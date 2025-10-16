Gastrade: Στις ράγες η νέα επένδυση στο Θρακικό Πέλαγος – Έρχεται το δεύτερο έργο FSRU

Στη φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης περνά πλέον το δεύτερο FSRU της Gastrade, το οποίο θα εγκατασταθεί στο Θρακικό Πέλαγος, ανοιχτά του Έβρου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στρατηγική της εταιρείας να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης εισόδου φυσικού αερίου για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Η νέα πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) θα είναι το δεύτερο FSRU της εταιρείας στη Βόρεια Ελλάδα, μετά τον σταθμό της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος λειτουργεί κανονικά από την 1η Οκτωβρίου, έπειτα από την αποκατάσταση των τεχνικών ζητημάτων που είχαν παρουσιαστεί τους προηγούμενους μήνες.

Η νέα επένδυση στο Θρακικό Πέλαγος

Το FSRU Θράκης θα είναι αγκυροβολημένο περίπου 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αλεξανδρούπολης, σε θαλάσσιο βάθος 35 μέτρων και σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από την ακτή.

Η πλωτή εγκατάσταση θα διαθέτει αποθηκευτική ικανότητα 170.000 έως 185.000 κυβικών μέτρων LNG, με δυνατότητα επαναεριοποίησης που θα καλύπτει έως και 3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως.

Το έργο περιλαμβάνει υποθαλάσσιο αγωγό μήκους περίπου 15 χιλιομέτρων, που θα συνδέει τη μονάδα με τη στεριά, καθώς και χερσαίο αγωγό 5 χιλιομέτρων μέχρι την Άνθεια, όπου θα δημιουργηθεί Μετρητικός και Ρυθμιστικός Σταθμός.

Η υποδομή προβλέπεται να συνδεθεί είτε με τον αγωγό TAP, είτε με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου του ΔΕΣΦΑ.

Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου έχει ήδη λάβει έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επιτρέποντας τη μετάβαση στην επόμενη φάση αδειοδότησης και σχεδιασμού.

Πρόκειται για ένα ακόμη καθοριστικό βήμα προς την ολοκλήρωση ενός έργου εθνικής και ευρωπαϊκής σημασίας, που ενισχύει τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού φυσικού αερίου στην περιοχή.

Κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας

Η δημιουργία του δεύτερου FSRU εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική ενεργειακής απεξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027, ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση των πηγών.

Σε συνδυασμό με τον Κάθετο Διάδρομο —το δίκτυο αγωγών που διασυνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία—, η νέα υποδομή θα συμβάλει ουσιαστικά στη διανομή LNG από ποικίλες αγορές, με ιδιαίτερη έμφαση στο αμερικανικό LNG, το οποίο πλέον διατίθεται σε μεγάλες ποσότητες στην ευρωπαϊκή αγορά.

Εξαγωγικός προσανατολισμός και περιφερειακή δυναμική

Όπως και το FSRU της Αλεξανδρούπολης, έτσι και ο σταθμός της Θράκης θα έχει εξαγωγικό χαρακτήρα, εξυπηρετώντας όχι μόνο την ελληνική αγορά αλλά και τις ανάγκες των χωρών της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Η λειτουργία του αναμένεται να προσφέρει σημαντική ευελιξία στο σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της περιφέρειας απέναντι σε διαταραχές του ενεργειακού εφοδιασμού.

Η μετοχική σύνθεση της Gastrade

Η Gastrade Α.Ε. αποτελεί κοινοπραξία με πολυμετοχική σύνθεση, καθώς συμμετέχουν με ίσα ποσοστά 20% οι:

Ελμίνα Κοπελούζου,

Gaslog,

ΔΕΠΑ Εμπορίας,

ΔΕΣΦΑ, και

Bulgartransgaz.

Η συμμετοχή αυτών των εταιρειών —ελληνικών και διεθνών— αναδεικνύει τον διακρατικό χαρακτήρα του έργου και επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας στον νέο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης.

Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος

Με τη λειτουργία δύο πλωτών σταθμών LNG στη Βόρεια Ελλάδα, η χώρα εδραιώνει τον ρόλο της ως ενεργειακή πύλη της περιοχής, παρέχοντας πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές φυσικού αερίου και συμβάλλοντας ενεργά στη σταθερότητα των ευρωπαϊκών ενεργειακών αγορών.

Η επένδυση της Gastrade στη Θράκη δεν αποτελεί απλώς μια νέα υποδομή, αλλά ένα στρατηγικό βήμα για την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της Ευρώπης, με την Ελλάδα στο κέντρο των εξελίξεων.