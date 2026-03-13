ΔΕΗ: Τι προβλέπει το επενδυτικό ομόλογο για Κοζάνη και Φλώρινα

Να συνδέσει πιο άμεσα τις τοπικές κοινωνίες με τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στην περιοχή της Δ. Μακεδονίας επιχειρεί η ΔΕΗ, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους να συμμετέχουν οικονομικά στη νέα αναπτυξιακή φάση της περιοχής.

Σε αυτή τη λογική εντάσσεται η διάθεση ειδικού ομολόγου, συνολικού ύψους 5 εκατ. ευρώ, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά στους κατοίκους των νομών Κοζάνης και Φλώρινας. Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, οι κάτοικοι μπορούν να συμμετάσχουν στις επενδύσεις που υλοποιεί η ΔΕΗ στην περιοχή, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα μια σταθερή ετήσια απόδοση που φτάνει το 8%.

Η συγκεκριμένη απόδοση μεταφράζεται σε συνολικό κέρδος 40% σε ορίζοντα πενταετίας, πριν από την αφαίρεση των φόρων, καθιστώντας το επενδυτικό προϊόν ιδιαίτερα ελκυστικό για τους κατοίκους της περιοχής.

Οι όροι της έκδοσης

Η έκδοση πραγματοποιείται μέσω της ΔΕΗ Ανανεώσιμες και αφορά έως 50.000 κοινές ονομαστικές άυλες ομολογίες. Η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας έχει οριστεί στα 100 ευρώ, ενώ στόχος της εταιρείας είναι να διατηρηθεί χαμηλό το όριο εισόδου ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι κάτοικοι.

Για τον λόγο αυτό, η ελάχιστη συμμετοχή έχει καθοριστεί στις πέντε ομολογίες, δηλαδή επένδυση 500 ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο φτάνει τις 250 ομολογίες ανά επενδυτή, που αντιστοιχούν σε επένδυση έως 25.000 ευρώ.

Η διάρκεια του ομολόγου είναι πέντε έτη και προβλέπεται δυνατότητα επανέκδοσης μετά τη λήξη της περιόδου. Παράλληλα, η ΔΕΗ παρέχει εγγύηση κάλυψης της έκδοσης: σε περίπτωση που δεν καλυφθεί το σύνολο των ομολογιών από τους επενδυτές, το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από την ίδια την εταιρεία.

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως τις 17 Απριλίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς που λειτουργούν στους δύο νομούς.

Η συμμετοχή περιορίζεται αποκλειστικά σε κατοίκους Κοζάνης και Φλώρινας, οι οποίοι θα πρέπει να αποδεικνύουν την εντοπιότητά τους με σχετικά έγγραφα, όπως φορολογικά στοιχεία, πρόσφατους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας ή μισθωτήρια συμβόλαια κατοικίας.

Σύνδεση των τοπικών κοινωνιών με τη μετάβαση

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ για τη δίκαιη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνιτική εποχή. Η εταιρεία επιδιώκει οι κάτοικοι της περιοχής να μην παρακολουθούν απλώς τις επενδύσεις που υλοποιούνται, αλλά να έχουν και ενεργό ρόλο στα οικονομικά οφέλη που αυτές δημιουργούν.

Η έκδοση του ομολόγου είχε ανακοινωθεί για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2025 από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, Γιώργο Στάσση, κατά την παρουσίαση του στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον πρώην λιγνιτικό σταθμό της Καρδιάς.

Ένα επενδυτικό σχέδιο 5,75 δισ. ευρώ

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, συνολικού ύψους περίπου 5,75 δισ. ευρώ για τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια.

Το σχέδιο περιλαμβάνει μεγάλης κλίμακας έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικής ισχύος άνω των 2 GW, καθώς και έργα αποθήκευσης ενέργειας που φτάνουν τα 860 MW. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν δύο αντλησιοταμιευτικά έργα που θα αξιοποιούν πρώην λιγνιτικά ορυχεία για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, στις εκτάσεις των παλαιών λιγνιτωρυχείων εγκαθίστανται μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, τα οποία όταν τεθούν πλήρως σε λειτουργία θα μπορούν να καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών.

Το μεγάλο σχέδιο για data center

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη ενός mega data center ισχύος 300 MW στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, το οποίο σε επόμενη φάση θα μπορούσε να επεκταθεί σε giga data center έως και 1.000 MW, εφόσον ολοκληρωθούν οι συμφωνίες με μεγάλους διεθνείς hyperscalers.

Το έργο εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί σε εγκαταστάσεις περίπου 50.000 τετραγωνικών μέτρων και θα μπορεί να υποστηρίζει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και υπηρεσίες cloud μεγάλης κλίμακας.

Την ίδια στιγμή, στο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της περιοχής εντάσσεται και η αναβάθμιση της μονάδας Πτολεμαΐδα 5, η οποία σχεδιάζεται να μετατραπεί σε μονάδα φυσικού αερίου ανοικτού κύκλου ισχύος 295 MW, με δυνατότητα μεταγενέστερης αναβάθμισης σε μονάδα συνδυασμένου κύκλου ισχύος 440 MW.

Νέο παραγωγικό μοντέλο για την περιοχή

Η υλοποίηση των επενδύσεων αυτών αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές οικονομικές προοπτικές για τη Δυτική Μακεδονία. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Ομίλου ΔΕΗ, κατά τη φάση κατασκευής των έργων θα μπορούσαν να δημιουργηθούν έως και 20.000 θέσεις εργασίας, ενώ σε πλήρη ανάπτυξη των υποδομών εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν περίπου 2.000 μόνιμες θέσεις.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διάθεση του ειδικού ομολόγου λειτουργεί ως ένας επιπλέον μηχανισμός σύνδεσης των τοπικών κοινωνιών με τη νέα επενδυτική πραγματικότητα της περιοχής, επιτρέποντας στους κατοίκους να συμμετέχουν άμεσα στη διαδικασία οικονομικού μετασχηματισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη.