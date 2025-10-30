Energean: Ρεκόρ ζήτησης για το ομόλογο - Στα €2 δισ. οι προσφορές

Με ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, η Energean ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη της έκδοση ομολόγου σε ευρώ, αντλώντας 400 εκατ. ευρώ μέσω του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνολικές προσφορές άγγιξαν τα 2 δισ. ευρώ.

Από τις προσφορές αυτές, περίπου 350 εκατ. ευρώ προήλθαν από την Ελλάδα, από την οποία το ενδιαφέρον που καταγράφηκε ήταν ιδιαιτέρως σημαντικό με παρουσία αρκετών θεσμικών και family offices.

Νέα συμφωνία 15ετούς διάρκειας για μεταφορά αερίου

Παράλληλα με την επιτυχημένη έκδοση και την ενίσχυση του χρηματοδοτικού της προφίλ, η Energean ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες ότι η θυγατρική της στο Ισραήλ υπέγραψε μακροχρόνια συμφωνία με την Israel Natural Gas Lines Ltd. (INGL) για τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω του νέου αγωγού Nitzana.

Η συμφωνία καλύπτει ποσότητες έως 1 δισ. κυβικά μέτρα (bcm) ετησίως και έχει διάρκεια 15 ετών, με δυνατότητα παράτασης.

Ο αγωγός Nitzana, που θα συνδέει το Ramat Hovav με τα σύνορα Ισραήλ–Αιγύπτου, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το αργότερο τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση όλων των σχετικών συμβάσεων.

Η εταιρεία, μέσα από διαδοχικές στρατηγικές κινήσεις και συμφωνίες που θωρακίζουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, διευρύνει τον ενεργειακό της ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, διασφαλίζοντας παράλληλα ισχυρή θέση στην περιφερειακή αγορά φυσικού αερίου, σε μια συγκυρία όπου η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα.

Ανεβάζει στροφές η επένδυση στον Πρίνο – Εν αναμονή της ΑΕΠΟ

Παράλληλα, η Energean πατάει «γκάζι» στο project «Prinos CO₂», που υλοποιεί η θυγατρική της εταιρείας, EnEarth, με το αγκάθι της αδειοδότησης να παραμένει.

Παρά την πρόοδο των εργασιών, η τύχη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 150 εκατ. ευρώ, εξαρτάται πλέον από το πότε θα εκδοθεί η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), η οποία εκκρεμεί από τον Μάιο.

Η εταιρεία έχει ήδη καταθέσει στην ΕΔΕΥΕΠ τον τελικό προγραμματισμό για τις γεωτρήσεις του 2026. Οι γεωτρήσεις αυτές θα αποτελέσουν τη «ραχοκοκαλιά» της πρώτης φάσης, καθώς θα υποστηρίξουν την εισπίεση CO₂ και την παραγωγή νερού, διαδικασίες που κρίνονται απαραίτητες για να προχωρήσει το έργο. Χωρίς την ΑΕΠΟ, όμως, η εκταμίευση των πόρων παραμένει μετέωρη.

Την ίδια ώρα, ειδικό ερευνητικό σκάφος πραγματοποιεί γεωφυσικές έρευνες στον Κόλπο της Καβάλας, χαρτογραφώντας τον βυθό στη διαδρομή από τις εγκαταστάσεις του Πρίνου έως τις θαλάσσιες εξέδρες. Στόχος είναι η προετοιμασία για την πόντιση νέου αγωγού που θα μεταφέρει υγροποιημένο CO₂, ακολουθώντας υπάρχουσες υποθαλάσσιες διαδρομές ώστε να περιοριστεί η περιβαλλοντική όχληση.

Η συνολική επένδυση ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ και έχει ήδη ενταχθεί στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της Ε.Ε. Στη δεύτερη φάση προβλέπεται η δημιουργία σταθμού ελλιμενισμού πλοίων για τη μεταφορά CO₂. Σε πλήρη λειτουργία, η δυναμικότητα θα φτάνει τους 2,8 εκατ. τόνους ετησίως, καλύπτοντας σχεδόν το ένα τέταρτο των εκπομπών της ελληνικής βιομηχανίας που δύσκολα περιορίζονται με αλλαγή καυσίμου.

Το «Prinos CO₂» φιλοδοξεί να αποτελέσει τον πρώτο πυλώνα μιας νέας εφοδιαστικής αλυσίδας CCUS στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ήδη η EnEarth έχει συνάψει 15 μνημόνια συνεργασίας με βιομηχανίες, συνολικής δυναμικότητας 6,1 εκατ. τόνων CO₂ ετησίως, δείχνοντας ότι η αγορά περιμένει λύσεις.

Η έγκαιρη ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων θα κρίνει όχι μόνο την πορεία του έργου αλλά και την προσπάθεια της χώρας να μπει δυναμικά στο παιχνίδι της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα.