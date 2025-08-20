Η κατρακύλα στο φυσικό αέριο και το άλμα στο LNG

Νέα κατακόρυφη πτώση σημείωσε η τιμή του φυσικού αερίου πανευρωπαϊκά, φτάνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου έτους.

Η τιμή των ευρωπαϊκών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Άμστερνταμ έπεσε μέχρι και στα 30,93 ευρώ/MWh.

Η πτώση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα επίπεδα των τελευταίων μηνών, όταν το TTF κυμαινόταν γύρω στα 35 ευρώ κατά μέσο όρο, φτάνοντας έως και τα 42,5 ευρώ. Βασικός παράγοντας για τη μείωση είναι η άνετη τροφοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις αποθήκες φυσικού αερίου να είναι γεμάτες κατά πάνω από 73%, εξασφαλίζοντας επάρκεια έως την έναρξη της χειμερινής περιόδου στα τέλη Οκτωβρίου.

Η τελευταία πτώση των τιμών του φυσικού αερίου σε τέτοιο επίπεδο ήταν τον Ιούλιο του 2024, ενώ οι αγορές περιμένουν να δουν αν θα δρομολογηθούν ουσιώδεις αλλαγές μετά τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Κομβικό ρόλο παίζει και ο γεωπολιτικός παράγοντας: η προσωρινή ηρεμία στη Μέση Ανατολή και οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία περιορίζουν την αβεβαιότητα και τις κερδοσκοπικές πιέσεις στις αγορές. Η εξέλιξη αυτή προσφέρει ανακούφιση στην Ευρώπη, ακόμα και εν μέσω της σταδιακής απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο με ορίζοντα το 2027.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία σηματοδότησε τη δραματική μείωση των εξαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, η οποία αποτελούσε τον μεγαλύτερο πελάτη του Κρεμλίνου, και τη στροφή προς τις ασιατικές αγορές.

Παράλληλα, η μειωμένη ζήτηση LNG από την Ασία, κυρίως από την Κίνα, περιορίζει την ανταγωνιστικότητα για φορτία, ενώ οι ΗΠΑ αυξάνουν δυναμικά την παραγωγή τους μέσω νέων σταθμών υγροποίησης. Σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία ΕΙΑ, οι εξαγωγές LNG αναμένεται να αυξηθούν φέτος κατά 19% και κατά 15% το 2026, ενισχύοντας την παγκόσμια προσφορά.

Ραγδαία αύξηση LNG και στην Ελλάδα

Σημαντική αύξηση έχει καταγράψει η χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου και στη χώρα μας, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία του καυσίμου για την ενεργειακή ασφάλεια και την ευελιξία του συστήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, η Ρεβυθούσα ενίσχυσε καταλυτικά τον ρόλο της ως ενεργειακή πύλη, με τις εισαγωγές LNG να εκτοξεύονται κατά 64%, φτάνοντας τις 14,66 TWh, το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ παραμένουν ο κυρίαρχος προμηθευτής με την άνοδο του LNG να αποτυπώνει τη δυναμική στροφής προς ευέλικτες, διαφοροποιημένες ενεργειακές λύσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι εισαγωγές LNG τους πρώτους επτά μήνες του 2025 αυξήθηκαν κατά 70.3% (+7.6 TWh) σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024. Αντίθετα, οι εισαγωγές ρωσικού αερίου μέσω του αγωγού Turkstream μειώθηκαν στο επτάμηνο κατά 21.2% (-4.5 TWh) και οι εισαγωγές αζέρικου αέριου μέσω του αγωγού TAP μειώθηκαν κατά 11.2% (-0.8 TWh).