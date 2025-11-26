Γιατί η Eurobank Equities βάζει τη Metlen στα top picks

Η μετοχή της Metlen περνά στην «πρώτη γραμμή» των επιλογών της Eurobank Equities, με τη χρηματιστηριακή να ανεβάζει σημαντικά την τιμή στόχο, από τα 51 στα 62 ευρώ, διατηρώντας ταυτόχρονα σύσταση «αγοράς». Η κίνηση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η αγορά αρχίζει να «κοστολογεί» διαφορετικά το νέο προφίλ του ομίλου, μετά την παρουσίαση του αναθεωρημένου στρατηγικού σχεδίου.

Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση, ο βασικός λόγος για την αναβάθμιση είναι η αισθητή βελτίωση των μεσοπρόθεσμων προβλέψεων για την κερδοφορία της Metlen. Οι αναλυτές «χτίζουν» πλέον το μοντέλο τους πάνω σε υψηλότερα επίπεδα EBITDA και αποδοτικότητας επενδεδυμένου κεφαλαίου (ROIC), στοιχεία που – όπως σημειώνεται – ενισχύουν το επενδυτικό αφήγημα γύρω από τη μετοχή.

Με βάση τις εκτιμήσεις για το 2026, η αποτίμηση της Metlen τοποθετείται στις 9,7 φορές το EV/EBITDA. H Eurobank Equities προβλέπει σημαντική αποκλιμάκωση τα επόμενα χρόνια, με τον δείκτη να υποχωρεί κάτω από τις 7 φορές έως το 2028. Σε περίπτωση δε που επιτευχθεί πλήρως ο μεσοπρόθεσμος στόχος για EBITDA της τάξεως των 2 δισ. ευρώ, το περιθώριο περαιτέρω συμπίεσης των πολλαπλασιαστών μεγαλώνει, ενισχύοντας την εικόνα ελκυστικής αποτίμησης.

Το νέο business plan αλλάζει το παιχνίδι

Κεντρικός άξονας της αισιοδοξίας των αναλυτών είναι το νέο στρατηγικό πλάνο της Metlen, το οποίο – όπως εκτιμούν – μεταμορφώνει ουσιαστικά το επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου. Στην καρδιά του σχεδίου βρίσκονται τρεις νέες πυλώνες στη μονάδα Metals: Circular Metals, Critical Metals και Defense. Πρόκειται για δραστηριότητες που «κουμπώνουν» πάνω στην υπάρχουσα αλυσίδα αξίας του αλουμινίου και δημιουργούν ένα νέο μείγμα ανάπτυξης με σαφώς υψηλότερα περιθώρια.

Οι τρεις αυτές πλατφόρμες αναμένεται να προσθέσουν περί τα 520 εκατ. ευρώ στο EBITDA τα επόμενα χρόνια, ποσό που αντιστοιχεί σε πάνω από το 50% της συνολικής αύξησης που απαιτείται για να φτάσει η Metlen στον μεσοπρόθεσμο στόχο της διοίκησης για EBITDA 1,9–2,1 δισ. ευρώ. Οι αποδόσεις που προβλέπονται για τις νέες δραστηριότητες χαρακτηρίζονται «ιδιαίτερα υψηλές», με ROIC που κινείται στην περιοχή του 30% έως 70%, πολύ πάνω από τους παραδοσιακούς βιομηχανικούς μέσους όρους.

Για τη Eurobank Equities, οι νέοι αυτοί τομείς δεν είναι απλώς ένα ακόμη βήμα diversification, αλλά μια «φυσική επέκταση» του υφιστάμενου βιομηχανικού οικοσυστήματος της Metlen. Συνδέουν ενέργεια, κρίσιμα υλικά και άμυνα, έναν χώρο που βρίσκεται όλο και πιο έντονα στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών για ασφάλεια πόρων και ενεργειακή αυτονομία. Η επεκτασιμότητα των δραστηριοτήτων, οι συγκρατημένες κεφαλαιακές ανάγκες και η στρατηγική θέση τους, παρουσιάζονται ως τρεις βασικοί πυλώνες που στηρίζουν τη μακροπρόθεσμη επενδυτική πρόταση.

