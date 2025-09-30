Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει έτοιμους τους στόχους για το κλίμα μέχρι τον Νοέμβριο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα θέσει στόχους μείωσης των εκπομπών για το 2035 και το 2040, εγκαίρως για τη σύνοδο κορυφής για το κλίμα COP30 τον Νοέμβριο, δήλωσε την Τρίτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αφού η Ένωση δεν τήρησε την προθεσμία των Ηνωμένων Εθνών για την έγκριση των στόχων αυτό το μήνα.

Άλλες μεγάλες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, τήρησαν την προθεσμία του ΟΗΕ.

«Πριν από τη COP30 στο Μπελέμ, θα θέσουμε στόχους NDC για το 2035 και το 2040», ανέφερε η Γερμανίδα αξιωματούχος στις Βρυξέλλες. Ο ΟΗΕ αναφέρεται στους κλιματικούς στόχους των χωρών ως «εθνικά καθορισμένες συνεισφορές».

Ενώ προσπαθούσε να ασκήσει πίεση στις χώρες της ΕΕ να λάβουν μια απόφαση, η φον ντερ Λάιεν αναγνώρισε την ανάγκη για ρεαλισμό, δεδομένων των διαφωνιών μεταξύ των χωρών μελών σχετικά με τους στόχους.

«Ο τρόπος με τον οποίο θα επιτύχουμε αυτούς τους στόχους θα είναι διαφορετικός. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός είναι έντονος και δεν είναι πάντα δίκαιος. Χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία, περισσότερο ρεαλισμό, αλλά παραμένοντας σταθεροί, παρέχουμε σταθερότητα στους εργαζομένους, σαφήνεια στις επιχειρήσεις και βεβαιότητα στους επενδυτές», δήλωσε.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ευρώπη θα παραμείνει πιστή στους κλιματικούς της στόχους, ότι οι Βρυξέλλες μειώνουν τη γραφειοκρατία για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στην πράσινη μετάβαση και επενδύουν σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε οι καταναλωτές να απολαύσουν τα οφέλη της φθηνότερης ανανεώσιμης ενέργειας.

Ωστόσο, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επιδιώξει να οδηγήσει σε μια στροφή μακριά από τη δράση για το κλίμα, οι οικονομίες έχουν σταματήσει και η Ευρώπη έχει δώσει προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες, ενώ ορισμένα μέλη της ΕΕ έχουν πιέσει την Επιτροπή να επιβραδύνει την πράσινη ατζέντα της.

Οι συνομιλίες για το κλίμα COP30 στο Μπελέμ της Βραζιλίας θα αποτελέσουν δοκιμασία για την προθυμία των μεγάλων οικονομιών να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους.

Δεν είναι όλοι σίγουροι ότι η ΕΕ θα συμφωνήσει εγκαίρως τους στόχους της. Χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Πολωνία έχουν ζητήσει από τις κυβερνήσεις να συζητήσουν τους κλιματικούς στόχους σε μια σύνοδο κορυφής στα τέλη Οκτωβρίου. Αυτό θα αφήσει στα κράτη μέλη μόνο λίγες εβδομάδες για να ολοκληρώσουν και να εγκρίνουν τους στόχους πριν από την COP30.

«Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε για το Μπελέμ, απλά δεν ξέρω. Εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες αυτή τη στιγμή», δήλωσε ένας υψηλόβαθμος Πολωνός αξιωματούχος.