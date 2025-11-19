ΔΕΗ: Τι παρουσίασε ο Γιώργος Στάσσης στο Λονδίνο - Επέκταση στις τηλεπικοινωνίες και είσοδος σε νέες αγορές

Aποστολή στο Λονδίνο - Μαργαρίτα Ασημακοπούλου

Ρόλο πρωταγωνιστή στις τηλεπικοινωνίες και το ΑΙ, πέρα από την ενέργεια, διεκδικεί η ΔΕΗ, όπως προκύπτει ξεκάθαρα από το νέο τριετές business plan 2026–2028 που παρουσίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γιώργος Στάσσης, στο Capital Markets Day 2025 στο Λονδίνο.

Στην καρδιά του σχεδίου δεν βρίσκεται μόνο η πράσινη ενέργεια και η ευέλικτη παραγωγή, αλλά και ένα φιλόδοξο πλάνο για δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), που φιλοδοξεί να φέρει τη ΔΕΗ στην «πρώτη γραμμή» της ψηφιακής οικονομίας.

Μπαίνει στο VoIP

Ο κ. Στάσσης έστειλε καθαρό μήνυμα ότι οι τηλεπικοινωνίες είναι πλέον βασικός πυλώνας του powertech μοντέλου της ΔΕΗ. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, στο άμεσο διάστημα αναμένεται να διατεθούν στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών υπηρεσίες φωνής μέσω ευρυζωνικού ίντερνετ (VoIP).

Παράλληλα, μέσω της 100% θυγατρικής ΔΕΗ Fiber, ο Όμιλος στοχεύει σε περίπου 18.000 πελάτες στο δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το τέλος του 2025 ενώ θέτει ψηλά τον πήχη, με στόχο 590.000 χρήστες FTTH έως το 2028.

Το νέο business plan παρουσιάζεται ως η «γέφυρα» που θα οδηγήσει τη ΔΕΗ σε EBITDA τουλάχιστον €2,9 δισ. το 2028, πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το τέλος του 2026 και ηγετική θέση στην ενέργεια και την τεχνολογία σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σε μια συγκυρία όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, data centers και δίκτυα οπτικών ινών γίνονται οι νέες «ενεργοβόρες βιομηχανίες», η διοίκηση της ΔΕΗ επιχειρεί να επανασχεδιάσει το προφίλ του Ομίλου όχι μόνο ως παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά ως εταιρεία που «τρέχει» παράλληλα ενέργεια, δεδομένα και λογισμικό.

Εξωστρέφεια στη ΝΑ Ευρώπη και πελατοκεντρικές λύσεις

Το σχέδιο της ΔΕΗ έχει έντονο στοιχείο εξωστρέφειας. Ο Όμιλος ενισχύει το καθετοποιημένο μοντέλο στη Ρουμανία, με ΑΠΕ που καλύπτουν τις ανάγκες της PPC Romania. Επεκτείνεται σε άλλες διασυνδεδεμένες αγορές της ΝΑ Ευρώπης, αξιοποιώντας τον Κάθετο ενεργειακό Διάδρομο.

Την ίδια στιγμή, «χτίζει» πιο έντονο πελατοκεντρικό προφίλ έχοντας στα σκαριά συνέργειες με Κωτσόβολο για πακέτα ενέργειας, με συσκευές, λύσεις εξοικονόμησης, φωτοβολταϊκά στη στέγη και αντλίες θερμότητας.

Στόχος είναι οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας να καλύπτουν σχεδόν το μισό πελατολόγιο: από 19% το 2024, η ΔΕΗ θέλει να φτάσει το 46% το 2028.

Τριετές πρόγραμμα 10,1 δισ. ευρώ: Επενδύσεις με τεχνολογικό αποτύπωμα

Το εμπροσθοβαρές επενδυτικό πρόγραμμα €10,1 δισ., δίνει έμφαση σε:

ΑΠΕ

Ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση

Δίκτυα μεταφοράς και διανομής

Πελατοκεντρικές υπηρεσίες και τεχνολογία



Το σχέδιο «πατάει» στο καθετοποιημένο μοντέλο του Ομίλου – παραγωγή, δίκτυα, προμήθεια, υπηρεσίες – το οποίο εφαρμόζεται ήδη σε Ελλάδα και Ρουμανία και τώρα επεκτείνεται σε ολόκληρη τη διασυνδεδεμένη αγορά της ΝΑ Ευρώπης.

Ευέλικτη ισχύς και focus στις μπαταρίες

Ο δεύτερος βασικός άξονας του πλάνου είναι οι ευέλικτες μονάδες παραγωγής.

