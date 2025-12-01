Το φυσικό αέριο έφτασε στο Καρπενήσι – Ενεργοποιήθηκε το πρώτο τμήμα του δικτύου

Στην ενεργοποίηση του πρώτου τμήματος του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στο Καρπενήσι προχώρησε η Enaon EDA, θυγατρική της Enaon του ομίλου Italgas, προσφέροντας μια πιο βιώσιμη ενεργειακή επιλογή στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της πόλης ήδη από τον φετινό χειμώνα.

Το Καρπενήσι, μαζί με τη Χαλκίδα, τη Θήβα, τη Λιβαδειά, τη Λαμία και την Άμφισσα, αποτελούν τις έξι πόλεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με έργα υποδομών φυσικού αερίου, συμβάλλοντας στην ενεργειακή αναβάθμιση της περιοχής.

Η τελετή αφής φλόγας φυσικού αερίου στο Καρπενήσι πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Enaon EDA, κα Francesca Zanninotti, παρουσία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού, του Δημάρχου Καρπενησίου, κ. Χρήστου Κακαβά, της βουλευτή Ευρυτανίας, κας Θωμαΐδας Οικονόμου, καθώς και εκπροσώπων τοπικών φορέων.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Enaon EDA, κα Francesca Zanninnotti υπογράμμισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της: «Με τη σημαντική υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μέσω των συγχρηματοδοτούμενων, από το ΕΣΠΑ, έργων υποδομής, έχουμε καταφέρει να εντάξουμε έξι πόλεις — τη Χαλκίδα, τη Θήβα, τη Λιβαδειά, τη Λαμία, την Άμφισσα και το Καρπενήσι — στο δίκτυο φυσικού αερίου. Και σήμερα βρισκόμαστε στο Καρπενήσι για την ενεργοποίηση του πρώτου τμήματος του δικτύου διανομής φυσικού αερίου. Είναι πραγματικά σημαντικό για εμάς που φέρνουμε το φυσικό αέριο σε μια απομακρυσμένη περιοχή όπως το Καρπενήσι, δίνοντας τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε μια πιο βιώσιμη ενεργειακή λύση με σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως αυτή, με πιο ψυχρούς χειμώνες και αυξημένες ενεργειακές ανάγκες».

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός δήλωσε: «Aνάψαμε συμβολικά στο Καρπενήσι τη φλόγα του φυσικού αερίου, συνεχίζοντας μια προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Κώστα Μπακογιάννη για την επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε 6 πόλεις της Περιφέρειάς μας, τη Λαμία, τη Χαλκίδα, τη Λιβαδειά, τη Θήβα, την Άμφισσα και το Καρπενήσι. Στη συμβολική τελετή αφής φλόγας φυσικού αερίου συμφωνήσαμε πως οι αριθμοί έχουν τη σημασία τους και την αξία τους. Δεν έχουν όμως τόση αξία τα 3.970.000 ευρώ που προϋπολογίστηκαν για την υλοποίηση του έργου (σε Καρπενήσι και Άμφισσα) με το 44,84% της χρηματοδότησης να προέρχεται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τα χιλιόμετρα του δικτύου και άλλα μαζικά ποσοτικά στοιχεία.

Πραγματική αξία έχουν τα 50, 60, 70 ευρώ που θα εξοικονομεί ένα νοικοκυριό κάθε μήνα από τη χρήση του φυσικού αερίου! Προχωρούμε λοιπόν -και επισήμως πλέον- για να αποκτήσουν ακόμη περισσότεροι συμπολίτες μας πρόσβαση σε μια πιο οικονομική, πιο καθαρή και αποδοτική μορφή ενέργειας!».

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, κ. Χρήστος Κακαβάς τόνισε: «Σήμερα, το Καρπενήσι κάνει ένα σημαντικό βήμα μπροστά, με την επίσημη έναρξη ενός μεγάλου έργου ενεργειακής αναβάθμισης, που ανοίγει νέους δρόμους ανάπτυξης για τον τόπο μας. Η σύνδεση της πόλης μας με το δίκτυο φυσικού αερίου δεν αποτελεί μόνο μια τεχνική ή ενεργειακή εξέλιξη. Είναι ένα έργο που θα ενισχύσει την τοπική οικονομία, θα μειώσει το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, και θα συμβάλει ουσιαστικά στη βιώσιμη και πιο “πράσινη” πορεία του Δήμου μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν ώστε αυτό το σημαντικό έργο να φτάσει στο στάδιο της υλοποίησης. Η συνεργασία μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και της Ελληνικής Εταιρείας Διανομής Αερίων Enaon EDA αποδεικνύει στην πράξη ότι όταν υπάρχει κοινό όραμα, τα αποτελέσματα είναι ορατά και ουσιαστικά».

Η βουλευτής Ευρυτανίας, κα Θωμαΐς Οικονόμου εξέφρασε την ικανοποίησή της για την έλευση του φυσικού αερίου στο Καρπενήσι, σημειώνοντας ότι θα αναβαθμίσει ενεργειακά την πόλη, θα μειώσει το κόστος θέρμανσης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Το έργο ανάπτυξης υποδομών διανομών φυσικού αερίου στο Καρπενήσι και την Άμφισσα, με κύριο του έργου την Enaon EDA, έχει συνολικό προϋπολογισμό 3,97 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια της εταιρείας και πόρους του ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έργο ξεκίνησε με πόρους του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και θα ολοκληρωθεί μέσω του Προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2021-2027.

Στο Καρπενήσι, έχουν ήδη κατασκευαστεί 6,5 χλμ δικτύου διανομής φυσικού αερίου, τα οποία έχουν ενεργοποιηθεί σχεδόν στο σύνολό τους, ενώ προγραμματίζονται επιπλέον 15,5 χλμ για την επέκτασή του.

Το ενδιαφέρον των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων για σύνδεση με το δίκτυο είναι έντονο. Μέχρι στιγμής, έχουν υποβληθεί 80 αιτήσεις σύνδεσης με το τμήμα του δικτύου που έχει κατασκευαστεί και έχουν υπογραφεί 20 συμβάσεις, ενώ οι ενεργοποιήσεις των πρώτων συνδέσεων καταναλωτών αναμένονται τον Δεκέμβριο. Επίσης, έχουν υποβληθεί επιπλέον 250 αιτήσεις ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, το 2026 θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου στο Καρπενήσι και θα έχει υλοποιηθεί η πλειονότητα των συνδέσεων καταναλωτών.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου, υπάρχει για όλους τους οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές 100% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης.