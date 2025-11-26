Energean: Στα 828 εκατ. δολάρια τα προσαρμοσμένα EBITDA το γ' τρίμηνο 2025

Για ανερχόμενη ενεργειακή λεκάνη στην Ελλάδα κάνει λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Energean, Μαθιός Ρήγας, σε δηλώσεις του στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τριμήνου της εταιρείας, αναφερόμενος στην είσοδο της ExxonMobil στην περιοχή 2 του Ιονίου.

«Ένα σημαντικό ορόσημο της περιόδου ήταν η υποδοχή της ExxonMobil στο Block 2, στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, μια συνεργασία που ενισχύει σημαντικά τη θέση μας στην περιοχή και απελευθερώνει μια νέα σημαντική ευκαιρία για την Energean. Η συνεργασία αυτή υπογραμμίζει τη στρατηγική αξία του ελληνικού χαρτοφυλακίου και αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη στην ικανότητά μας να δημιουργούμε αξία σε αυτή την ανερχόμενη ενεργειακή λεκάνη», υπογραμμίζει συγκεκριμένα ο κ. Ρήγας.

Η παραγωγή του ομίλου Energean διαμορφώθηκε στο τρίτο τρίμηνο του έτους στις 176 χιλιάδες βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου, παρουσιάζοντας άνοδο 35% σε τριμηνιαία βάση. Τα έσοδα για την περίοδο ήταν 1,290 δισεκ. δολάρια και τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDAX) ήταν 828 εκατ. δολάρια

Ο κ. Ρήγας δήλωσε ακόμη: «Η παραγωγή αυξήθηκε το τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας άνοδο 35% σε τριμηνιαία βάση, κατά μέσο όρο στα 176 χιλ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως (kboed), αντανακλώντας την επιχειρησιακή μας αριστεία και την ισχυρή θερινή ζήτηση φυσικού αερίου στο Ισραήλ. Παρά το δύσκολο γεωπολιτικό και μακροοικονομικό περιβάλλον, η επιχειρηματική μας δραστηριότητα παρέμεινε ανθεκτική, παράγοντας 828 εκατ. δολάρια σε προσαρμοσμένα EBITDAX για την περίοδο και διατηρώντας σταθερό ετησίως το Κόστος Παραγωγής (εξαιρουμένων δικαιωμάτων) στα 6 δολάρια/βαρέλι. Αναμένουμε ότι η παραγωγή για όλο το έτος θα κινηθεί εντός του εύρους καθοδήγησης και συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε αυστηρή πειθαρχία κεφαλαίου και έλεγχο δαπανών ώστε να βελτιστοποιήσουμε τις ταμειακές ροές.

Σε άλλα σημεία του χαρτοφυλακίου, τα έργα Katlan και Irena εξελίσσονται εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού. Στην Αίγυπτο, βρισκόμαστε σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση σχετικά με τη συγχώνευση παραχωρήσεων, ενώ παράλληλα προετοιμαζόμαστε για τη διάτρηση των πρώτων γεωτρήσεων στη χερσαία παραχώρηση EBEN. Έχουμε επίσης σημαντική πρόοδο στο έργο Αποθήκευσης Άνθρακα στον Πρίνο, με την έκδοση της περιβαλλοντικής άδειας για την πρώτη φάση και την επιτυχή παραλαβή της πρώτης δόσης της χρηματοδότησης από την ΕΕ — ένα σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη της πρώτης ολοκληρωμένης λύσης CCS στην Ελλάδα.

Κοιτώντας μπροστά, το μέλλον μας είναι λαμπρό. Οι βασικές μας προτεραιότητες είναι η ενίσχυση των ταμειακών ροών μέσω αύξησης των πωλήσεων στο Ισραήλ — τόσο στην spot αγορά όσο και μέσω νέων εξαγωγικών διαδρομών (Nitzana και Κύπρος) — η επίτευξη περαιτέρω βελτιστοποίησης κόστους και η ενίσχυση του ισολογισμού.

Η Energean συνεχίζει να απολαμβάνει ισχυρή στήριξη από τις κεφαλαιαγορές, όπως αποδεικνύεται από την επιτυχή αναχρηματοδότηση του εταιρικού ομολόγου μας με εξαιρετικά ελκυστικούς όρους, επιμηκύνοντας τη μέση διάρκεια του χρέους μας και εξαλείφοντας κάθε κίνδυνο αναχρηματοδότησης. Ταυτόχρονα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην οργανική ανάπτυξη του υψηλής ποιότητας χαρτοφυλακίου μας, ενώ εξετάζουμε ενεργά νέες ευκαιρίες, ιδίως στη Δυτική Αφρική, όπου εντοπίζουμε σημαντικές προοπτικές για δημιουργία αξίας.

Η Energean παραμένει δεσμευμένη, πειθαρχημένη και προσανατολισμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη, με πολλαπλούς βραχυπρόθεσμους καταλύτες και ξεκάθαρη πορεία για μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.»