Από την επέκταση στην παραγωγή ταμειακών ροών

Η χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει τους νέους τομείς της Metals ως «καταλύτη απόδοσης» για τον όμιλο. Στο report εκτιμάται ότι το ROIC μετά φόρων θα ενισχυθεί από 11% το 2025 (εκτίμηση) σε 16% έως το 2029, καθώς οι πιο κερδοφόρες πλατφόρμες θα αυξάνουν τη συμμετοχή τους στο συνολικό μίγμα δραστηριοτήτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην εικόνα των ταμειακών ροών. Από το 2026 και μετά, οι ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) προβλέπεται να γυρίσουν σταθερά σε θετικό έδαφος, παρά το υψηλό επενδυτικό πρόγραμμα, που για το 2026 εκτιμάται γύρω στα 1,35 δισ. ευρώ. Για τη διετία 2027–2028, η Metlen εκτιμάται ότι μπορεί να παράγει FCF της τάξεως των 0,3 έως 0,8 δισ. ευρώ, ανάλογα με τον ρυθμό εναλλαγής και αξιοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων.

Σε ό,τι αφορά τη μόχλευση, η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι παραμένει διαχειρίσιμη. Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA αναμένεται να «κορυφωθεί» κοντά στο 3,1x το 2025 και στη συνέχεια να μπει σε σαφή πτωτική πορεία από το 2026 και μετά. Αυτό, κατά τους αναλυτές, επιτρέπει στη Metlen να περάσει σε φάση αυτοχρηματοδοτούμενης ανάπτυξης, χωρίς να θυσιάζει τη δυνατότητα για διανομή μερισμάτων.

Συνολικά, η Eurobank Equities βλέπει υψηλότερο ROIC, σταδιακή αποκλιμάκωση της μόχλευσης και αυξανόμενη ικανότητα επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους. Με αναμενόμενο μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης EBITDA (CAGR) 17% για την περίοδο 2025–2029, η σχέση κινδύνου–απόδοσης κρίνεται ελκυστική, στοιχείο που δικαιολογεί, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, την ένταξη της μετοχής στα κορυφαία επενδυτικά της «χαρτιά».

Για τους θεσμικούς επενδυτές, η μετάβαση από την καθαρά επεκτατική φάση σε μια περίοδο έντονης δημιουργίας ταμειακών ροών αποτελεί συχνά σημείο καμπής.

Ο υπερ-όγκος του rebalancing

Αξίζει να σημειωθεί ότι με ιδιαίτερα «φουσκωμένο» τζίρο στο Λονδίνο, όπου άλλαξαν χέρια 3,766 εκατ. μετοχές έναντι ενός συνήθους ημερήσιου όγκου γύρω στις 150 χιλιάδες, και με τη μετοχή να κλείνει στις 43,10 ευρώ – δηλαδή περίπου 0,80 ευρώ υψηλότερα από την τιμή στην Αθήνα – ολοκληρώθηκε με άνοδο 1,41%, η μετάβαση της Metlen εκτός κατηγορίας αναδυόμενων αγορών στο πλαίσιο του rebalancing.

Ο όγκος αυτός έρχεται να προστεθεί στα 11,440 εκατ. τεμάχια που διακινήθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου η μετοχή έκλεισε στα 42,28 ευρώ, διαμορφώνοντας συνολικά 15,206 εκατ. μετοχές, ένα μέγεθος πραγματικά «μαμούθ» για τα δεδομένα της αγοράς.

Αν λάβει κανείς υπόψη ότι οι εκροές από τα funds αναδυόμενων αγορών υπολογίζονται σε περίπου 7 εκατ. μετοχές και πιθανότατα άλλα 4 εκατ. συνδέονται με κλείσιμο short θέσεων, προκύπτει ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό υπόλοιπο συναλλαγών. Αυτό το υπόλοιπο ουσιαστικά «δείχνει» έντονο ενδιαφέρον από long επενδυτές που τοποθετούνται πλέον στη Metlen ως τίτλο ώριμων αγορών.