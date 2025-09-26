Επίτροπος Κλιματικής Αλλαγής σε Παπασταύρου: Αξιόλογη η πρόοδος της Ελλάδας στην ενεργειακή μετάβαση

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με τον Επίτροπο Κλιματικής Δράσης της Ε.Ε., Βόπκε Χούκστρα, στο πλαίσιο της Συνόδου του ΟΗΕ για το Κλίμα.

Μετά τη συνάντηση ο κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Ήταν χαρά μου να συναντήσω τον φίλο μου, Επίτροπο Wopke Hoekstra, με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ για το Κλίμα.

Τον ενημέρωσα σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, όπως η Δέσμευση και Αποθήκευση Άνθρακα (CCS), καθώς και το σχετικό επικείμενο νομικό πλαίσιο.

Διαπιστώσαμε την κοινή μας αντίληψη για την επιτυχή ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο καινοτόμο έργο στον Πρίνο της Θάσου. Θα συνεργαστούμε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σημαντικό αυτό έργο».

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Κλιματικής Δράσης της Ε.Ε., κ. Wopke Hoekstra ανέφερε:

«Όπως πάντα, ήταν χαρά μου να συναντηθώ με τον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα εδώ στα Ηνωμένα Έθνη, μετά το Συμβούλιο Περιβάλλοντος της Ε.Ε. της περασμένης εβδομάδας και λίγο μετά την παρέμβαση της Ε.Ε. στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για το Κλίμα.

Η Ελλάδα έχει σημειώσει αξιόλογη πρόοδο στην ενεργειακή της μετάβαση και πρωτοπορεί σε νέες καθαρές τεχνολογίες, όπως η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας αξίας για τη Δέσμευση και Αποθήκευση Άνθρακα (Carbon Capture and Storage), γύρω από το έργο CEF στον Πρίνο, καθώς και μέσα από μια σειρά έργων του Ταμείου Καινοτομίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δεσμευμένη να συνεργαστεί στενά με την Ελληνική Κυβέρνηση και να διασφαλίσει την περιβαλλοντική ασφάλεια αυτού του σημαντικού έργου, δεδομένης της ουσιαστικής συμβολής του στους μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους της Ε.Ε. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να προωθούμε από κοινού την καινοτομία σε αυτήν την τεχνολογία και να ενισχύσουμε λύσεις Βιομηχανικής Διαχείρισης Άνθρακα».