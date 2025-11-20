ΔΕΗ: Tα νέα deals για ευέλικτες μονάδες στα Βαλκάνια - Πότε κλειδώνει για το data center στη Δ. Μακεδονία

Με επενδύσεις σε νέες μονάδες στην ΝΑ Ευρώπη εμπλουτίζεται το νέο Στρατηγικό Σχέδιο της ΔΕΗ που ξεδιπλώθηκε χθες στο Capital Markets Day στο Λονδίνο, με ξεκάθαρο αναπτυξιακό αποτύπωμα. Η διοίκηση παρουσίασε στους επενδυτές το όραμα και το πλάνο του Ομίλου για την περίοδο 2026-2028, που προβλέπει πάνω από €10 δισ. σε επενδύσεις σε ενέργεια και τεχνολογία και στοχεύει σε EBITDA ύψους €2,9 δισ. το 2028.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο κ. Στάσσης, η ΔΕΗ βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία για νέα μονάδα φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, ισχύος περίπου 820 MW, τεχνολογίας CCGT, η οποία προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία γύρω στο 2030. Παράλληλα, εξετάζεται και η δημιουργία μίας μικρότερης μονάδας φυσικού αερίου στη Ρουμανία, τάξης μεγέθους 80–100 MW, τύπου peaker, με στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες ευελιξίας της PPC Romania.

Τα βαλκανικά αυτά projects έρχονται να προστεθούν σε όσα ήδη «τρέχουν» στην Ελλάδα, τη μετατροπή της Πτολεμαΐδας σε μονάδα φυσικού αερίου 295 MW από το 2028 και τη νέα CCGT μονάδα 840 MW στην Αλεξανδρούπολη. Παράλληλα, η ΔΕΗ έχει διασφαλίσει την κατασκευή 1 GW μπαταριών, ενώ στο pipeline διαθέτει επιπλέον έργα αποθήκευσης συνολικής ισχύος 1,5 GW, με στόχο τα 1,5 GW ευέλικτης ισχύος μέχρι το 2028 μόνο από αποθήκευση.

Όπως τόνισε ο κ. Στάσσης, οι ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου, οι μπαταρίες, τα υδροηλεκτρικά και αντλησιοταμιευτικά «δεν είναι συμπλήρωμα, αλλά προϋπόθεση» για να λειτουργήσει ένα σύστημα με ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση ΑΠΕ. Πρόκειται για μονάδες που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν γρήγορα, καλύπτουν αιχμές, απορροφούν τη στοχαστικότητα των ανανεώσιμων και δημιουργούν πρόσθετη αξία σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας τιμών.

Τέλη του 2026 ξεκαθαρίζει το τοπίο για το mega data center στην Κοζάνη

Περαιτέρω, ο επικεφαλής του Ομίλου επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με διεθνείς παίκτες της αγοράς cloud για την ανάπτυξη του mega data center στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης. Όπως ανέφερε, μέχρι το τέλος του επόμενου έτους θα υπάρχει καθαρή εικόνα για το αν το project θα προχωρήσει.

Ο Στάσσης περιέγραψε το mega data center ως «optionality» – ένα μεγάλο αλλά προαιρετικό βήμα, που δεν έχει ενσωματωθεί υποχρεωτικά στο business plan των 10,1 δισ. ευρώ. «Το έργο θα υλοποιηθεί μόνο όταν κλειδώσει η συμφωνία με hyperscaler», υπογράμμισε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ΔΕΗ θέλει πρώτα να διασφαλίσει τις εμπορικές και ενεργειακές παραμέτρους, πριν πατήσει οριστικά το κουμπί.

Δεν χρειάζεται ΑΜΚ για τις επενδύσεις

Ξεκάθαρο μήνυμα για το πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτό το επενδυτικό «σαφάρι» έστειλε ο Γ. Στάσσης, τονίζοντας ότι το νέο πλάνο προβλέπει κεφαλαιουχικές δαπάνες 10,1 δισ. ευρώ την τριετία 2026–2028, με περίπου 7 δισ. ευρώ να καλύπτονται από λειτουργικές ταμειακές ροές (FFO). Τα υπόλοιπα θα προέλθουν από δανεισμό, με τον δείκτη Καθαρό Χρέος/EBITDA να παραμένει κάτω από το όριο του 3,5x που έχει θέσει ο Όμιλος.

«Δεν χρειάζεται ΑΜΚ για να υλοποιήσουμε το πλάνο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τα 5 από τα 10,1 δισ. είναι προαιρετικά. Δηλαδή, πρόκειται για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν μόνο αν το αναμενόμενο οικονομικό τους όφελος είναι επαρκώς ελκυστικό. «Ελέγχουμε συνεχώς κάθε asset. Αν κάποιο έργο δεν βγάζει τις αποδόσεις που θέλουμε, δεν θα διστάσουμε να προτεραιοποιήσουμε την επαναγορά μετοχών έναντι της επένδυσης», ανέφερε, περιγράφοντας μια προσέγγιση αυστηρής πειθαρχίας.

Μετά την επίτευξη των έως τώρα οικονομικών και στρατηγικών στόχων και έχοντας ως βάση τον ριζικό μετασχηματισμό της τελευταίας πενταετίας, ο Όμιλος βάζει πλώρη για ακόμη ισχυρότερη ανάπτυξη μέχρι το 2028, με στόχο να καταστεί powertech leader στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.