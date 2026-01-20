ΔΕΗ: Σε πλήρη εξέλιξη η κατασκευή της ΣΗΘΥΑ – Πώς θωρακίζεται η τηλεθέρμανση στη Δ. Μακεδονία

«Γκάζι» πατά ο όμιλος ΔΕΗ για την ολοκλήρωση της Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), ενός έργου-κλειδί που φιλοδοξεί να αποτελέσει τη μόνιμη λύση στο ζήτημα της τηλεθέρμανσης.

Η μονάδα κατασκευάζεται εντός του οικοπέδου του πρώην ΑΗΣ Καρδιάς και αποτελεί επένδυση ύψους περίπου 80 εκατ. ευρώ, εξ ολοκλήρου από τη ΔΕΗ.

Με το ημερολόγιο να μετρά αντίστροφα για την οριστική απόσυρση των παλαιών λιγνιτικών μονάδων, η ενεργειακή ασφάλεια της τηλεθέρμανσης στη Δυτική Μακεδονία εξελίσσεται σε ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχήματα της μετάβασης.

Πού βρίσκεται σήμερα το έργο

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Ένα μεγάλο μέρος των έργων πολιτικού μηχανικού έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ η παράδοση του βασικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού έχει ξεκινήσει. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να μπει σε πλήρη εξέλιξη και η εγκατάστασή του στο εργοτάξιο.

Η ΣΗΘΥΑ θα βασίζεται σε 17 μηχανές εσωτερικής καύσης με καύσιμο φυσικό αέριο, σχεδιασμένες έτσι ώστε να μπορούν στο μέλλον να λειτουργούν και με μείγμα φυσικού αερίου και υδρογόνου, χωρίς απώλειες στην απόδοση.

Πρόκειται για μια τεχνολογική επιλογή που «κλειδώνει» τη μονάδα και στο επόμενο στάδιο της ενεργειακής μετάβασης με την ολοκλήρωσή της να προσδιορίζεται προς τα τέλη έτους.

Η μονάδα έχει σχεδιαστεί ώστε να πληροί πλήρως τα κριτήρια της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για τον χαρακτηρισμό της ως «πλήρως συμπαραγωγική». Αυτό μεταφράζεται σε ενεργειακή εξοικονόμηση άνω του 10% και συνολικό βαθμό απόδοσης που ξεπερνά το 75%, στοιχεία που την καθιστούν ιδιαίτερα ανταγωνιστική τόσο ενεργειακά όσο και οικονομικά.

Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ΣΗΘΥΑ θα προσφέρει θερμική ενέργεια με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με οποιαδήποτε εναλλακτική λύση, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα των δημοτικών επιχειρήσεων τηλεθέρμανσης και περιορίζοντας τις πιέσεις στα τιμολόγια των καταναλωτών.

Αντίστροφη μέτρηση για τις παλιές μονάδες

Το διακύβευμα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο αν συνυπολογιστεί ότι οι παλαιές μονάδες του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, που σήμερα στηρίζουν την τηλεθέρμανση της Κοζάνης, «σβήνουν» οριστικά στα τέλη Μαΐου 2026, καθώς εκπνέουν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας τους, χωρίς να προβλέπεται νέα παράταση.

Γι’ αυτό και η ΔΕΗ κινείται σε καθεστώς αγώνα δρόμου, ώστε η ΣΗΘΥΑ να είναι έτοιμη το συντομότερο δυνατό.

Οι μεταβατικές λύσεις μέχρι να «ανάψει» η ΣΗΘΥΑ

Ωστόσο, ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο η μονάδα να τεθεί σε πλήρη λειτουργία ήδη από τον Οκτώβριο του 2026. Για τον λόγο αυτό έχουν προβλεφθεί προσωρινές λύσεις. Στην Κοζάνη, η τηλεθέρμανση θα καλυφθεί μεταβατικά με τρεις λέβητες πετρελαίου.

Στην Πτολεμαΐδα, μετά την παύση της λιγνιτικής λειτουργίας της μονάδας «Πτολεμαΐδα 5», η οποία έως το τέλος του 2026 θα καίει φυσικό αέριο, θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρολέβητες μέχρι να αναλάβει πλήρως η ΣΗΘΥΑ από το 2027.

Κομμάτι της «Δίκαιης Μετάβασης»

Η επένδυση εντάσσεται στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΔΕΗ στο πλαίσιο του Μνημονίου Κατανόησης με τη Συντονιστική Επιτροπή του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τους δήμους της περιοχής και τον ΔΕΣΦΑ.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου, αξιόπιστου και οικονομικά βιώσιμου ενεργειακού μοντέλου για μια περιοχή που για δεκαετίες στήριξε την ανάπτυξή της στον λιγνίτη. Η ΣΗΘΥΑ φιλοδοξεί να αποτελέσει τον «θερμικό πυλώνα» αυτής της νέας εποχής.