Eνέργεια: Aδιέξοδο με το έλλειμμα του ΕΛΥΚΩ παρά τις προειδοποιήσεις της αγοράς

Σε οριακό σημείο βρίσκεται ο Ειδικός Λογαριασμός ΥΚΩ (ΕΛΥΚΩ), με το έλλειμμά του να ξεπερνά πλέον τα 400 εκατ. ευρώ, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ).

Όπως αποκαλύπτουν πηγές της αγοράς, η επίσημη επιστολή που εστάλη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Σεπτέμβριο δεν έχει λάβει ακόμη καμία απάντηση, αφήνοντας μετέωρη την τύχη του λογαριασμού που χρηματοδοτεί την καθολική πρόσβαση στο ρεύμα.

Σύμφωνα με τον ΕΣΠΕΝ, το έλλειμμα προκαλεί σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά, καθώς οι προμηθευτές συνεχίζουν για σχεδόν δυόμισι χρόνια να καλύπτουν με ίδια κεφάλαια τις υποχρεώσεις του κράτους. Τα ανταλλάγματα προς τις εταιρείες έχουν περικοπεί κατά περίπου 30% κατά μέσο όρο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι αποζημιώσεις περιορίστηκαν στο 40% των δαπανών. Η έλλειψη ρευστότητας επιβαρύνει το κόστος προμήθειας και δημιουργεί ανατιμητικές πιέσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Συνδέσμου, το σημερινό χρηματοοικονομικό κόστος που επωμίζονται οι εταιρείες από την κάλυψη του ελλείμματος αγγίζει τα 26 εκατ. ευρώ ετησίως, ποσό που μεταφράζεται σε περίπου 2,2 εκατ. ευρώ κάθε μήνα. Πρόκειται για ένα επιπλέον «βάρος» που δεν προκύπτει από καμία συμβατική τους υποχρέωση και που, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της αγοράς, πλήττει άμεσα την ανταγωνιστικότητα και την αξιοπιστία του κλάδου.

Παρά το γεγονός ότι το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ρητά την κρατική κάλυψη του ελλείμματος, η μοναδική χρηματοδότηση που έχει δοθεί μέχρι σήμερα ήταν στις αρχές του 2025, ύψους 400 εκατ. ευρώ – ποσό που κάλυψε λιγότερο από τα δύο τρίτα της τότε «τρύπας» των 600 εκατ. ευρώ. Από τότε, δεν έχει δοθεί καμία επιπλέον στήριξη, αφήνοντας το έλλειμμα να αυξάνεται εκ νέου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια στιγμή, ο κρατικός προϋπολογισμός εμφανίζει πλεόνασμα-ρεκόρ, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αδικαιολόγητη την καθυστέρηση λήψης μέτρων. Όπως υπογραμμίζουν παράγοντες της αγοράς, η αδράνεια αυτή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τις πιστοληπτικές ικανότητες ορισμένων παρόχων και να καθιστά δυσκολότερη τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε νέες ενεργειακές υποδομές.

Αχτίδα αισιοδοξίας αποτελεί η επικείμενη λειτουργία της διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής, που αναμένεται να μετατρέψει το ισοζύγιο του ΕΛΥΚΩ σε πλεονασματικό. Ωστόσο, ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο, θα χρειαστούν πάνω από τρία χρόνια για να αποπληρωθούν οι υφιστάμενες οφειλές, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη άμεσης κρατικής στήριξης.

Η ανάγκη για άμεση πολιτική παρέμβαση είναι, πλέον, επιτακτική. Όπως προειδοποιούν οι προμηθευτές, αν το κράτος δεν καλύψει άμεσα το έλλειμμα, η ενεργειακή αγορά κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρές αναταράξεις, που θα επηρεάσουν τόσο τους καταναλωτές όσο και τη σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος