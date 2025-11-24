Eurobank Equities: Τιμή στόχο τα 21 ευρώ για τη ΔΕΗ - Προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης EBITDA 11%

Aυξάνει την τιμή στόχο της ΔΕΗ από 18 ευρώ σε 21 ευρώ η Eurobank Equities στο νέο της report για τη ΔΕΗ με τίλο: «Πιο πράσινη, ταχύτερη, ισχυρότερη», διατηρώντας τη σύσταση «Αγορά». H τρέχουσα τιμή στο ΧΑ είναι 17,1 ευρώ, με τη χρηματιστηριακή να δίνει περιθώριο ανόδου 22,8%.

«Αυξάνουμε τις εκτιμήσεις για EBITDA 2026-27e κατά 7-8% λόγω ταχύτερης υλοποίησης ΑΠΕ, εκτιμώντας EBITDA 2,56 δισ. για το 2027e, πλέον σε ευθυγράμμιση με τον στόχο της διοίκησης. Υπολογίζουμε περίπου 9 δισ. καθαρές επενδύσεις (μετά τις επιδοτήσεις) το 2026-28e και προοδευτική μερισματική πολιτική σύμφωνα με τη διοίκηση, που θα διατηρήσει τον λόγο καθαρού δανεισμού/EBITDA κοντά στο 3,5x, όπως προβλέπει η ΔΕΗ – επίπεδο σύμφωνο με τα πρότυπα του κλάδου», αναφέρουν οι αναλυτές της Eurobank και προσθέτουν: «Μεταφέροντας την αποτίμηση στο τέλος του 2026, αυξάνουμε την τιμή-στόχο στα 21, το οποίο θα έθετε τη ΔΕΗ σε πολλαπλασιαστή 7.1x EV/EBITDA, παραμένοντας σε discount έναντι των ευρωπαϊκών αντίστοιχων εταιρειών, παρά το ανώτερο προφίλ ανάπτυξης».

Χωρίς αύξηση κεφαλαίου η χρηματοδότηση των επενδύσεων

Ο «οδικός χάρτης» πράσινης μετάβασης παραμένει άθικτος, χωρίς ανησυχίες χρηματοδότησης, υποστηρίζει η Eurobank Equities . Κατά τη διάρκεια του investor day η διοίκηση παρουσίασε έναν σαφή και συνεκτικό σχεδιασμό για το επόμενο κεφάλαιο του μετασχηματισμού του Ομίλου, βασισμένο στο μήνυμα που είχε δοθεί πέρυσι.

Αν και οι επικαιροποιημένοι στόχοι αντανακλούν κυρίως την επέκταση 1 έτους (έως το 2028e), η επικοινωνία ανέδειξε μια ενίσχυση της στρατηγικής εστίασης στις ΑΠΕ, τη μονάδα ευέλικτης παραγωγής, τα δίκτυα και τις λύσεις πελατών σε ολόκληρη τη ΝΑ Ευρώπη.

Η μετατόπιση στο μίγμα παραγωγής αναμένεται να επιταχυνθεί ουσιαστικά, με την απολιγνιτοποίηση να ολοκληρώνεται από το 2026 και το χαρτοφυλάκιο να στρέφεται αποφασιστικά προς ΑΠΕ/διανομή. Το σημαντικότερο, με το EBITDA να επανακαθορίζεται σε διαρθρωτικά υψηλότερα επίπεδα και μεγάλο μέρος του επενδυτικού σχεδίου να είναι διακριτικό, η διοίκηση ήταν ξεκάθαρη ότι δεν θα απαιτηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη ότι η πορεία του ισολογισμού παραμένει διαχειρίσιμη και πλήρως συμβατή με τις φιλοδοξίες της ΔΕΗ για επενδυτική βαθμίδα.

Για την κερδοφορία η Eurobank προβλέπει 11% μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης EBITDA το 2025-28e, >20-25% CAGR στα καθαρά κέρδη.

Η διοίκηση στοχεύει σε EBITDA 2,9 δισ. το 2028e, περίπου 10% πάνω από τις περισσότερες εκτιμήσεις της αγοράς πριν το investor day, μια σημαντική αναβάθμιση κυρίως λόγω ΑΠΕ, ευέλικτης ισχύος και δικτύων, με τον επενδυτικό κύκλο να «φορτώνεται» νωρίτερα ώστε να στηρίξει τη μακροπρόθεσμη δημιουργία ταμειακών ροών.

Το σημαντικότερο, όπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή είναι ότι η η ΔΕΗ θα κατευθύνει περίπου το 85% των 10 δισ. επενδύσεων 2026-28e προς ΑΠΕ/δίκτυα, ενισχύοντας ουσιαστικά το βάρος των δραστηριοτήτων καθαρής ενέργειας στο χαρτοφυλάκιο. Αυτό θα οδηγήσει σε ρυθμό αύξησης EBITDA 11% το 2025-28e στις αναθεωρημένες εκτιμήσεις μας, με >60% του EBITDA του 2028e να προέρχεται από ΑΠΕ και ρυθμιζόμενες λειτουργίες δικτύων. Τα καθαρά κέρδη αναμένεται επίσης να αυξηθούν με ακόμα ταχύτερο ρυθμό (>20-25% CAGR) χάρη στη θετική επίδραση της λειτουργικής μόχλευσης και των χαμηλότερων αποσβέσεων. «Συνολικά, η ΔΕΗ συνεχίζει τη μετάβασή της σε έναν αξιόπιστο πολυετή «αλγόριθμο» διψήφιου ρυθμού αύξησης κερδών, ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα stories μεταξύ των ευρωπαϊκών utilities, καταλήγει η Εurobank Equities.

Η προαιρετικότητα των data centers

Aναφορά κάνει η χρηματιστηριακή και στο project των Data Centers. Όπως υποστηρίζει, η ΔΕΗ χρησιμοποίησε την investor day για να παρουσιάσει την προσέγγισή της στα data centers, τα οποία περιέγραψε ως έναν σημαντικό αλλά σαφώς προαιρετικό μοχλό ανάπτυξης. Με τη ζήτηση hyperscale παγκοσμίως να επιταχύνεται, η Ευρώπη αντιμετωπίζει σημαντικό έλλειμμα χωρητικότητας, δημιουργώντας χώρο για νέους περιφερειακούς κόμβους, ενώ η Ελλάδα γίνεται ολοένα πιο ελκυστική έναντι των κορεσμένων αγορών FLAP-D χάρη στις ισχυρές υποδομές οπτικών ινών, τα υποθαλάσσια καλώδια, την άφθονη διαθέσιμη γη και τις ταχύτερες αδειοδοτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ ανέδειξε την Κοζάνη ως το εμβληματικό της σημείο, με άμεση πρόσβαση στο δίκτυο και εγγύτητα σε ευέλικτες μονάδες παραγωγής. Η ανάπτυξη θα γίνει σταδιακά και με βάση anchor tenants, χωρίς διάθεση ιδίων κεφαλαίων χωρίς μακροπρόθεσμα συμβόλαια και χρηματοδοτική δομή ευθυγραμμισμένη με τους πιστωτικούς δείκτες. Τα DC projects παραμένουν εκτός του σχεδίου έως το 2028 και αποτελούν καθαρό ανοδικό περιθώριο.