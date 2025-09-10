Η Enaon, Εταιρεία Βιώσιμων Δικτύων, στην 89η ΔΕΘ, προωθώντας την καινοτομία και τη βιωσιμότητα

Τα εγκαίνια του Περιπτέρου της Enaon στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) κήρυξε η Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Barbara Morgante, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρου Παπασταύρου, του Πρέσβη της Ιταλίας στην Ελλάδα κ. Paolo Cuculi και του αντιπροέδρου της ΡΑΑΕΥ για τον Κλάδο Ενέργειας κ. Δημήτρη Φούρλαρη.

Το Περίπτερο της Enaon επισκέφθηκαν, επίσης, ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Νίκος Τσάφος, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κα Δέσποινα Παληαρούτα, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας κα Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φανής Σπανός, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας κ. Κώστας Γιουτίκας, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμαρχος Πυλαίας κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο βουλευτής Α΄Θεσσαλονίκης, Αν. Γενικός Γραμματέας ΚΟ Νέας Δημοκρατίας κ. Διαμαντής Γκολιδάκης, καθώς και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής του τόπου και θεσμικών φορέων. Τους προσκεκλημένους υποδέχτηκαν στο Περίπτερο 10/ Stand 20 της ελληνικής εταιρείας του ομίλου Italgas, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Enaon κα Barbara Morgante και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της θυγατρικής της, Enaon EDA κα Francesca Zanninotti.

«Το φυσικό αέριο μπορεί να είναι ένα μεταβατικό καύσιμο, που υποστηρίζει τη σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος, αλλά το δίκτυό μας δεν είναι μεταβατικό. Οι υποδομές που διαχειριζόμαστε σε όλη την Ελλάδα είναι πράσινες, έξυπνες και ψηφιακές και μπορούν να αξιοποιηθούν για τη μετάβασή μας σε καθαρότερη ενέργεια. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο που ανήκει σε όλη τη χώρα και είναι έτοιμο για τη διανομή ανανεώσιμων αερίων, όπως είναι το βιομεθάνιο», τόνισε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Enaon, κα Barbara Morgante, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στην εκδήλωση για τα εγκαίνια του Περιπτέρου, εξαίροντας το γεγονός ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η ΡΑΑΕΥ προχώρησαν, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε σημαντικά βήματα για τη ρύθμιση της ανάπτυξης της αγοράς βιομεθανίου στην Ελλάδα.

«Συνεχίζουμε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, επεκτείνοντας το δίκτυό μας σε νέες περιοχές και φέρνοντας το φυσικό αέριο ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές με υποδομές LNG μικρής κλίμακας. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη η ψηφιοποίηση του υφιστάμενου δικτύου με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών», πρόσθεσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Enaon, εκφράζοντας τη στόχευση της εταιρείας να υποστηρίξει τις διαδικασίες για τη δημιουργία της πρώτης μονάδας παραγωγής βιομεθανίου στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του μητρικού ομίλου Italgas που έχει εκτενή εμπειρία στον τομέα του βιομεθανίου ο οποίος έχει ήδη αναπτυχθεί στην Ιταλία.

Η κα Morgante υπογράμμισε ότι η εταιρεία, μέσω της θυγατρικής της Enaon EDA, διαχειρίζεται σήμερα περίπου 8.700 χλμ δικτύου σε 115 δήμους της χώρας, με περισσότερους από 630.000 καταναλωτές, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες και τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄και β΄βαθμού προς όφελος των πολιτών. Ιδιαίτερα, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τους εργαζόμενους της εταιρείας που συμβάλλουν με όλες τους τις δυνάμεις για την υλοποίηση των στόχων της εταιρείας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εnaon, κα Barbara Morgante κατά τη συμμετοχή της στο Fifth Metropolitan Summit στη Θεσσαλονίκη, που συνδιοργανώθηκε από τον Economist και το powergame.gr, όπου μίλησε στη θεματική ενότητα «Η Νοτιοανατολική Ευρώπη ως γέφυρα συνεργασίας και ανάπτυξης», τόνισε ότι “τα μόρια και τα ηλεκτρόνια δεν θα πρέπει να δίνουν μάχη σαν να είναι derby, αλλά να λειτουργούν αλληλοσυμπληρωματικά”.

Επίσης, παρουσίασε την στρατηγική της Εταιρείας για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων στα δίκτυα που διαχειρίζεται η Enaon σε όλη την Ελλάδα, μέσω της θυγατρικής της Enaon EDA, με κεντρικό πυλώνα την ετοιμότητα των υποδομών να υποδεχτούν άμεσα βιομεθανιο και μελλοντικά υδρογόνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το φυσικό αέριο παραμένει η καλύτερη ενεργειακή λύση για τα κτήρια που είναι χτισμένα πριν από το 1990 τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 50% του συνόλου των ακινήτων στην Ελλάδα. Eνδεικτικό της ζήτησης είναι ότι οι συνδέσεις καταναλωτών με το δίκτυο φυσικού αερίου αναμένεται να φθάσουν τις 50.000 το 2025, έναντι 31.000 πέρυσι.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του στην εκδήλωση για τα εγκαίνια του Περιπτέρου της Enaon, τόνισε: «Είπατε πολύ σωστά ότι το φυσικό αέριο είναι ένα μεταβατικό καύσιμο, αλλά τα δίκτυα παραμένουν. Τα δίκτυα, στην πραγματικότητα, είναι σαν τις αρτηρίες του οργανισμού. Όσο πιο ισχυρές, καθαρές, δυνατές είναι οι αρτηρίες τόσο πιο δυνατός είναι ο οργανισμός. Θα ήθελα, λοιπόν, να σας συγχαρώ για τις επενδύσεις που κάνετε στη δημιουργία σύγχρονων δικτύων τα οποία παραμένουν ως πολύτιμο κεφάλαιο για τη χώρα μας. Η Ιταλία και η Ελλάδα συνεργάζονται στενά στον τομέα της ενέργειας και είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε μια κοινή αντίληψη των πραγμάτων, καθώς αυτό αυτό βοηθάει πολύ τη συνεργασία μας. Η Ιταλία είναι προηγμένη σε πολλούς τομείς. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την κατευθύνση της αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά εσείς φέρνετε την τεχνογνωσία σας και αυτό εκτιμάται ιδιαίτερα».

Ο Ιταλός πρέσβης στην Ελλάδα, κ. Paolo Cuculi υπογράμμισε: «Μαζί είμαστε πιο δυνατοί – αυτή είναι η ουσία της συνεργασίας ανάμεσα στην Ιταλία και την Ελλάδα εδώ και αιώνες, αλλά περισσότερο από ποτέ σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Η βάση κάθε συνεργασίας είναι η εμπιστοσύνη, η αξιοπιστία και η συνέπεια στη δέσμευση. Και όλα αυτά τα στοιχεία τα έχω διαπιστώσει προσωπικά τα τελευταία δύο χρόνια της θητείας μου στην Ελλάδα. Η αξιοπιστία είναι κρίσιμη σε τομείς όπως η ενέργεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη κάθε χώρας και πιστεύω ότι η Enaon και η Italgas αποτελούν εξαιρετικό παράδειγμα αυτού. Η Italgas ήρθε στην Ελλάδα σε μια εποχή που δεν ήταν δημοφιλές να το κάνει, και δεν ήταν μια απλή ευκαιριακή κίνηση. Είναι μια δέσμευση που συνεχίζεται έμπρακτα με όλο και πιο φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια για την Ελλάδα».