κινέζοι εισαγωγείς ΥΦΑ θα συνάψουν ποτέ συμβόλαια για νέο αμερικανικό ΥΦΑ».

Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η Κίνα εισήγαγε σχετικά μικρό ποσοστό του ΥΦΑ από τις ΗΠΑ, με τους Κινέζους αγοραστές να προτιμούν να μεταπωλούν το αέριο στην Ευρώπη με κέρδος. Πέρυσι, μόνο το 6% του ΥΦΑ της Κίνας προήλθε από τις ΗΠΑ, από το μέγιστο ποσοστό του 11% το 2021.

Ωστόσο, κινεζικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των PetroChina και Sinopec, έχουν υπογράψει 13 μακροπρόθεσμες συμβάσεις για την αγορά LNG από αμερικανικούς τερματικούς σταθμούς, ορισμένες από τις οποίες διαρκούν έως το 2049, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Countries receiving the highest shares of LNG exported from the United States:



🇫🇷 France: 14.8%

🇬🇧 UK: 12%

🇪🇸 Spain: 11%

🇳🇱 Netherlands: 9.8%

🇰🇷 South Korea: 7.6%

🇹🇷 Turkey: 5%

🇵🇱 Poland: 3.3%

🇮🇳 India: 3.2%



LNG = Liquefied Natural Gas

Souce: US Department of Energy