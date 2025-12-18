ΕΥΔΑΠ: Επίσημη πρόταση στη ΡΑΑΕΥ για αυξήσεις στα τιμολόγια νερού - Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση

Η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε ότι προχωρά στη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής για τις υπηρεσίες ύδατος για την 1η Ρυθμιστική Περίοδο 2025-2029, υποβάλλοντας σχετική πρόταση προς τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία επικαλείται τη σημαντική αύξηση του λειτουργικού και ενεργειακού κόστους, αλλά και την ανάγκη χρηματοδότησης ενός εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος υποδομών, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή νερού, η μείωση των διαρροών και η θωράκιση του συστήματος απέναντι στα φαινόμενα λειψυδρίας.

Η πρόταση της ΕΥΔΑΠ βασίζεται σε πλήρη τεχνικοοικονομική τεκμηρίωση και έχει υποβληθεί στο πλαίσιο του νέου ρυθμιστικού μοντέλου που εποπτεύεται από τη ΡΑΑΕΥ. Η Αρχή καλείται να αξιολογήσει τα στοιχεία και να καθορίσει τα επιτρεπόμενα έσοδα της εταιρείας, προκειμένου να καθοριστούν οι τελικές τιμές που θα δουν οι καταναλωτές στους λογαριασμούς τους.

ΡΑΑΕΥ: Ξεκινά η δημόσια διαβούλευση της εισήγησης της ΕΥΔΑΠ - Μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου η υποβολή παρατηρήσεων

Από την πλευρά της, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για τον προσδιορισμό του χρηματοοικονομικού κόστους και των στοιχείων τιμολογιακής πολιτικής της 1ης Ρυθμιστικής Περιόδου 2025–2029, με στόχο τη διαφάνεια και την ενεργή συμμετοχή ενδιαφερομένων, οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν παρατηρήσεις έως τις 28 Δεκεμβρίου 2025.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) ανακοινώνει σήμερα, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για το Χρηματοοικονομικό Κόστος και την Τιμολογιακή Πολιτική της 1ης Ρυθμιστικής Περιόδου 2025–2029, η οποία υποβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) ΥΠΕΝ/ΓΓΦΠΥ/103755/2994/2024.

Η δημόσια διαβούλευση αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών και παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν παρατηρήσεις και απόψεις σχετικά με την εισήγηση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., τόσο ως προς το Χρηματοοικονομικό Κόστος όσο και ως προς την Τιμολογιακή Πολιτική της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected], μέχρι και την Κυριακή 28.12.2025.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45) και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, η ΡΑΑΕΥ θα δημοσιοποιήσει τον κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, εκτός αν ο συμμετέχων αιτηθεί τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας ειδικό λόγο που αφορά εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο».

Η ενημέρωση της ΕΥΔΑΠ

Σε ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., βάσει του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοίνωσε τρεις εξελίξεις οικονομικής και ρυθμιστικής σημασίας: την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να υποβάλει πρόταση στη ΡΑΑΕΥ για τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας για την 1η Ρυθμιστική Περίοδο 2025-2029, την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου για το 2024 με έκδοση πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη, καθώς και τον σχηματισμό πρόσθετων προβλέψεων για φορολογικές επιβαρύνσεις που αφορούν τις χρήσεις 2020-2023.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΥΔΑΠ αναφέρει: «Υποβολή πρότασης στη ΡΑΑΕΥ, έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για το 2024 και υπολογισμός πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων χρήσεων 2020-2023

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σε εφαρμογή των διατάξεων της ενότητας 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει μετά από την με αριθμό 212/19.05.2025 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 1054/05.06.2025 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ως εξής:

1. Υποβολή πρότασης στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. για τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την 1η Ρυθμιστική Περίοδο (2025-2029) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5037/2023 και της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/103755/2994/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στο πλαίσιο της από 18.12.2025 συνεδρίασής του, αποφάσισε την υποβολή πρότασης προς τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) για τον καθορισμό των τιμολογίων των υπηρεσιών ύδατος, τα οποία θα εγκριθούν με απόφαση πενταετούς ισχύος κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 12Α του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179), το οποίο εισήχθη

με το άρθρο 11 του Ν. 5037/2023. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης σχετικά με τον προσδιορισμό του Χρηματοοικονομικού Κόστους των υπηρεσιών ύδατος για τα έτη της 1ης Ρυθμιστικής Περιόδου, βάσει των ετήσιων συνιστωσών υπολογισμού που ορίζονται στο άρθρο 4 και το Παράρτημα Ι της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/103755/2994/2024.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω πρόταση πρόκειται να τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Διευκρινίζεται ότι η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. είναι αρμόδια για τον τελικό προσδιορισμό του Χρηματοοικονομικού Κόστους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κατά συνέπεια για τον καθορισμό των νέων τιμολογίων της.

2. Έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για το 2024

Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου της χρήσης 2024, που διενεργήθηκε από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 5104/2024), εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό, στις 28.11.2025, χωρίς επιφύλαξη, με θέμα έμφασης που αναφέρεται σε ερώτημα προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ως προς την υποχρέωση καταχώρισης ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στη Δήλωση Περιουσιολογίου Ε9 της Εταιρείας.

3. Υπολογισμός πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων χρήσεων 2020-2023

Σε συνέχεια της από 27 Νοεμβρίου 2025 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με τον φορολογικό έλεγχο του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (Κ.Ε.ΜΕ.Φ.) για το 2019, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. υπέβαλε για το 2024 τροποποιητικές δηλώσεις από τις οποίες προέκυψε συνολική επιβάρυνση ύψους 1,90 εκατ. ευρώ περίπου. Αναφορικά με τις ανέλεγκτες από το Κ.Ε.ΜΕ.Φ. χρήσεις, 2020, 2021, 2022 και 2023, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προχώρησε σε σχηματισμό πρόσθετης εκτιμώμενης επιβάρυνσης για φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις, ύψους 3,72 εκατ., €, 2,38 εκατ. €, 2,61 εκατ. € και 1,39 εκατ.€ αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία είχε σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις € 2,4 εκατ. περίπου η οποία περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις».