Hengas: Επενδυτικό άλμα €30 εκατ. σε έργα επέκτασης φυσικού αερίου - €12 εκατ. για το αστικό δίκτυο

Επενδυτικό πακέτο 30,2 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει το νέο πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης της Hengas για την περίοδο 2026-2030, το οποίο θέτει στο επίκεντρο την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής φυσικού αερίου.

Το σχέδιο της πρώτης ιδιωτικής εταιρείας στην Ελλάδα με άδεια διανομής φυσικού αερίου, αφορά τόσο στην επέκταση των υποδομών σε κρίσιμες περιοχές της περιφέρειας όσο και στην «προετοιμασία» του δικτύου για το πέρασμα σε καύσιμα χαμηλότερου αποτυπώματος, όπως το βιομεθάνιο και – σε επόμενη φάση – το υδρογόνο.

Η Hengas έχει αναλάβει την ευθύνη του δικτύου φυσικού αερίου σε 14 Δήμους της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και της Πελοποννήσου, διαμορφώνοντας έναν χάρτη έργων που αγγίζει διαφορετικές ανάγκες και επίπεδα ωριμότητας.

Πρόκειται για τους Δήμους Δεσκάτης, Παιονίας, Πολυγύρου, Έδεσσας, Νάουσας, Σκύδρας, Τρίπολης, Κορίνθου, Μεγαλόπολης, Βελβεντού, Βοΐου, Σερβίων, Καλαμάτας και Νέας Προποντίδας. Σε αυτούς τους κόμβους, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να «ξεκλειδώσει» νέες συνδέσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με έμφαση στη βελτίωση της διαθεσιμότητας και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του δικτύου.

Πού θα κατευθυνθούν οι επενδύσεις

Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση σχέδιο, από τα συνολικά 30,2 εκατ. ευρώ, τα 12 εκατ. ευρώ κατευθύνονται ειδικά στο δίκτυο χαμηλής πίεσης, δηλαδή στο κομμάτι των έργων που «μπαίνει» μέσα στις πόλεις και τις γειτονιές και συνδέεται άμεσα με την τελική κατανάλωση.

Σε επίπεδο τεχνικών παρεμβάσεων, προβλέπεται η εγκατάσταση 173 χιλιομέτρων δικτύου χαμηλής πίεσης και 16,5 χιλιομέτρων δικτύου μέσης πίεσης.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η τοποθέτηση 16.250 μετρητών, ένα μέγεθος που δείχνει και τον αριθμό των δυνητικών νέων συνδέσεων που «χωράει» η επόμενη μέρα του δικτύου. Στο πακέτο των έργων περιλαμβάνονται ακόμη οκτώ σταθμοί αποσυμπίεσης CNG, καθώς και επτά μετρητικοί και ρυθμιστικοί σταθμοί, υποδομές που θεωρούνται κομβικές για την ασφαλή λειτουργία και την ευελιξία τροφοδοσίας, ειδικά σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από αγωγούς υψηλότερης πίεσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σκέλος των χρεώσεων. Η εταιρεία επισημαίνει ότι με την εφαρμογή του νέου προγράμματος, η μέση χρέωση δικτύου διανομής αναμένεται να μειωθεί κατά 20% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο πρόγραμμα 2025-2029.

Αν επιβεβαιωθεί στην πράξη, η εξέλιξη αυτή μπορεί να βελτιώσει τη συνολική ανταγωνιστικότητα του καυσίμου για τους καταναλωτές, σε μια περίοδο όπου το ενεργειακό κόστος παραμένει βασική παράμετρος για νοικοκυριά και παραγωγικούς κλάδους.

Στο «πράσινο» σκέλος, η Hengas ξεκαθαρίζει ότι όλα τα νέα δίκτυα σχεδιάζονται εξαρχής ως συμβατά με έγχυση και διανομή βιομεθανίου, ώστε να μπορούν να υποδεχτούν το καύσιμο όταν ξεκινήσει η παραγωγή του στην Ελλάδα. Επιπλέον, δηλώνει έτοιμη να φιλοξενήσει και υδρογόνο στο δίκτυό της, μόλις ολοκληρωθεί το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο, κλείνοντας το μάτι στη συζήτηση που ανοίγει πανευρωπαϊκά για τις υποδομές της επόμενης δεκαετίας.