Ο κ. Στάσσης μίλησε για ανάπτυξη στόλου ευέλικτων μονάδων συνολικής ισχύος 7,5 GW έως το 2028 και παραγωγή περίπου 11,4 TWh, από 10,4 TWh σήμερα. Τα νέα έργα ευέλικτης ισχύος 1,5 GW, κυρίως σε:

μπαταρίες (standalone και σε συνδυασμό με ΑΠΕ)

μονάδες φυσικού αερίου

υδροηλεκτρικά και αντλησιοταμιευτικά έργα

«Προτεραιότητά μας είναι οι αυτόνομες μονάδες αποθήκευσης», τόνισε υπογραμμίζοντας ότι οι μπαταρίες είναι το εργαλείο για να εξομαλυνθεί η στοχαστικότητα των ΑΠΕ και να εξασφαλιστεί σταθερότητα σε ένα σύστημα που στηρίζεται όλο και περισσότερο στον ήλιο και τον άνεμο.

Το business plan δεν περιορίζεται σε έργα υποδομής - ενεργειακής ή τηλεπικοινωνιακής. Προβλέπει και βαθύ οργανωτικό μετασχηματισμό με όχημα την τεχνητή νοημοσύνη.

Η ΔΕΗ σχεδιάζει να επανασχεδιάσει κρίσιμες λειτουργίες του Ομίλου με χρήση ΑΙ, από το ανθρώπινο δυναμικό και τις εσωτερικές διαδικασίες, μέχρι την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και την εξυπηρέτηση πελατών.

Επιπλέον, να αξιοποιήσει τα δεδομένα από δίκτυα και μονάδες παραγωγής για πιο αποδοτική διαχείριση χαρτοφυλακίου και καλύτερη πρόβλεψη ζήτησης και τιμών.

Το μήνυμα προς την επενδυτική κοινότητα είναι ότι η ΔΕΗ επιχειρεί να ξεφύγει από το παραδοσιακό μοντέλο του «utility» και να μετατραπεί σε εταιρεία επιπέδου platform, όπου ενέργεια, connectivity και data συνυπάρχουν.

6,3 GW νέες ΑΠΕ και 85% μείωση εκπομπών

Η στροφή σε τεχνολογία και τηλεπικοινωνίες δεν σημαίνει ότι το πράσινο σκέλος περνά σε δεύτερο πλάνο. Αντιθέτως, το νέο σχέδιο για την πράσινη μετάβαση είναι εξίσου φιλόδοξο.

Η ΔΕΗ εγκαταλείπει οριστικά τον λιγνίτη έως το τέλος του 2026, προσθέτει 6,3 GW νέων ΑΠΕ σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη και στοχεύει σε 12,7 GW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ το 2028, που θα αντιστοιχούν στο 77% της συνολικής ισχύος του Ομίλου.

Εκτιμά δε ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα μειωθούν κατά 85% την περίοδο 2019–2028.

Παρά την πλήρη απολιγνιτοποίηση και τη μείωση της παραγωγής από πετρελαϊκές μονάδες λόγω διασυνδέσεων νησιών, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς θα αυξηθεί στα 16,6 GW από 12,4 GW το 2025.

Ανάπτυξη με μέρισμα και έλεγχο του χρέους

Στο οικονομικό σκέλος, η διοίκηση επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε επιθετικές επενδύσεις και χρηματοοικονομική πειθαρχία.

Μέχρι το 2028:

Επενδύσεις: €10,1 δισ., με 93% σε έργα ανάπτυξης

EBITDA: από €1,3 δισ. (2023) σε €2,9 δισ. (2028), με ετήσιο ρυθμό αύξησης 18%

Μέρισμα: αύξηση με ρυθμό 37% ετησίως, από €0,25 ανά μετοχή για τη χρήση 2023 σε €1,20 ανά μετοχή το 2028

Δανεισμός: ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA αναμένεται να μείνει κάτω από 3,5x, καθώς περίπου το 70% των επενδύσεων θα καλυφθεί από αυξημένες ταμειακές ροές (FFO)

Το μήνυμα προς τους επενδυτές είναι ότι η ΔΕΗ δεν ζητά απλώς πίστωση εμπιστοσύνης για ένα φιλόδοξο μετασχηματισμό, αλλά υπόσχεται και συγκεκριμένη επιστροφή αξίας.

Το νέο τριετές πλάνο έρχεται να επαναπροσδιορίσει τη θέση της ΔΕΗ στην ευρωπαϊκή σκηνή, από έναν παραδοσιακό, λιγνιτικό, εθνικό πάροχο, σε έναν περιφερειακό powertech όμιλο που επενδύει ταυτόχρονα σε ΑΠΕ, ευέλικτη ισχύ, δίκτυα, οπτικές ίνες και Τεχνητή Νοημοσύνη.